"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 ŞUBAT 2021 CUMA - YIL: 51

Bbeşiktaş, yarı final bileti penaltılarla aldı

11 Şubat 2021, Perşembe 23:15
Türkiye Kupası çeyrek finalinde İttifak Holding Konyaspor'a konuk olan Beşiktaş, normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 sona eren müsabakada rakibine penaltılarda 3-2 üstünlük sağlayarak yarı finale çıktı.

Beşiktaş, yarı finalde Medipol Başakşehir'in rakibi oldu.

İlk yarı

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalindeki İttifak Holding Konyaspor-Beşiktaş maçının ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.

4. dakikada Hasic'in sağ kanattan gönderdiği topu önüne alan Cenk Tosun'un pasına hareketlenen N'Koudou'nun bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak auta çıktı.

13. dakikada konuk ekip öne geçti. Oğuzhan Özyakup'un ceza sahası içindeki Cenk Tosun'a pasını Skubic engelledi. Bu oyuncudan dönen topu tekrar önünde bulan Oğuzhan'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

17. dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Guilherme'nin kullandığı kornerde iyi yükselen Abdülkerim Bardakçı, kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 1-1.

21. dakikada Shengelia'nın ceza sahası çizgisine yakın noktadan kullandığı serbest vuruşta, kaleci Utku Yuvakuran meşin yuvarlağı kornere tokatladı.

Mücadelenin ilk yarısını 1-1 berabere tamamlandı.

İkinci yarı

50. dakikada Rosier'in ceza sahası içinden çektiği şutta top yandan auta gitti.

52. dakikada Oğuzhan Özyakup'un ceza sahası dışından çektiği şutta, kaleci Eray Birniçan meşin yuvarlağ güçlükle kontrol etti.

60. dakikada Rosier'in ceza sahası sağ çaprazından kaleye çektiği şutta, top üstten auta çıktı.

71. dakikada Atiba'nın ceza sahası içine pasında topla buluşan Oğuzhan Özyakup'un vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Eray Birniçan'da kaldı.

72. dakikada Oğuzhan Özyakup'un ceza sahası içine pasında, kaleci Eray Birniçan ile karşı karşıya kalan N'Koudou'nun vuruşunda top yandan dışarı çıktı.

77. dakikada Oğuzhan Özyakup'un sağ kanattan ortasına iyi yükselen Atiba'nın kafa vuruşunda, top yandan auta gitti.

Karşılaşmanın normal süresi 1-1 sona erdi ve uzatma bölümüne geçildi.

Uzatmalar

99. dakikada Rosier, ceza sahası içinde karambolden gelen topu Ghezzal'a kaldırdı. Bu oyuncunun kafa vuruşunda kaleci Eray Birniçan tek hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti.

115. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Abubakar'ın kaleye şutunda, top savunmaya çarparak kornere çıktı.

Müsabakanın uzatma bölümünde de skor değişmedi.

Yarı final bileti penaltılarla geldi

Uzatma dakikalarında eşitlik bozulmayınca, penaltı atışlarına geçildi.

Beşiktaş'ta penaltıları kullanan Ghezzal, Resier ve Necip Uysal topu filelerle buluştururken, Mensah ise çerçeveyi tutturamadı.

Konyaspor'da ise Guilherme ve Miya atışları değerlendirdi. Ev sahibi ekipte Kravets, Skubic ve Abdülkerim Bardakçı penaltı atışlarından faydalanamadı.

Beşiktaş, penaltı atışlarında İttifak Holding Konyapor'a 3-2 üstünlük kurarak kupada yarı finale yükseldi.

AA

Okunma Sayısı: 185
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Zulme alışmak en büyük felaket

    Çeşme'de 'hortum' alarmı: 10'dan fazla kişi yaralandı!

    Çin zulmünü anlattılar: 'Çin'de bir insanın terörist olması için 'Selamün Aleykum' demesi yeterli'

    Bu dil, siyasi iklimi zehirliyor

    İnsanlar bir tas çorbaya muhtaç

    İçişleri Bakanlığı'ndan 'seyahat muafiyeti' genelgesi

    Bbeşiktaş, yarı final bileti penaltılarla aldı

    'Eğer harekete geçmezsek onlar bizi geçecek'

    Fas ile İsrail eğitim alanında iş birliğinini artıracak

    Yemen'den ABD'ye çağrı: Husilerin saldırılarını durdurun

    Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 94 kişi daha vefat etti

    Koca'dan aşılama takvimine ilişkin yeni açıklama

    Kovid-19 salgınında iyileşenlerin sayısı 80 milyonu aştı

    İstanbul Valiliği soğuk havaya karşı halkı uyardı

    Erdoğan aşının ikinci dozunu yaptırdı

    'Maske kullanımında bilinçli değiliz'

    Özel okullar kapanıyor

    Zaten zor durumdaki Gazze'de işsizlik alarm veriyor!

    'ABD'nin yeni yönetiminden henüz iyi niyet görmedik'

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Mesele Erdoğan karşıtlığı mı?
    Faruk ÇAKIR

    Zulüm yok mu?
    Genel

    Çin zulmünü anlattılar: 'Çin'de bir insanın terörist olması için 'Selamün Aleykum' demesi yeterli'
    Cevher İLHAN

    “Tek kişilik kararname” fermanıyla…
    Şükrü BULUT

    Güle güle! Helmuth Kohl’un kızı…
    Genel

    Çeşme'de 'hortum' alarmı: 10'dan fazla kişi yaralandı!
    M. Latif SALİHOĞLU

    Troçki’nin Kemalist dostları
    Ahmet BATTAL

    Kazanan her şeyi alır mı?
    Süleyman KÖSMENE

    İsrailoğullarının iki fesadı
    Osman ZENGİN

    Atatürkçüleri Koruma Kanunu: 5816

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.