Beşiktaş'a Aboubakar'dan kötü haber

Beşiktaş'ın Kamerunlu forveti Vincent Aboubakar'ın sağ uyluk ön adalesinde gerilme ve ödem saptandığı ve tedavisine başlandığı açıklandı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde Kamerunlu forveti Vincent Aboubakar'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama yapıldı. yer alan açıklamada, "Kamerun Milli Takımı'nın 30 Mart'ta Ruanda ile oynadığı Afrika Uluslar Kupası eleme maçında ağrı hisseden futbolcumuz Vincent Aboubakar'ın yapılan değerlendirmesi neticesinde, sağ uyluk ön adalesinde (Rektus Femoris) gerilme ve ödem (Grade 1 Strain) saptanmış olup, tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı. AA

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