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Beşiktaş'ın kendi evindeki en kötü sezonu

23 Şubat 2020, Pazar 19:10
Beşiktaş, bu sezon evinde oynadığı 17 maçta 9 galibiyet alırken, rakipleriyle 3 kez berabere kalıp, 5 karşılaşmadan mağlup ayrıldı. Siyah-beyazlı takımın bu sezon Vodafone Park'taki galibiyet oranı yüzde 52,9'a düştü.

Süper Lig'in 23. haftasında konuk ettiği Trabzonspor ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş, Vodafone Park'taki en başarısız dönemini yaşıyor.

Siyah-beyazlı takım, 2015-2016 sezonunun son haftalarında hizmete giren Vodafone Park'ta bu sezon taraftarlarını daha az sevindirdi.

Bu sezon Dolmabahçe'de 17 resmi karşılaşmaya çıkan Beşiktaş, bunların 9'unu galibiyetle tamamladı. Üç maçtan beraberlikle ayrılan siyah-beyazlılar, evinde 5 defa mağlup oldu.

Beşiktaş, bu sezon galibiyet oranında yüzde 52,9'da kaldı. 

Yüzde yüzle başlamıştı

Yeni stadındaki ilk maçlarını 2015-2016 sezonunda oynayan siyah-beyazlı takım, açılışı yüzde 100 galibiyet oranıyla gerçekleştirdi.

Ligdeki iç saha maçlarının son 3'ünü Vodafone Park'ta oynayan Beşiktaş, bunları galibiyetle tamamladı.

Bir sonraki sezon lig, Avrupa ve Türkiye Kupası olmak üzere rakiplerini 27 kez konuk eden siyah-beyazlı takım, 19 galibiyet elde ederek yüzde 70,3'lük galibiyet oranı yakaladı. Beşiktaş, söz konusu maçlarda 7 beraberlik ve bir yenilgi aldı.

Beşiktaş, 2017-2018 sezonunda ise Vodafone Park'ta 25 maça çıktı. Bunların 18'ini kazanan siyah-beyazlı takımın galibiyet oranı yüzde 72'ye çıktı. Söz konusu maçların 6'sını beraberlikle tamamlayan Beşiktaş, bir defa mağlup oldu.

Geçen sezon cezasından dolayı Türkiye Kupası maçları oynayamayan Beşiktaş, lig ve Avrupa'da olmak üzere evinde 23 karşılaşmaya çıktı. 16 galibiyet elde eden siyah-beyazlılar, yüzde 69,5'lik galibiyet oranına ulaştı. Beşiktaş, geçen sezon ayrıca iç sahada 3 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. 

Gol oranı da düştü

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde hücumdaki etkili oyunuyla dikkati çeken Beşiktaş'ın bu sezon Vodafone Park'taki gol oranı da düştü.

2015-2016'da evindeki 3 maçta 10 gol atan siyah-beyazlı ekip, 3,3 oranına ulaştı. Bir sonraki sezon 27 resmi maçta 64 gol kaydeden Beşiktaş'ın oranı 2,3 oldu.

2017-2018'deki 25 maçta 67 gol atan siyah-beyazlı ekip, bu oranını 2,6'ya çıkardı.

Beşiktaş, geçen sezon ise 23 maçta 53 gol atarak 2,3 oran tutturdu.

Siyah-beyazlı takım, Vodafone Park'ta bu sezonki 17 maçta ise 31 kez fileleri havalandırarak 1,8 gol oranı yakalayabildi.

Son 6 maçta 2 galibiyet alabildi

Beşiktaş, evinde bu sezonki son 6 maçta sadece 2 kez kazanabildi.

Vodafone Park'ta söz konusu 6 karşılaşmanın 3'ünden mağlup ayrılan siyah-beyazlı ekip, bir maçı ise berabere tamamladı.

Evindeki lig karşılaşmalarında Gençlerbirliği'ni 4-1 ve Gaziantep FK'yi 3-0 yenen Beşiktaş, Trabzonspor ile 2-2 berabere kalarak 7 puan elde edebildi.

Söz konusu dönemde Vodafone Park'taki lig mücadelesinde Demir Grup Sivasspor'a 2-1 ve BtcTurk Yeni Malatyaspor'a 2-0 mağlup olan siyah-beyazlılar, Türkiye Kupası'nda ise Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 3-2 yenildi.

AA

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