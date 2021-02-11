Bbeşiktaş, yarı final bileti penaltılarla aldı

Türkiye Kupası çeyrek finalinde İttifak Holding Konyaspor'a konuk olan Beşiktaş, normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 sona eren müsabakada rakibine penaltılarda 3-2 üstünlük sağlayarak yarı finale çıktı.

Beşiktaş, yarı finalde Medipol Başakşehir'in rakibi oldu. İlk yarı Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalindeki İttifak Holding Konyaspor-Beşiktaş maçının ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı. 4. dakikada Hasic'in sağ kanattan gönderdiği topu önüne alan Cenk Tosun'un pasına hareketlenen N'Koudou'nun bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak auta çıktı. 13. dakikada konuk ekip öne geçti. Oğuzhan Özyakup'un ceza sahası içindeki Cenk Tosun'a pasını Skubic engelledi. Bu oyuncudan dönen topu tekrar önünde bulan Oğuzhan'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1. 17. dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Guilherme'nin kullandığı kornerde iyi yükselen Abdülkerim Bardakçı, kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 1-1. 21. dakikada Shengelia'nın ceza sahası çizgisine yakın noktadan kullandığı serbest vuruşta, kaleci Utku Yuvakuran meşin yuvarlağı kornere tokatladı. Mücadelenin ilk yarısını 1-1 berabere tamamlandı. İkinci yarı 50. dakikada Rosier'in ceza sahası içinden çektiği şutta top yandan auta gitti. 52. dakikada Oğuzhan Özyakup'un ceza sahası dışından çektiği şutta, kaleci Eray Birniçan meşin yuvarlağ güçlükle kontrol etti. 60. dakikada Rosier'in ceza sahası sağ çaprazından kaleye çektiği şutta, top üstten auta çıktı. 71. dakikada Atiba'nın ceza sahası içine pasında topla buluşan Oğuzhan Özyakup'un vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Eray Birniçan'da kaldı. 72. dakikada Oğuzhan Özyakup'un ceza sahası içine pasında, kaleci Eray Birniçan ile karşı karşıya kalan N'Koudou'nun vuruşunda top yandan dışarı çıktı. 77. dakikada Oğuzhan Özyakup'un sağ kanattan ortasına iyi yükselen Atiba'nın kafa vuruşunda, top yandan auta gitti. Karşılaşmanın normal süresi 1-1 sona erdi ve uzatma bölümüne geçildi. Uzatmalar 99. dakikada Rosier, ceza sahası içinde karambolden gelen topu Ghezzal'a kaldırdı. Bu oyuncunun kafa vuruşunda kaleci Eray Birniçan tek hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti. 115. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Abubakar'ın kaleye şutunda, top savunmaya çarparak kornere çıktı. Müsabakanın uzatma bölümünde de skor değişmedi. Yarı final bileti penaltılarla geldi Uzatma dakikalarında eşitlik bozulmayınca, penaltı atışlarına geçildi. Beşiktaş'ta penaltıları kullanan Ghezzal, Resier ve Necip Uysal topu filelerle buluştururken, Mensah ise çerçeveyi tutturamadı. Konyaspor'da ise Guilherme ve Miya atışları değerlendirdi. Ev sahibi ekipte Kravets, Skubic ve Abdülkerim Bardakçı penaltı atışlarından faydalanamadı. Beşiktaş, penaltı atışlarında İttifak Holding Konyapor'a 3-2 üstünlük kurarak kupada yarı finale yükseldi. AA

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