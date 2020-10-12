Cengiz Ünder neden yedek?

Rusya deplasmanında ilk yarıda çok etkisiz bir görüntü sergileyen A Milli Takım, ikinci yarıda Cengiz Ünder'in oyuna girmesiyle bambaşka bir oyun ortaya koydu.

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'taki üçüncü maçında maçında deplasmanda Rusya ile 1-1 berabere kalan A Milli Futbol Takımı, gruptaki ikinci beraberliğini elde etti. Bu sonuçla A Milli Takım puanını 2'ye yükseltti ve üçüncü sırada yer aldı. Rusya ise 7 puan ile liderliğini sürdürdü. Gruptaki diğer maçta ise Macaristan deplasmanda, Sırbistan'ı 1-0 yendi ve puanını 6'ye yükselterek ikinci sırada yer aldı. Sırbistan ise 1 puan ile son sırada kaldı. Ay-yıldızlı ekip, gruptaki dördüncü maçını 14 Ekim Çarşamba günü sahasında Sırbistan ile oynayacak.

Üçüncü maçta ilk gol geldi

A Milli Futbol Takımı, gruptaki üçüncü maçında ilk kez gol sevinci yaşadı. Grupta oynadığı ilk iki maçta gol sevinci yaşayamayan ay-yıldızlı ekip, ilk golünü Rusya deplasmanında attı. Milli takımın gruptaki ilk golünü Kenan Karaman mücadelenin ikinci yarısında atmayı başardı. Kenan Karaman, geçtiğimiz hafta içinde Almanya ile deplasmanda oynanan özel maçta da milli takıma beraberliği getiren golü uzatma bölümünde atmayı başarmıştı.

Cengiz ünder girdi, oyun değişti

Rusya deplasmanında ilk yarıda çok etkisiz bir görüntü sergileyen A Milli Takım, ikinci yarıda Cengiz Ünder'in oyuna girmesiyle bambaşka bir oyun ortaya koydu. İkinci yarının başında Efecan Karaca'nın yerine oyuna giren Cengiz Ünder'in katkısıyla üst üste pozisyonlara giren ay-yıldızlı ekip, yakaladığı net fırsatları kullanamadı. A Milli Takım'ın, Burak Yılmaz ve Cengiz Ünder ile iki şutu da direkten döndü. Öte yandan Rusya ile deplasmanda oynadığı maçta sarı kart gören Ozan Kabak cezalı duruma düştü. Ozan, Sırbistan ile oynanacak maçta forma giyemeyecek.

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ŞENOL GÜNEŞ: Savaşarak oynadık

A MİLLİ Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Türkiye’ninRusya karşısında oyuna ağırlığını koymayı başarabildiğini belirterek “Ama en büyük eksikliğimiz de kazanmamız gereken maçı, berabere bitiriyoruz. Kaybetmeye yakın olduğumuz maçımızı da hemen kaybedebiliyoruz. Onları da aştığımızda iyi bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Bütün oyuncuları tebrik ediyorum. Olağanüstü çalıştılar. 1-0 geriden gelmelerine rağmen savaşarak maçı lehimize çevirmek için iyi işler yaptılar.” değerlendirmesinde bulundu. Rusya’nın üst üste üç maçı kendi sahasında oynama avantajına sahip olduğuna işaret eden Güneş, “Biz ise üç maçımızı da deplasmanda oynamak zorundayız. Bu sürenin kısalığını da hesaba katmak gerekiyor. Zaman zaman saha içinde oyunculara, hangisi sakatlanır ona göre değişiklik yapılabilir diye düşünüyoruz. Ama her şeye rağmen ikinci yarı güzel maç oldu bizim için. İki puan kaybettiğimiz için üzgünüz.” ifadelerini kullandı.

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Milli takım, Rusya'da beraberliğe razı oldu

A Milli Futbol Takımı, Rusya ile 1-1 berabere kalarak UEFA Uluslar B Ligi 3. gruptaki üçüncü maçında ikinci beraberliğini aldı Ay-yıldızlı ekip, gruptaki üçüncü maçında ilk golünü attı. Milli takımın tek golü Kenan Karaman'dan geldi. İkinci yarının başında Efecan Karaca'nın yerine oyuna giren Cengiz Ünder'in katkısıyla üst üste pozisyonlara giren ay-yıldızlı ekip, yakaladığı net fırsatları kullanamadı.