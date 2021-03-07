Çaykur Rizespor'da Bülent Uygun dönemi

Kulüp başkanı Hasan Kartal, "Verdiğimiz kararın doğru olduğuna yürekten inanıyoruz" derken, Bülent Uygun, "Çaykur Rizespor'u hak ettiği yere taşıma yarışına başlamış bulunuyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, teknik direktör Bülent Uygun ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki imza törenine kulüp başkanı Hasan Kartal, teknik direktör Bülent Uygun ve yeşil-mavili ekibin yönetim kurulu üyeleri katıldı. Kartal, törende yaptığı açıklamada, ligde işlerin istedikleri gibi gitmediğini ve kamuoyunda çok hoca değiştirdiklerine dair algı oluştuğunu söyledi. Bazı hocaları denediklerini ifade eden Kartal, "İnşallah bundan sonra başarıyı yakalarız. Şehir ve taraftarlarımız ile bütünleşerek, daha iyi yerlere gideceğiz. Verdiğimiz kararın doğru olduğuna yürekten inanıyoruz." ifadelerini kullandı. AA

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