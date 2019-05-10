Bursaspor Antalya deplasmanından 3 puanla döndü

Süper Lig'in 32. haftasında Antalyaspor, sahasında Bursaspor'a 1-0 mağlup oldu.

Spor Toto Süper Lig'de 32. hafta açılış maçında Bursaspor, deplasmanda Antalyaspor'u 1-0 yendi. 8. dakikada Chedjou'nun ceza sahasında kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı. 11. dakikada Hakan Özmert'in rakip ceza sahasına girmeden vuruşunda, kaleci Okan Kocuk topu kontrol etti. 16. dakikada Bursaspor öne geçti. Saivet'in sağ çaprazdan ortasında ceza sahasında iyi yükselen Chedjou'nun kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Boffin'in solundan ağlarla buluştu: 0-1. 26. dakikada Aytaç Kara'nın ceza sahası sol çaprazdan şutunda, meşin yuvarlak yandan dışarıya gitti. 45+1. dakikada Umut Nayir'in ceza sahası dışı sağ çaprazdan şutunda, top yandan auta çıktı. Karşılaşmanın ilk yarısı Bursaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. 49. dakikada Aytaç Kara'nın ceza sahası sol çaprazdan şutunda topa müdahale eden kaleci Boffin, gole izin vermedi. 68. dakikada ceza sahasında topla buluşan Lima'nın vuruşunda, kaleci Boffin meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti. 81. dakikada Serdar Özkan'ın ceza sahası içinden şutunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı. Karşılaşma, Bursaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. AA

Okunma Sayısı: 144

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.