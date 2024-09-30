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1 EKİM 2024 SALI - YIL: 55

Burak Yılmaz istifa etti

30 Eylül 2024, Pazartesi 23:00
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında evinde Beşiktaş'a 3-0 yenilen Bellona Kayserispor'da teknik direktör Burak Yılmaz, görevinde istifa ettiğini açıkladı.

Yılmaz, Kayseri RHG Enertürk Enerji Stadı'nda maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, 60 dakika yaptıkları planın hepsinin tuttuğunu önde baskı ve yakalayacakları pozisyonlarla geçiş kovaladıklarını ve bunda çok fazla başarılı olduklarını ama bitiremediklerini söyledi.

Gol atamayınca iki takım arasındaki kalite farkının ortaya çıktığını belirten Yılmaz, "Beşiktaş bugün büyük takım kötü de oynasa nasıl kazanırı gösterdi bize. O yüzden kendilerini tebrik ediyorum. Göztepe maçı dışında hiçbir maçta yenilgiyi hak etmedik. Bu maçın da son yarım saati golü yedikten sonra konuşabiliriz, tartışabiliriz. Göztepe maçı haricinde oyun olarak çok çok mutluydum." dedi.

Kazanamamanın tüm tarafları yıprattığını dile getiren Yılmaz, şunları kaydetti:

"Kazanmamız gerekiyordu. Fikstürümüzde yoğundu. Hiç bahane yok. Kesinlikle bahane yok. Göztepe maçında 7 kişi sakattı bu maçta, bir sürü sakatımız vardı. Hiçbir bahanem yok. Kesinlikle başarılı olmamız gerekiyordu. Bu şerefli görevi bana geçen sene verdiler ve bu şerefli görevi de aslan gibi yaptık ve takımımızı kümede bıraktık. Allah'ımıza şükürler olsun. Geçen sene transfer cezası olduğunu biliyordum. Bu sezon başında da 'transfer cezası olursa bırakıp gitmeyeceğim' dedim. Bugün gidiyorum ama transfer yüzünden değil. Bu şehri çok seviyorum. İster inanın ister inanmayın. Ben bu insanları çok sevdim. Başkanımı, valimi, belediye başkanımı, bakanımı, vekilimi, taraftarlarımızı hepsini çok sevdim. O yüzden bir şey kaldı. Bu da takımın değişmesi ve bu takımın bir kıvılcımla tekrardan eskiye dönmesi için hocanın gitmesi. Artık hoca değişmesi lazım. Çünkü biz her şeyi yapıyoruz. Çalışıyoruz, uyumuyoruz, baskıyı değiştiriyoruz, oyun kurmayı değiştiriyoruz, kavga ediyoruz, sarılıyoruz, değişmiyor. Artık bir tane bir şey kaldı, hocanın gitmesi. Ben bu şehre bırakıp da iyilik yapmak istiyorum. Belki ben gidersem bir kan değişikliğiyle Kayserispor'umuza böyle yararlı olacağımı düşünüyorum. O yüzden bugün itibarıyla bırakıyorum."

Kendisine destek verenlere teşekkür eden Yılmaz, "Bana güvendiler bu şerefli görevi verdiler. Ama bugün itibarıyla Kayserispor'u düşünüyorsam, bu oyuncuları seviyorsam, benim bugün bırakmam lazım. Çünkü bir tek bu kaldı." ifadelerini kullandı.

AA

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