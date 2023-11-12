Beşiktaş'ı rahatlatan Başakşehir galibiyeti

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, sahasında RAMS Başakşehir'i 1-0 mağlup etti.

5. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Hadziahmetovic'in sağ çaprazdan ortasına ceza sahası içinde iyi yükselen Necip Uysal'ın kafa vuruşunda kaleci Volkan Babacan topu kornere çeldi.

45+5. dakikada Salih Uçan'ın pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Rosier'nin rakibini çalımladıktan sonra sol ayağıyla çıkardığı şutta meşin yuvarlak kaleci Volkan Babacan'da kaldı.

İlk yarıda iki takım da gol atmayı başaramadı ve soyunma odasına 0-0 eşitlikle gidildi.

İkinci yarı

55. dakikada Beşiktaş öne geçti. Rebic'in şık pasında savunmanın arkasına hareketlenen ve altıpas çizgisinde topla buluşan Muleka, kaleci Volkan Babacan'ın solundan yaptığı aşırtma vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0.

77. dakikada Piatek'in uzak mesafeden çıkardığı sert şutta kaleci Mert Günok gole izin vermedi.

Beşiktaş, karşılaşmayı 1-0 kazandı.

Rıza Çalımbay, Beşiktaş'taki mesaisine 3 puanla başladı

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında RAMS Başakşehir'i konuk eden Beşiktaş, rakibini 1-0 yenerek milli takım arasına 3 puanla moralli girdi.

Teknik sorumlu Burak Yılmaz'ın takımdan ayrılmasının ardından Başakşehir karşısına kulübün efsane oyuncuları arasında yer alan teknik direktör Rıza Çalımbay'la çıkan Beşiktaş, tecrübeli hocanın ilk maçında ilk galibiyetini elde etti.

Dün siyah-beyazlı takımdaki mesaisine başlayan Rıza Çalımbay, tek antrenmanla çıktığı maçı Jackson Muleka'nın attığı golle kazandı. Bu sezon aldığı istikrarsız sonuçlarla şampiyonluk yarışından uzaklaşan siyah-beyazlı ekip, puanını 22'ye yükseltti.

İçeride yine kaybetmedi

Dolmabahçe'de bu sezon yenilgi yaşamayan Beşiktaş, Başakşehir'i de puansız gönderdi.

İç sahadaki ilk maçında Pendikspor'la 1-1 berabere kalan siyah-beyazlı ekip daha sonra oynadığı 5 maçı da kazanarak Tüpraş Stadı'nda toplam 16 puan topladı.

Pendikspor maçı sonrasında Sivasspor, Kayserispor, İstanbulspor ve Gaziantep FK'yi yenen Beşiktaş, Başakşehir'i de mağlup ederken, iç sahada üst üste 3 maçta kalesini gole kapattı.

Başakşehir'in galibiyet hasreti 4 maça çıktı

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Beşiktaş'a 1-0 mağlup olan RAMS Başakşehir'in ligdeki galibiyet hasreti 4 maça çıktı.

Ligdeki son galibiyetini 8. haftada sahasında Gaziantep FK'yi 2-0 mağlup ederek elde eden turuncu-lacivertli ekip, bu karşılaşmadan sonra oynadığı 4 maçta 2 yenilgi ve 2 beraberlik aldı.

Bu sezon ligdeki 7. yenilgisini alan Başakşehir 9 puan ile düşme hattında 18. sırada kaldı.

İstanbul ekibi milli takım arasının ardından 13. haftada sahasında Siltaş Yapı Pendikspor'u konuk edecek.

Ousseynou Ba ceza sınırına geldi

RAMS Başakşehir'in Senegalli stoperi Ousseynou Ba, bu sezon ligdeki 3. sarı kartını Beşiktaş karşılaşmasında gördü.

Sarı kart ceza sınırına gelen Ba, ligde bir sarı kart daha görmesi halinde cezalı duruma düşecek.

"Bu maçı yeni bir hava yakalamak için mutlaka kazanmamız gerekiyordu"

Beşiktaş'ta teknik direktör Rıza Çalımbay, elde ettikleri galibiyetin moral kazanmak açısından çok önemli olduğunu söyledi.

Deneyimli teknik adam, Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Kötü gidişata son vermek açısından aldıkları galibiyetin önemine değinen Çalımbay, "Takımımızın gidişatı iyi değildi. Bu maçı yeni bir hava yakalamak için mutlaka kazanmamız gerekiyordu. Benim ve takım için çok önemliydi. Dün gittim, antrenman yaptık ve maça çıktık. Takımda arkadaşların karamsarlığını gördüm. Bu galibiyet o açıdan iyi oldu. Herkes moral kazandı. Önümüzdeki takımları yakalamamız için daha çok maç kazanmamız gerekiyor. Bugün bayağı eksikle oynadık. Taraftarlar mükemmel bir destek verdi. İnşallah bundan sonra arkasını getireceğiz. Daha çok maçlar kazanmamız gerekiyor. Çok yolumuz var." ifadelerini kullandı.

Milli maçlar nedeniyle liglere verilecek arayı çok iyi değerlendirmek istediklerini belirten Rıza Çalımbay, "Farkı kapatmak için elimizden geleni yapacağız. Bu oyunun çok üstüne çıkmamız gerekiyor. Sakat arkadaşlarımız aramıza dönünce bambaşka bir takım olacağız. Daha fazla çalışmamız gerekiyor. En az 5-6 sakatlık var. Hepsi aynı sakatlık. Aşırı bir yüklenme oldu herhalde. Bunların olmaması gerekiyor." diye konuştu.

"Alınan oyuncular hazır değil"

Rıza Çalımbay, sezon başında transfer edilen oyuncuların kaliteli olduğunu ifade ederek, "Alınan oyuncular iyi. Ancak hazır değiller. Hazır olsalardı bambaşka olurlardı. Tempo düşüklüğünü normal karşılıyorum. Buraya hazır gelmemişler. Üç gün izin var. Sonra antrenmanlarımızı yapacağız. Hazırlık maçları yapacağız. Maç tempolarını kazanmaları gerekiyor. Bu oyuncuları iyi bir duruma getireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Karşılaşmada atılan tek golün asistini yapan ve sergilediği performansla dikkati çeken Ante Rebic ile ilgili bir soruyu Çalımbay, "Başta Rebic olmak üzere bazı arkadaşlarla özel olarak görüştük. Nasıl iyi bir oyuncu olduğunu biliyoruz. Yüzde 40'la oynadı. Daha verebileceği şeyler var. Bu maçta yorulana kadar çok iyi oynadı." şeklinde yanıtladı.

Deneyimli teknik adam, sakatlığı bulunan oyuncuların milli aradan sonra döneceğini kaydetti.

Taraftarlar bana inanılmaz şekilde destek verdi"

18 yıl sonra Beşiktaş'ın başında yeniden maça çıkan Çalımbay, siyah-beyazlı taraftarların kendisine verdiği destek karşısında çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Çok mutluyum. Taraftarlar bana inanılmaz şekilde destek verdi. Çok teşekkür ediyorum. Oynadığım zamanlar aklıma geldi. Çok güzel bir gün yaşadım. Bu önemli tabii." diye görüş belirtti.

Karşılaşmadan önce taraftarların kendisine çiçek takdim ettiğinin hatırlatılması üzerine Çalımbay, "Çiçek verenlerden birisi benim oynadığım dönemde Çarşı grubunun başlarından biriydi. Onları unutmamız mümkün değil. Güzel bir şeydi. Sevilip sayılmak kadar güzel bir şey yok." ifadelerini kullandı.

Rıza Çalımbay, sakatlanarak 40. dakikada oyundan çıkmak zorunda kalan Bakhtiyor Zaynutdinov'un burnunun kırıldığını ve büyük ihtimalle ameliyat edileceğini kaydetti.

"Maalesef hiç hak etmediğimiz bir sonuç oldu"

RAMS Başakşehir'in teknik direktörü Çağdaş Atan, hücumda etkisiz kaldıklarını ancak mağlubiyeti hak etmediklerini söyledi.

Tüpraş Stadı'nda karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Çağdaş Atan, "Özellikle ilk yarıda ve ikinci yarıda golü yedikten sonra topa sahip olma kısmını kusursuza yakın hallettik. Geriden oyun kurarken çok rahat blokları kırıp topu ikinci bölgeye taşıdık. Maalesef 10. maçımız, deplasmanda 3. bölgeye girmekte çok ürkek davranıyoruz. Bu kadar oyun kırıp öne taşıdığımız toplarda daha istekli, ceza sahasına çok adamla giriş yapmalıyız. Bugün çok üretken olamadık, son saniyede kaçan birkaç şutumuz var ama kaybetmeyi çok hak ettiğimizi düşünmüyorum. Beşiktaş'ın içinde bulunduğu durumda bizim daha iyi oynamamız gerekiyordu, onlar bugün bir reaksiyon verdiler. Maalesef hiç hak etmediğimiz bir sonuç oldu. Kazanmak için bir şey ürettiğimizi söyleyemem ama kaybetmeyi de hak etmediğimiz bir maç oynadık." ifadelerini kullandı.

Atan, "Beşiktaş, Rıza Çalımbay yönetiminde ilk maça çıktı. Bu oyun planlarınızı etkiledi mi?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Rıza Hoca ile daha önce çok defa karşılaştık. Özellikle geriden oyun kurarken 4-1-4-1 ile karşılayacaklarını tahmin ediyorduk. Oyun kurma kısmında hiçbir problem yaşamadık. Bugünkü problemimiz 3. bölgeye girmekteydi. Beşiktaş biraz daha oyunu uzun toplarla, ceza sahasından şutlarla forse etmeye çalıştı. Çok net pozisyon verdiğimizi hatırlamıyorum, gol pozisyonu dışında. Onur'u takip etme konusunda problem yaşamamız, bütün savunmanın soldan sağa kaymasına sebep oldu. Çok basit bir gol yedik. Artık çok fazla konuşmaya değil icraate ihtiyacımız var. Buradayız, yönetimiz de bize güveniyor, desteklerini de bize ilettiler. Rakiplerimizle final gibi maçlar oynayacağız. Her maça final gözüyle bakacağız önümüzdeki ilk hedef Pendik maçı. O maçı kazanıp biraz olsun nefes alıp, devreye kadar alabildiğimiz kadar puan alıp, devrede bazı değişiklikler yapıp, tekrar kafayı kaldırmak istiyoruz."

Çağdaş Atan, takımdaki problemlerin sorulması üzerine ise, "Konuştuğumuz bazı şeyler var. Bunlar yönetim ve bizim aramızdaki konular, sadece bence Başakşehir'in oyuncu grubunun kalitesi tartışılmaz ama bizim gözlemlediğimiz çok fazla özellikle orta sahada aynı tip oyuncuların bir arada olması, çok fazla hızlı oyuncumuzun olmaması bizim 3. bölgeye gitmemizi zorlaştırıyor. Bununla ilgili tespitlerimizi yaptık. Şu anki konumuz devrenin bitmesine 6-7 maç var. O maçlarda toplayabildiğimiz kadar puan toplamak. Devre arasında Başakşehir kulübünün vizyonu da markası da gerekli hamleleri yapacak pozisyonda. O takviyeleri yaptıktan sonra rahat bir nefes alıp, gemiyi rahat bir şekilde karaya yanaştıracağız." şeklinde konuştu.

Başakşehir Teknik Direktörü, " Zaynutdinov'un sakatlandığı pozisyonu izlediniz mi? Sizin görüşünüz nedir?" sorusunu, "Geçmiş olsun diliyorum. Objektif cevap vermem gerekirse Opoku çok uzun bir oyuncu, elini koyma refleksi bazen ona kanat oyuncularının kısa olması onu dezavantajlı duruma düşürüyor. İlk gördüğü karttan sonra kendisine bunu söyledim ama pozisyonu izlediğimizde art niyet olmadığını söyleyebilirim. Opoku öyle bir çocuk değil. İyi bir savaşçıdır ama benim gördüğüm dirseği değil de bileğine yakın bir yerin geldiğini düşünüyorum. Hakemin sarıdan kırmızı verebileceği bir pozisyon olduğunu düşünmüyorum. Çok detaylı da izlemedim belki yanılıyor da olabilirim." şeklinde yanıtladı.

Takımdaki sakat oyuncuların durumu hakkında da bilgi veren Çağdaş Atan, "Edgar, sezon başından bu yana tekrar eden sakatlığı oldu, aramıza yakın zamanda dönecektir. Muhammed, antrenmanımızın ilk gününde ciddi şekilde sakatlandı, bu hafta içi koşulara başlayacak. Ömer Ali takımla çalışmalara başladı, Aleksic de milli arada bizimle olur diye düşünüyoruz. Herkesin katkısına ihtiyacımız var." açıklamasında bulundu.