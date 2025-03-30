Beşiktaş kritik derbide Galatasaray'ı 2-1 yendi - Solskjaer, Türkçe "Bayramınız kutlu olsun" dedi

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasındaki derbide konuk ettiği Galatasaray'ı 2-1 yendi.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray, Tüpraş Stadı'nda karşılaştı.

Galatasaray ilk 11'ini korudu

Ligde geride kalan 27 müsabakada 22 galibiyet ve 5 beraberlikle namağlup liderlik koltuğunda oturan sarı-kırmızılı takım, Tüpraş Stadı'nda Beşiktaş ile karşılaştı.

Teknik direktör Okan Buruk, kritik müsabakaya Fernando Muslera, Przemyslaw Frankowski, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Alvaro Morata, Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen ilk 11'ini çıkardı.

Tecrübeli teknik adam, Günay Güvenç, Kerem Demirbay, Dries Mertens, Berkan Kutlu, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Carlos Cuesta, Yusuf Demir, Metehan Baltacı, Mario Lemina'yı yedek kulübesinde bekletti.

Okan Buruk, ligin 28. haftasında 4-0 kazandıkları Onvo Antalyaspor maçının ilk 11'inde değişiklik yapmadı.

Jakobs, Sallai ve Jelert kadroya alınmadı

Teknik direktör Okan Buruk, yabancı futbolcular Ismail Jakobs, Roland Sallai ve Elias Jelert'i maç kadrosuna yazmadı.

Buruk, sakatlıktan yeni çıkan ve hazır olmayan Senegalli sol bek Jakobs'un yanı sıra ağrıları bulunan Macar kanat oyuncusu Sallai ile Danimarkalı sağ bek Jelert'i derbinin kadrosuna almadı.

Tecrübeli teknik adam, ayrıca genç oyuncular Efe Akman, Eyüp Aydın ve Gökdeniz Gürpüz'ü de maç kadrosuna dahil etmedi.

Üç oyuncunun ilk derbi heyecanı

Galatasaray'da üç futbolcu ilk kez Beşiktaş derbisinin heyecanını yaşadı.

Sarı-kırmızılı ekipte ara transferde kadroya katılan Eren Elmalı, Frankowski ve Morata, ilk kez bir resmi müsabakada siyah-beyazlı takıma karşı mücadele etti.

Taraftarı yalnız bırakmadı

Sarı-kırmızılı taraftarlar, Dolmabahçe'de takımlarını destekledi.

Akşam saatlerinde Taksim'deki Gezi Parkı'nda toplanan taraftarlar, geniş güvenlik önlemleri eşliğinde Tüpraş Stadı'na getirildi.

Misafir takım tribünündeki yaklaşık 2 bin sarı-kırmızılı taraftar, takımlarına Beşiktaş karşısında destek verdi.

Beşiktaş'ta üç değişiklik

Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, son oynadıkları maçın ilk 11'inde üç değişiklik yaptı.

Siyah-beyazlı futbol takımı, Tüpraş Stadı'nda oynanan müsabakaya Mert Günok, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Emirhan Topçu, Arthur Masuaku, Gedson Fernandes, Alex Oxlade-Chamberlain, Milot Rashica, Joao Mario, Ernest Muçi ve Rafa Silva ile başladı.

Beşiktaş'ın yedek kulübesinde Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Amir Hadziahmetovic, Salih Uçan, Semih Kılıçsoy, Keny Arroyo, Ciro Immobile, Fahri Kerem Ay ve Mustafa Hekimoğlu yer aldı.

Norveçli teknik adam, Süper Lig'in 28. haftasında Konyaspor'a 1-0 kaybettikleri mücadeleye ilk 11'de başlayan oyunculardan Tayyip Talha Sanuç'un yerine sağ bekte Jonas Svensson'a, savunmanın ortasında ise sakatlanan Felix Uduokhai'nin yerine ise Emirhan Topçu'ya forma verdi.

Golcü oyuncu Ciro Immobile'yi kulübeye çeken Solskjaer, Konyaspor maçında sonradan oyuna giren Ernest Muçi'yi ise Galatasaray karşısında ilk 11'de görevlendirdi.

Deneyimli teknik adamın, sarı-kırmızılı takım karşısında forvet bölgesinde santrfor orijinli bir oyuncuyu oynatmaması dikkati çekti.

Ciro Immobile yedek kulübesinde

Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Ciro Immobile, Galatasaray derbisine yedek kulübesinde başladı.

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in derbide ilk 11'de şans vermediği İtalyan futbolcu, bu sezon üçüncü kez yedek soyundu.

Siyah-beyazlı formayla bu sezon tüm kulvarlarda 33 maça çıkan Immobile, 15 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

Immobile, son olarak ligin 21. haftasında deplasmanda yapılan Antalyaspor müsabakasında sonradan oyuna dahil olmuştu.

Solskjaer'den santrforsuz formasyon

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Galatasaray derbisinde önemli bir değişikliğe imza attı.

Norveçli çalıştırıcı, golcü oyuncu Ciro Immobile'nin yerine en uç noktada Rafa Silva'yı görevlendirdi.

Solskjaer, bu değişiklikle forvet bölgesinde santrfor orijinli bir oyuncuya şans vermemesi dikkati çekti.

Ole Gunnar Solskjaer'in ilk derbisi

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Galatasaray karşısında ilk derbi maçına çıktı.

Siyah-beyazlı ekibin başındaki ilk sınavına UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao karşısında çıkan Norveçli teknik adam, 11 maçta kulübede yer aldı.

Bu karşılaşmalarda 7 galibiyet elde eden Solskjaer, 1 beraberlik, 3 de mağlubiyet yaşadı.

Jonas Svensson ilk 11'e döndü

Beşiktaş'ın savunma oyuncusu Jonas Svensson, iki maç sonra ilk 11'de yer aldı.

Sakatlığı nedeniyle ligde oynanan Gaziantep FK ve TÜMOSAN Konyaspor mücadelelerinde forma giyemeyen Svensson, Galatasaray derbisine ilk 11'de başladı.

Siyah-beyazlılar, Norveçli futbolcunun oynamadığı söz konusu iki müsabakayı da kaybetmişti.

Tecrübeli oyuncu, bu sezon tüm kulvarlarda 35 maça çıkarken 1 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

Eski hakem Urs Meier, Tüpraş Stadı'nda

Beşiktaş Kulübü, İsviçreli eski hakem Urs Meier'i Galatasaray derbisini gözlemlemesi için İstanbul'a getirdi.

Siyah-beyazlı kulüp, sosyal medya hesabından maçtan önce Meier'in VAR monitörü yanındaki fotoğrafını paylaşarak "Siz getirmediniz, biz getirdik! Dünyaca ünlü eski hakem Urs Meier Tüpraş Stadyumu'nda." ifadelerine yer verdi.

Meier'in, derbiyi Serdal Adalı ile izleyeceği ve maçtan sonra tartışmalı pozisyonları kulübün sosyal mecralarında değerlendireceği öğrenildi.

Beşiktaş Kulübünün isteğine rağmen müsabakaya Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yabancı hakem atanmaması tartışmaların büyümesine neden olmuştu.

Dolmabahçe kapalı gişe

Süper Lig'in 29. haftasında oynanan Beşiktaş-Galatasaray derbisinde siyah-beyazlı taraftarlar tüm stadı doldurdu.

Beşiktaşlı taraftarlar mücadeleye büyük ilgi gösterdi ve karşılaşma kapalı gişe oynandı.

Sarı-kırmızılı taraftarlar da kendilerine ayrılan deplasman tribününün tamamını doldururken, maç öncesinde takımlarına destek verdi.

İlk yarı

4. dakikada Masuaku'nun sağdan kullandığı kornerde ön direkte iyi yükselen Gedson Fernandes'in kafa vuruşunda, top az farkla üstten dışarı gitti.

23. dakikada Beşiktaş 1-0 öne geçti. Joao Mario'dan orta sahanın solundan aldığı pasla ceza sahasına çaprazdan giren Rafa Silva, altıpas köşesinde Sanchez'den sıyrıldıktan sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı Muslera'nın kapattığı köşeden ağlara gönderdi.

30. dakikada ceza sahası sol çaprazından Eren Elmalı'nın penaltı noktasının yakınına çıkardığı topu Torreira kontrol ettikten sonra yayın üzerindeki Sara'ya çıkardı. Oyuncunun sert şutunda, kaleci Mert Günok meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

36. dakikada Galatasaray 10 kişi kaldı. Emirhan Topçu'nun savunma arkasına uzun pasına hareketlenen Muçi, Frankowski'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Yasin Kol, pozisyonda Frankowski'ye sarı kart gösterdi. VAR'dan gelen uyarı sonrasında kenara gelerek pozisyonu inceleyen Yasin Kol, sarı kartı iptal ederek Frankowski'yi kırmızı kartla oyundan ihraç etti.

45. dakikada Galatasaray, beraberliği yakaladı. Abdülkerim Bardakcı'dan aldığı pasla kaleyi cepheden gören noktadan yaklaşık 30 metreden sert bir şut çıkaran Torreira, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1.

Derbi maçın ilk yarısı 1-1 berabere sona erdi.

İkinci yarı

46. dakikada Eren Elmalı'nın uzun pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Osimhen'in şutunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

66. dakikada Beşiktaş durumu 2-1 yaptı. Kullanılan serbest vuruşta Galatasaray savunmasından seken topu ceza sahası sol çaprazında önünde bulan Joao Mario, sağ çaprazdaki Gedson Fernandes'e pasını aktardı. Portekizli oyuncunun bekletmeden yakın mesafeden yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu.

79. dakikada hızlı gelişen atakta Joao Mario, sol kanattan getirdiği meşin yuvarlağı ceza yayında bulunan Rashica'ya aktardı. Kosovalı kanat oyuncusunun pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Semih Kılıçsoy'un şutunda, kaleci Muslera gole izin vermedi. Seken topu önünde bulan Alex Oxlade-Chamberlain'in ceza yayından yaptığı vuruşta da meşin yuvarlak, Rashica'ya çarpıp auta gitti.

Beşiktaş, karşılaşmayı 2-1 kazandı.

Siyah-beyazlı futbolcu Gabriel Paulista: Ligdeki tek namağlup şampiyon takım bildiğiniz gibi Beşiktaş

Tüpraş Stadı'nda oynanan derbinin ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan 34 yaşındaki futbolcu, zorlu bir sakatlıktan çıktığını belirterek, "Öncelikle hocalarıma, sağlık ekibimize çok teşekkür ediyorum. Bana yardımcı olan herkese çok teşekkür ediyorum. Çünkü burada 90 dakika mücadele ettim ve dört aylık çok zor, çok acı verici bir süreçten çıktım. Kariyerim açısından, ailem açısından ağır bir sakatlıktan döndüm. Bu yüzden herkese müteşekkirim. Felix Uduokhai'ye geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Operasyon geçirdi arkadaşım ve o çok büyük bir oyuncu. Buradan da en yakın zamanda takıma dönmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

Derbi maçın öneminin farkında olduklarının altını çizen Brezilyalı savunma oyuncusu, "Beşiktaş tarihi açısından da çok önemli bir maç oldu. Ligdeki tek namağlup şampiyon takım bildiğiniz gibi Beşiktaş. Biz de bu motivasyonla çıktık. Ekstra motivasyon gösterdik. Oyuncular çok iyiydi. Herkes çok iyi oynadı. Hepimiz için çok önemli bir galibiyetti. Böyle devam etmeliyiz. Önümüzde mücadele edeceğimiz çok maç var." diye konuştu.

Sarı-kırmızılı takım karşısında çok iyi mücadele ettiklerini vurgulayan Paulista, şunları kaydetti:

"Bizim odak noktamız konsantrasyonumuz her zaman kendimiz, kendi oyunumuzu oynamamız. Tabii ki bazen yanlış kararlar olduğunu düşünüyoruz, itiraz edebiliyoruz. Bu futbolun içinde var. Bunu asla saygısızlık boyutunda olmayacak şekilde yapıyoruz. Bugün çok büyük oynadık. Herkes çok iyi oynadı. 90 dakika boyuncu arkadaşlarım her şeylerini verdi. Gerçekten çok önemli bir sonuç aldık. Hocamız bizle ilgilendi ve istediğimiz bir galibiyet aldık."

Deneyimli futbolcu, karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Galatasaraylı futbolcu Yunus Akgün'ün "Türkiye'nin en büyük kulübünü yendiler. İlk defa yenildik. 25 puan fark oldu galiba. Türkiye'nin en büyük kulübünü yendikleri için bu kadar sevinmeleri normal." açıklaması hakkında ise "Bence Türkiye'nin en büyük takımı Beşiktaş, namağlup tek şampiyon Beşiktaş." değerlendirmesinde bulundu.

Siyah-beyazlı oyuncu Emirhan Topçu: Bugün Beşiktaş olduğumuzu gerçekten ispatladık

Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına derbi mücadelesini değerlendiren milli futbolcu, aldıkları galibiyetten dolayı mutlu olduklarını aktararak, "Sezon başından bu yana istediğimiz her şeyi sahaya yansıtamadık. İçeride ne kadar iyi futbol oynasak da istemediğimiz puan kayıpları yaşadık. İstemediğimiz beraberlikler ve mağlubiyetler yaşadık. Bunun için çok üzgünüz. Fakat büyük maçlardan bir tanesi hariç hepsini kazandık. Bugün Beşiktaş olduğumuzu gerçekten kanıtladık. Sezonun geri kalanındaki tüm maçlarda da galibiyet için sahaya çıkacağız." diye konuştu.

Sezon başında Çaykur Rizespor'dan Beşiktaş'a geldikten sonra adaptasyon sorunu yaşamadığını vurgulayan Emirhan, "Geldiğim günden itibaren sanki senelerdir buradaymışım gibi hissettim. Stoperde görev aldığım bölgenin sürekli değişmesi benim için bir problem teşkil etmedi. Takımdaki tüm stoperlerimiz iyi olduğu için burada hangi pozisyonda oynarsam oynayayım sorun yaşamadım. Yükselen performansımın asıl sebebi takım arkadaşlarım. Paulista, Uduokhai ve Tayyip Talha Sanuç'a teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer: Oyuncularım müthiş performans gösterdi. Bu 90 dakikalık çaba zor bir çalışmanın eseriydi

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Solskjaer, müsabakayı değerlendirerek, "Futbol açısından çok güzel bir maç oldu. İlk 30 dakikada çok iyiydik. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra geri düştük. Rakip eksik kaldıktan sonra onlara karşı oynamayı sevmiyorum. Biraz geriye çekildik. Rakip golü de buldu ama oyunu domine ettik. Oyuncularım müthiş performans gösterdi. Bu 90 dakikalık çaba zor bir çalışmanın eseriydi. Ligin üst sırasına karşı kazanmak her zaman zordur. Rakibimiz de gerçekten iyi bir takım." diye konuştu.

Karşılaşmaya yeni bir taktikle çıkan siyah-beyazlı teknik adam, planlarının işe yaradığını aktararak, "Amacımız maçı kontrol etmekti. Merkezde Gedson Fernandes, Rafa Silva ve Joao Mario ile oynadık. Kenarlarda Muçi ve Rashica vardı. Öndeki 4 oyuncu hep akışkan bir şekilde pozisyonlarını değiştirerek oynadı. Golde Muçi ortaya geçti, Rafa Silva kenardaydı. İyi bir gol attık. Planımız işe yarayınca hepimiz mutlu oluyoruz. Buna kalite ya da şans diyebilirsiniz ama herkesin maça konsantre olması iyiydi." değerlendirmesinde bulundu.

Beşiktaş'ın gol atma sorunu yaşadığını aktaran Solskjaer, "Defansif olarak iyi bir takımız ama gol atmada sorun yaşıyoruz. Gol atamıyoruz bazı maçlarda. Bu yüzden ligde iyi sırada değiliz. Her çalışmada her maçta yüksek şiddetli performans göstermelerini, kaliteli oynamaları için geliştirmeye çalışıyoruz. Ben de bu yüzden buraya getirildim." dedi.

Derbiye yedek kulübesinde başlayan Ciro Immobile ile ilgili de konuşan Norveçli teknik adam, "Immobile takım için önemli bir oyuncu. Soyunma odasındaki etkisi takım için çok önemli. Kendisiyle konuştum. Taktiksel olarak onu neden oynatmayacağımı açıkladım. Kendisi de olgunlukla karşıladı. Daha rahat pozisyon değiştiren oyuncularla oynadık. Immobile de saygıyla kabul etti. Kendisi sezon sonuna kadar bizim için önemli olacak. O bölgede Joao Mario ve Rafa Silva'yı kullanmayı tercih ettim. Çok çalışıyor ve sezon sonuna kadar iyi işler yapacak." ifadelerini kullandı.

"Hedeflerimiz kupa ve ligi ilk dörtte bitirmek"

Ligi ilk dörtte bitirmek istediklerini söyleyen tecrübeli teknik adam, şunları kaydetti:

"Futbol karmaşık bir oyun. Rakip bazen sizi durdurup zorluklar çıkarıyor. Bugün de açık bir oyun olacağını biliyorduk. Hızlı oyuncularla bunu değerlendirdik. Konya maçında gol atmamız sürreal bir durumdu. Şans yoktu. Maçın 60 dakikasını rakip ceza sahası içinde oynadık. Şans futbolun bir parçası. Oyun stili olarak rakibi daha çok domine eden bir Beşiktaş görmeliyiz. Şansa ya da kontra ataklara bağlı bir oyun oynamamalıyız. Hala bazı şeylerin erken olduğunu düşünüyorum, buraya geleli 2,5 ay oldu. Hedeflerimiz kupa ve ligi ilk dörtte bitirmek. O yüzden parti yok çalışmaya devam edeceğiz."

Beşiktaş'ın namağlup tek şampiyonluk unvanını korumak istemesinin camia için önemli olduğunu söyleyen Solskjaer, "Bu unvanı sürdürmek istedik. Benim için daha önemlisi takımın performansıydı." yorumunu yaptı.

Maç öncesinde oluşan yabancı hakem gündemiyle ilgili bir soruya Solskjaer, "Baskının bu denli yoğun olduğu ortamda, Türkiye'de hakem olmak çok zor. Hakemler büyük baskı altında. Bugünkü hakem performansı gayet iyiydi. Benim için Türk ve yabancı fark etmiyor. Doğru karar verdiği müddetçe nereli olduğu benim için önemli değil. Semih'in kırmızısı doğru kart mı bilmiyorum. Hakem olmak zor, bugünkü maçın hakemini tebrik ediyorum." şeklinde cevap verdi.

Galatasaray Teknik Direktör Okan Buruk'la ilgili de konuşan Solskjaer, "Başakşehir'e karşı kaybettiğimiz maç Manchester United'daki en kötü mağlubiyetimizdi. Okan Buruk çok iyi bir hoca ve iyi bir insan. Maçtan sonra biraz sohbet ettik. Şimdi teknik direktörlük yapan eski oyuncularla denk gelmek benim için her zaman güzel bir durum." değerlendirmesinde bulundu.

Solskjaer basın toplantısının sonunda Türkçe "Bayramınız kutlu olsun." dedi.