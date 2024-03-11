"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 MART 2024 SALI - YIL: 55

Beşiktaş, Gaziantep'ten eli boş döndü

11 Mart 2024, Pazartesi 22:00
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de 29. haftanın kapanış maçında deplasmanda Gaziantep FK'ye 2-0 yenildi.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş'ı konuk etti. 

Karşılaşmanın 9. dakikasında Gaziantep FK golü buldu. Rakip ceza sahasında Musrati'nin hatalı pasını değerlendiren Maxim, meşin yuvarlağı ceza yayındaki Alvarenga'ya attı. Alvarenga'nın pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Sorescu, meşin yuvarlağı kaleci Mert Günok'un sağından ağlara gönderdi: 1-0.

31. dakikada Beşiktaş'ın sol kanatta gelişen atağında Rashica topla buluştu. Bu oyuncunun ceza sahasının sol çaprazından çektiği sert şutta, topu kaleci Nita kontrol etti.

Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı

61. dakikada konuk ekibin serbest vuruşunda savunmadan dönen meşin yuvarlağı önünde bulan Worall'ın vuruşunda top kalenin az üstünden auta çıktı.

63. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Orta sahadan gelişen atağından topu ceza sahasına kadar süren Fernandes'in ara pasıyla savunma arkasında buluşan Cenk Tosun'un şutunu kaleci Nita yatarak uzaklaştırdı.

79. dakikada Gaziantep FK'nın sağ kanattaki atağından ceza sahasının sağ çaprazında Gradel'in topuk pasıyla topla buluşan Dragus'un vuruşunu kaleci Günok kontrol etti.

85. dakikada ev sahibi farkı 2'ye çıkardı. Takımın sağ kanattan gelişen atağında Mustafa Eskihellaç'ın pasıyla buluşan Dragus savunmadan sıyrılarak meşin yuvarlağı kaleci Günok'un sağından ağlara gönderdi: 2-0.

88. dakikada Gaziantep FK'li Sorescu'nun Semih Kılıçsoy'a müdahalesinin ardından hakem Arda Kardeşler penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Cenk Tosun'un penaltı atışını kaleci Nita kurtardı.

90+2. dakikada Beşiktaş'ın sağ kanattan gelişen atağında, Aboubakar'ın ceza sahasının sağından ilerleyerek çektiği şutta topu kaleci Nita uzanarak kornere çeldi.

Müsabaka ev sahibinin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Santos: Taraftarlarımızdan özür dileriz

Beşiktaş’ın teknik direktörü Fernando Santos, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, rakibin iyi oynadığını ifade ederek, şunları söyledi:

"Rakip bizden daha iyi oynadı, savunmada daha iyiydiler, fırsatlardan, hatalarımızdan faydalandılar. Hoca olarak öncelikli sorumluluk bendedir. Taraftardan özür dilemek istiyorum. Rakip bizden daha fazla çalışkandı, bizim hatalarımızdan faydalandılar. İkili mücadelede eksiğimiz vardı. Maçın son bölümünde biraz daha fazla faul yaptığımızı söyleyebilirim. İçerde oyuncularımda konuştuk, daha başka bir oyun oynamamız, daha başka bir performans göstermemiz, daha tempolu daha öne oynamamız gerekiyor. Bunları zaten hep konuşuyoruz. Bugün istediklerimiz gerçekleşmedi, taraftarlarımızdan özür dileriz."

Geçen hafta Galatasaray maçında erken gol yediklerini ancak sonrasında bir tepki verdiklerini ve daha baskılı, topu öne taşıyan bir görüntü sergilediklerini aktaran Santos, "Geçen hafta ikinci yarı bir puanı alabileceğimiz fırsatları yakalamıştık ama bugün farklıydı. Bugün bu bahsettiklerimi yapamadık. Büyük kulübün daha farklı, daha öne oynaması gerekiyor, daha fazla maç kazanıp, daha fazla gol atması gerekiyor. İkili mücadeleleri daha fazla kazanmamız lazım. Bazı maçlarda bunu iyi yaptık ama bugün bunu iyi yapamadık. biraz kopuk ve bireysel oynadık. Daha öncesinde maçı kazandığımız ama iyi oynamadığımız zamanlar olmuştu, bugün böyle bir şey de olmadı." diye konuştu.

Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan: Hakkettiğimiz, çok istediğimiz 3 puanla biraz nefes aldık ama henüz işimiz bitmedi

İnan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısındaki konuşmasında, iki gün önce göreve başladıklarını hatırlattı. Takımın özverili oynadığını ve oyuncularını tebrik ettiğini ifade eden İnan, "Hakkettiğimiz, çok istediğimiz 3 puanla biraz nefes aldık ama henüz işimiz bitmedi. İki gün önce geldik ama gerçekten takım iyi reaksiyon gösterdi, bizim için önemli bir maçtı, Beşiktaş puan olarak çok üst sıralarda değil ama en nihayetinde çok yetenekli sporcularda oluşuyor, bireysel yetenekli sporcuları var." diye konuştu.

İnan, işlerinin kolay olmayacağına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bütün takımlar, neredeyse aşağıdakiler denk, puan olarak da birbirine yakın. Rakibimiz olan takımlarla içerde oynuyor olmak bir avantaj olarak gözükse de fikstür avantajlarına inanan hocalardan olmayacağım, olmadım. Çünkü maç sahada kazanılıyor. O gün eğer inanırsanız doğruları sahaya yansıtırsanız Beşiktaş'ı da yenersiniz, herhangi bir takımı da yenebilirsiniz. İşimizin kolay olmadığını da oyuncularıma anlattım, bu zor bir süreç, işimiz bitmedi. Hedefimiz tabii ki ligde kalmak ve sonuna kadar da mücadelemizi sürdüreceğiz."

Gaziantep FK'nın geçmişteki hocalarının tarzı, hayata bakışı, oyuncularına davranışı, yapmak istedikleri birbirinden farklı olabileceğine işaret eden İnan, Gaziantep FK'ye gelmeyi çok istediğini sözlerine ekledi.

AA

Okunma Sayısı: 155
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Belçika da İsrail aleyhindeki soykırım davasına müdahil olacak

    Maduro: Dünyanın dört bir tarafındaki Müslüman toplumu kardeşlerimizin Ramazan'ı kutlu olsun

    "Gazze'de az miktarda yiyeceğin bedeli ölüm olabiliyor"

    Diyarbakır'da servis minibüsü şarampole devrildi

    ABD, Husilerin kontrolündeki bölgelere 6 "savunma saldırısı" düzenledi

    Ukrayna, Karadeniz'de Rus donanmasına ait onlarca savaş gemisini vurdu

    ABD, Gazze'nin kuzeyine gıda ve şişe su insani yardımı havadan indirdi

    İsrail Meclisine hitap etmeyi ve Netanyahu'yla görüşmeyi düşünmüyor

    Balon balığının avlanılması için verilen destek tutarı arttı

    LGS başvuruları e-Okul" üzerinden isteğe bağlı yapılacak

    Sınır Tanımayan Doktorlar: Gazze'de güvenli bir bölge yok

    Ramazan mesajlarında ateşkes çağrısı

    En ucuz Ramazan paketine yüzde 370 zam

    Emekliler: Sandıkta hesap vereceksiniz

    Isparta uçak kazası dosyası seneler sonra kapandı

    On binlerce Müslüman teravih namazı için Mescid-i Aksa'da saf tuttu

    İşsizlikte artış sürüyor

    Oruç hücreleri onarıyor

    Teravihi cami enkazında kıldılar

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İlk İstinaf sonrası savunmamızdan
    Cevher İLHAN

    “Son seçimim”in perde arkası
    Risale-i Nur'dan

    Ramazanda herkesin nefsi anlar ki hür değil, abddir
    Rüstem GARZANLI

    Üstad, iki meslek erbabına çok kıymet verirdi
    İbrahim Aktaşcı

    Dimyat’ta “bekâ” ararken, evdeki “adaletten” olmak!
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Havva KÜÇÜK KONUR

    Ebu Eyyüb El Ensâri Hazretleri
    Ali FERŞADOĞLU

    Ölçüler
    M. Latif SALİHOĞLU

    Demokrasi düşmanı cuntalar

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.