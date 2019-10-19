Beşiktaş-Ankaragücü maçında golsüz bereberlik

Süper Lig'in 8. haftasındaki MKE Ankaragücü-Beşiktaş karşılaşması 0-0 tamamlandı.

11. dakikada Pinto'nun defansın arkasına gönderdiği topa hareketlenen Orgill, meşin yuvarlağa dokunamayınca takımını bir golden etti.

18. dakikada Caner Erkin kullandığı serbest atışta topu ceza alanı içindeki Burak Yılmaz'a aktardı. Bu futbolcu göğsüyle topu kontrol ettikten sonra cılız bir vuruş yapınca top kalecinin ellerinde kaldı.

24. dakikada Caner Erkin'in sağ taraftan ceza alanı içinde ve arka direkteki Güven Yalçın'a gönderdiği topa, bu futbolcu iyi vuramayınca kaleci topu kontrol etti.

26. dakikada İlhan Parlak'ın pasıyla ceza yayının hemen üzerinde buluşan Hasan Kaya'nın vuruşunda, top rakip defans oyuncularına çarparak kornere gitti.

28. dakikada Diaby kendi aldığı topla ceza alanı içine kadar girdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan futbolcunun vuruşunda Korcan Çelikay ayaklarıyla tehlikeyi önledi.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.

53. dakikada Sedat Ağçay'ın pasıyla hareketlenen Hasan Kaya, ceza alanına girer girmez vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

72. dakikada Douglas ile gelişen Beşiktaş atağında ceza sahası içinde topla son olarak oynayan Ljajic'in vuruşunda, top kornere gitti.

86. dakikada Pinto'nun kullandığı köşe atışında ön direkte Pazdan'ın kafa vuruşunda, top üstten auta çıktı.

87. dakikada gelişen Beşiktaş atağında Güven Yalçın'ın çevirdiği top kaleci Korcan Çelikay'dan sekerek Diaby'nin önünde kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda Kulusic, yatarak gole engel oldu.

89. dakikada defansın arkasında toplu buluşan Mehmet Umut Nayir'in yerden vuruşunda top auta gitti.

Müsabaka golsüz sona erdi.

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Beşiktaş Teknik Direktörü Avcı: Oyundaki iştahı, arzuyu beceriyle birleştiremedik

Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile golsüz berabere kalan Beşiktaş'ın teknik direktörü Abdullah Avcı, "Oyundaki iştahı, arzuyu beceriyle birleştiremedik." dedi.

Avcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, sahadan galibiyetle ayrılabilecek pozisyonları bulduklarını ancak değerlendiremediklerini söyledi.

Milli maçlar öncesi Aytemiz Alanyaspor'u yendiklerini hatırlatan Avcı, "O maçtaki coşkuyu, vazgeçmeme duygusunu bugün de sahaya yansıtmak istedik. Oyuncularım kazanabilecek pozisyonları da yakaladı. Oyundaki iştah ve arzularını beceriye yansıtamadılar. Bu süreçte tekrar kazanıp bir eşik daha atlamak istiyorduk." ifadelerini kullandı.

Avcı, bugün yapılacak olağanüstü seçimli genel kurula ilişkin soruyu "Başkan Fikret Orman'a hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Yarın Beşiktaş ailesinin bir seçimi var. Muhakkak adaylar da Beşiktaş Kulübüne hizmetler için burada olacaklar. Güzel, Beşiktaş ailesine yakışacak bir seçim olsun. Hayırlısı kimse o olsun, tüm adaylara başarılar diliyorum." şeklinde cevapladı.

Sezon başında transfer edilen Tyler Boyd'un fazla şans bulamamasıyla ilgili soru üzerine Avcı, şunları kaydetti:

"İsteyerek aldığımız bir oyuncu. Değerli bir oyuncu, performanslarda inişler, çıkışlar muhakkak olacaktır. Tyler da bunu yaşadı. Bugünkü durumu için ise Tyler milli takımdaydı. Dün aramıza katıldı, gece de bir serum yedi. Kulübede 21. oyuncu olarak bulundu, hamle olarak sokamadık. Daha sağlıklı olsaydı belki bugün değerlendirebilirdik."

Avcı, "Burak Yılmaz sakatlanıp çıktıktan sonra 'keşke daha iyi bir golcüm olsaydı' dediniz mi?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Maçı özetlerken bunu size belirttim. Oyundaki iştahı, arzuyu beceriyle birleştiremedik. Tabii ki topu kim içeriye atarsa benim için değerli oyuncu o ki bu fırsatları da ilk yarıda 2, ikinci yarıda 4 kez yakaladık. Şu anda mevcut olmayan bir şeyle kafamızı yormanın anlamı yok."

Derbi değerlendirmesi

Ligin 9. haftasında Galatasaray ile yapacakları derbi maçı da değerlendiren Avcı, bir muhabirin "Fatih Terim ile de karşı karşıya geleceksiniz." sözleri üzerine şunları kaydetti:

"Galatasaray ile karşı karşıya geleceğiz. Ben böyle bakıyorum, hayatım boyunca da böyle bakmaya devam edeceğim. Derbi maçların duygusu, ruhu, enerjisi çok başkadır. O başka bir müsabaka olacaktır. Beşiktaş'ın arması, forması, rengi, vazgeçmeyen, pes etmeyen duygusu pazar günü muhakkak sahaya yansıyacaktır."