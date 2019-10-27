Beşiktaş'ı lige yeniden bağlayan derbi galibiyeti

Süper Lig'in 9. haftasında oynanan derbide Beşiktaş, konuk ettiği Galatasaray'ı 1-0 yendi.

1. dakikada hızlı hücuma çıkan Beşiktaş'ta Lens'in pasıyla sağdan ceza sahasına giren Umut Nayir'in şutunda meşin yuvarlak, kaleci Muslera'da kaldı. 9. dakikada Lemina'nın ceza sahası içinde kaptırdığı topu Lens doğrudan kaleye gönderdi, meşin yuvarlağı kaleci Muslera kurtardı. 26. dakikada Feghouli'nin sağdan ortasında meşin yuvarlakla altıpas önünde buluşan Andone'nin vuruşunda, top üstten dışarı gitti. 31. dakikada Feghouli ceza saha dışından sağ çaprazdan şutunu çekti. Top yandan auta çıktı. 47. dakikada Caner Erkin'in ara pasında topla buluşan Diaby ceza yayı içinde önde olan Muslera'nın üzerinden meşin yuvarlağı aşırttı. Muslera topu son anda kornere çeldi. 48. dakikada Lens'in sağdan ortasında Galatasaray ceza alanı içinde oluşan karambolde son olarak topla buluşan Umut Nayir'in bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti. 68. dakikada Umut Nayir'in uzak mesafeden şutunda kaleci Muslera, topu kontrol etti. 69. dakikada Beşiktaş'ın golü geldi. Caner Erkin'in soldan ortaladığı topa Umut Nayir ön direkte kafayla vurdu ve meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0 81. dakikada Babel'in soldan ortasında Adem Büyük arka direkte topa kafayla vurdu, meşin yuvarlak Karius'ta kaldı. 90. dakikada Necip Uysal'ın ceza sahası içinde ters kafa vuruşunda Karius köşeye giden topu son anda kurtardı. Derbi, Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. Galatasaray, ligde 13 puanda kalırken, Beşiktaş ise puanını 12'ye yükseltti. Galatasaray deplasmanda derbi galibiyetine hasret Galatasaray, Süper Lig'de deplasmanda çıktığı son 10 derbide galip gelemedi. Sarı-kırmızılı takım, Beşiktaş ve Fenerbahçe ile dış sahada oynadığı son 10 derbinin 6'sını kaybederken, 4'ünde berabere kaldı. Bu dönemde Beşiktaş'a konuk olduğu 5 derbide 4 yenilgi ve 1 beraberlik yaşayan sarı-kırmızılı takım, Fenerbahçe ile Kadıköy'de oynadığı 5 maçın 2'sini kaybederken, 3'ünde sahadan beraberlikle ayrıldı. Sarı-kırmızılıların yenilmezlik serisi sona erdi Galatasaray'ın Süper Lig'deki 7 maçlık yenilmezlik serisi, Beşiktaş mağlubiyetiyle sona erdi. Galatasaray, Beşiktaş'ın sahası Vodafone Park'ta oynadığı 4 maçta da galibiyet elde edemedi. Beşiktaş derbi galibiyetiyle lige tutundu Sezon başından beri istediği sonuçları alamayan ve Braga yenilgisiyle daha da sıkıntılı günler yaşayan siyah-beyazlı ekip, derbi galibiyetiyle nefes aldı. Rakibini, 69. dakikada Umut Nayir'in golüyle 1-0 mağlup eden Beşiktaş, bu sezonki 3. galibiyetini elde etti. Rakipleriyle 3 kez berabere kalan siyah-beyazlı ekip, puanını 12'ye yükselterek, 8. sıraya kadar çıktı. Vodafone Park'ta son olarak Demir Grup Sivasspor'a 2-1 mağlup olan siyah-beyazlı takım, bu yenilginin ardından 16 karşılaşmada 11 galibiyet ve 5 beraberlik aldı. Maç sonrası büyük sevinç Karşılaşmanın ardından Beşiktaşlı oyuncular ve taraftarlar, galibiyetten dolayı büyük sevinç yaşadı. Saha içinde sevinç yumağı oluşturan oyuncular, tek tek tribünleri gezerek taraftarları selamladı. Beşiktaş'ın tek golünü atan Umut Nayir ise taraftarlara üçlü çektirdi. AA

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