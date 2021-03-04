Çaykur Rizespor'da Sumudica ile yollar ayrıldı

Çaykur Rizespor Kulübü, teknik direktör Marius Sumudica'nın sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiğini açıkladı.

Karadeniz ekibinden yapılan açıklamada, "Teknik direktör Marius Ninel Sumudica ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesinin feshi gerçekleşmiştir. Sayın Sumudica'ya yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri yer aldı. Çaykur Rizespor, Sumudica ile Süper Lig'de 7 maça çıktı. Galibiyet alamayan yeşil-mavili takım, 4 yenilgi ve 3 beraberlikle sahadan ayrıldı. AA

Okunma Sayısı: 115

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.