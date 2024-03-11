Beşiktaş, Gaziantep'ten eli boş döndü

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de 29. haftanın kapanış maçında deplasmanda Gaziantep FK'ye 2-0 yenildi.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş'ı konuk etti.

Karşılaşmanın 9. dakikasında Gaziantep FK golü buldu. Rakip ceza sahasında Musrati'nin hatalı pasını değerlendiren Maxim, meşin yuvarlağı ceza yayındaki Alvarenga'ya attı. Alvarenga'nın pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Sorescu, meşin yuvarlağı kaleci Mert Günok'un sağından ağlara gönderdi: 1-0.

31. dakikada Beşiktaş'ın sol kanatta gelişen atağında Rashica topla buluştu. Bu oyuncunun ceza sahasının sol çaprazından çektiği sert şutta, topu kaleci Nita kontrol etti.

Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı

61. dakikada konuk ekibin serbest vuruşunda savunmadan dönen meşin yuvarlağı önünde bulan Worall'ın vuruşunda top kalenin az üstünden auta çıktı.

63. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Orta sahadan gelişen atağından topu ceza sahasına kadar süren Fernandes'in ara pasıyla savunma arkasında buluşan Cenk Tosun'un şutunu kaleci Nita yatarak uzaklaştırdı.

79. dakikada Gaziantep FK'nın sağ kanattaki atağından ceza sahasının sağ çaprazında Gradel'in topuk pasıyla topla buluşan Dragus'un vuruşunu kaleci Günok kontrol etti.

85. dakikada ev sahibi farkı 2'ye çıkardı. Takımın sağ kanattan gelişen atağında Mustafa Eskihellaç'ın pasıyla buluşan Dragus savunmadan sıyrılarak meşin yuvarlağı kaleci Günok'un sağından ağlara gönderdi: 2-0.

88. dakikada Gaziantep FK'li Sorescu'nun Semih Kılıçsoy'a müdahalesinin ardından hakem Arda Kardeşler penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Cenk Tosun'un penaltı atışını kaleci Nita kurtardı.

90+2. dakikada Beşiktaş'ın sağ kanattan gelişen atağında, Aboubakar'ın ceza sahasının sağından ilerleyerek çektiği şutta topu kaleci Nita uzanarak kornere çeldi.

Müsabaka ev sahibinin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Santos: Taraftarlarımızdan özür dileriz

Beşiktaş’ın teknik direktörü Fernando Santos, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, rakibin iyi oynadığını ifade ederek, şunları söyledi:

"Rakip bizden daha iyi oynadı, savunmada daha iyiydiler, fırsatlardan, hatalarımızdan faydalandılar. Hoca olarak öncelikli sorumluluk bendedir. Taraftardan özür dilemek istiyorum. Rakip bizden daha fazla çalışkandı, bizim hatalarımızdan faydalandılar. İkili mücadelede eksiğimiz vardı. Maçın son bölümünde biraz daha fazla faul yaptığımızı söyleyebilirim. İçerde oyuncularımda konuştuk, daha başka bir oyun oynamamız, daha başka bir performans göstermemiz, daha tempolu daha öne oynamamız gerekiyor. Bunları zaten hep konuşuyoruz. Bugün istediklerimiz gerçekleşmedi, taraftarlarımızdan özür dileriz."

Geçen hafta Galatasaray maçında erken gol yediklerini ancak sonrasında bir tepki verdiklerini ve daha baskılı, topu öne taşıyan bir görüntü sergilediklerini aktaran Santos, "Geçen hafta ikinci yarı bir puanı alabileceğimiz fırsatları yakalamıştık ama bugün farklıydı. Bugün bu bahsettiklerimi yapamadık. Büyük kulübün daha farklı, daha öne oynaması gerekiyor, daha fazla maç kazanıp, daha fazla gol atması gerekiyor. İkili mücadeleleri daha fazla kazanmamız lazım. Bazı maçlarda bunu iyi yaptık ama bugün bunu iyi yapamadık. biraz kopuk ve bireysel oynadık. Daha öncesinde maçı kazandığımız ama iyi oynamadığımız zamanlar olmuştu, bugün böyle bir şey de olmadı." diye konuştu.

Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan: Hakkettiğimiz, çok istediğimiz 3 puanla biraz nefes aldık ama henüz işimiz bitmedi

İnan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısındaki konuşmasında, iki gün önce göreve başladıklarını hatırlattı. Takımın özverili oynadığını ve oyuncularını tebrik ettiğini ifade eden İnan, "Hakkettiğimiz, çok istediğimiz 3 puanla biraz nefes aldık ama henüz işimiz bitmedi. İki gün önce geldik ama gerçekten takım iyi reaksiyon gösterdi, bizim için önemli bir maçtı, Beşiktaş puan olarak çok üst sıralarda değil ama en nihayetinde çok yetenekli sporcularda oluşuyor, bireysel yetenekli sporcuları var." diye konuştu.

İnan, işlerinin kolay olmayacağına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bütün takımlar, neredeyse aşağıdakiler denk, puan olarak da birbirine yakın. Rakibimiz olan takımlarla içerde oynuyor olmak bir avantaj olarak gözükse de fikstür avantajlarına inanan hocalardan olmayacağım, olmadım. Çünkü maç sahada kazanılıyor. O gün eğer inanırsanız doğruları sahaya yansıtırsanız Beşiktaş'ı da yenersiniz, herhangi bir takımı da yenebilirsiniz. İşimizin kolay olmadığını da oyuncularıma anlattım, bu zor bir süreç, işimiz bitmedi. Hedefimiz tabii ki ligde kalmak ve sonuna kadar da mücadelemizi sürdüreceğiz."

Gaziantep FK'nın geçmişteki hocalarının tarzı, hayata bakışı, oyuncularına davranışı, yapmak istedikleri birbirinden farklı olabileceğine işaret eden İnan, Gaziantep FK'ye gelmeyi çok istediğini sözlerine ekledi.