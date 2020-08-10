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11 AĞUSTOS 2020 SALI - YIL: 51

Beşiktaş, PAOK karşısında tur arayacak

10 Ağustos 2020, Pazartesi 20:39
Siyah-beyazlı ekibin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi PAOK, geçen sezon Yunanistan 1. Ligi'ni 2. sırada tamamladı.

Yunanistan'ın Selanik kentinde 1926 yılında kurulan PAOK, iç saha maçlarını 29 bin 800 kişilik Toumba Stadı'nda oynuyor.

PAOK da Beşiktaş gibi siyah-beyazlı renklerle mücadelesini veriyor. İki siyah-beyazlı takım, 25 veya 26 Ağustos tarihinde Yunanistan'da tek maç üzerinden oynanacak karşılaşmada tur atlamak için ter dökecek.

3 şampiyonluğu bulunuyor

PAOK'un Yunanistan Ligi'nde 3 şampiyonluğu bulunuyor.

İlk şampiyonluğuna 1975-1976'da ulaşan siyah-beyazlı ekip, 1984-1985'te bir kez daha mutlu sona ulaştı.

PAOK, ligdeki son şampiyonluğunu ise 2018-2019'da namağlup şekilde gerçekleştirdi.

Siyah-beyazlı ekip,

7 kez de Yunanistan Kupası'nı müzesine götürdü.

PAOK, 2019-2020 sezonunu ise 2. sırada tamamladı.

Avrupa kupalarında 180 maça çıktı

Yunanistan temsilcisi, Avrupa kupalarında 180 maça çıkarken, 62 galibiyet elde etti. Rakipleriyle 54 kez berabere kalan siyah-beyazlı ekip, 64 mağlubiyet aldı.

2010-2011 sezonunda UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Fenerbahçe ile eşleşen PAOK, evindeki ilk maçta rakibine 1-0 üstünlük kurdu. İstanbul'daki karşılaşmadan 1-1 beraberlikle ayrılan Yunanistan temsilcisi, sarı-lacivertli rakibini eleyerek gruplara kaldı.

Kadroda tanıdık isimler var

PAOK'un kadrosunda geçmiş yıllarda Süper Lig'de görev almış Miroslav Stoch ile Diego Biseswar da bulunuyor.

Slovak oyuncu Stoch, geçmiş sezonlarda Fenerbahçe ve Bursaspor forması giyerken, Hollandalı isim Biseswar ise Kayserispor'da oynadı.

Bu arada Stoch'un geçtiğimiz günlerde yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklanmıştı.

Teknik direktörlüğünü Portekizli Abel Ferreira'nın yaptığı PAOK'un internet sitesine göre güncel kadrosu şöyle:

Kaleciler: Alexandros Paschalakis, Simeon Papadopoulos, Zivko Zivkovic (Sırbistan).

Savunma: Rodrigo Alves Soares (Brezilya), Leonardo de Matos Cruz (Brezilya), Sverrir Ingi Ingason (İzlanda), Fernando Lopes dos Santos Varela (Portekiz), Enea Mihaj (Arnavutluk), Josa Angel Crespo (İspanya), Dimitris Giannoulis, Giannis Michailidis.

Orta saha: Omar El Kaddouri (Belçika), Mauricio Jose da Silveira Junior (Brezilya), Dimitris Pelkas, Pontus Anders Mikael Wernbloom (İsveç), Adelino Andre Vieirinha (Portekiz), Diego Biseswar (Hollanda), Stefan Schwab (Avusturya), Anderson Esiti (Nijerya), Josip Misic (Hırvatistan), Douglas Augusto Soares Gomes (Brezilya), Charis Tsiggaras.

Forvet: Karol Swiderski (Polonya), Dimitris Limnios, Chuba Akpom (İngiltere), Christos Tzolis, Leonardo Rodrigues Lima (Brezilya), Miroslav Stoch (Slovakya).

AA

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