Denizlispor ve Gençlerbirliği Süper Lig'e yükseldi

1. Lig'in 33. haftasında Kardemir Karabükspor'u 6-0 mağlup eden Abalı Denizlispor ve Gazişehir Gaziantep'i 2-0 yenen Gençlerbirliği, bitime bir hafta kala Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi.

Onursal başkanı merhum İlhan Cavcav'ın adının verildiği sezonda küme düşen Gençlerbirliği, tam bir yıl sonra yeniden Süper Lig'e yükseldi.

1. Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren lideyr Gençlerbirliği, sezonun 33. haftasında deplasmanda Gazişehir Gaziantep ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşmayı Yıldırım Mert Çetin ve Ayper Uludağ'ın golleriyle 2-0 kazanan kırmızı-siyahlı ekip, puanını 70'e yükselterek 12 Mayıs 2018'de düştüğü Süper Lig'e bir yıl sonra aynı gün döndü.

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav, yönetim kurulu, kırmızı-siyahlı futbolcular, teknik ekip ve taraftar karşılaşmanın ardından büyük sevinç yaşadı.

Başkent ekibi, 1. Lig macerasını, düştüğü sezon teknik direktörlüğünü yapan Ümit Özat'ın başında olduğu Adana Demirspor ile Ankara'da oynayacağı maçla tamamlayacak.

"Rahat uyu İlhan Başkan"

Gençlerbirliği'nin başkanı Murat Cavcav, yaptığı açıklamada, 1. Lig'de sezonu hedefledikleri yerde bitirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Düştüğünüz sezon çıkmak gerçekten çok zor. Zoru başarmanın haklı gururunu yaşıyoruz." dedi.

1. Lig'de sezon boyunca başarılı bir performans sergilediklerini ve bunun da karşılığını Süper Lig'e yükselerek aldıklarını dile getiren Murat Cavcav, "Sezona başlarken kupayı onursal başkanımıza götüreceğimize söz vermiştik. Sözümüzü tutmanın huzuru içindeyiz." diye konuştu.

"Kupa İlhan Cavcav'a gidecek." diyen Murat Cavcav, "Babamın ardından zor bir görev üstlendim. Onun gibi tecrübeli, duayen bir başkandan sonra görev yapmak çok zor. Acı tecrübeler edindik ama hepsi geride kaldı. Takım, yönetim kurulu, camia ve taraftarımızla kupayı alıp babama götüreceğiz. Ona 'Rahat uyu İlhan Başkan' diyeceğiz." ifadelerini kulandı.

Kırmızı-siyahlı camianın İlhan Cavcav'ın emanetine "gözü gibi" bakacağını dile getiren Murat Cavcav, "Yönetim kurulu üyelerimize, teknik ekibimize, malzemecimizden masörümüze aşçılarımızdan güvenlik görevlilerimize, bizi yalnız bırakmayan basınımıza ve özellikle de taraftarımıza, emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.

Abalı Denizlispor tekrar Süper Lig'de

Abalı Denizlispor, 2009-2010 sezonunda veda ettiği Süper Lig'e adını tekrar yazdırdı.

Bu sezon 34. kez mücadele ettiği 1. Lig'de son 2 haftaya lider Gençlerbirliği'nin 1 puan gerisinde, üçüncü durumdaki Hatayspor'un ise 5 puan önünde 66 puanla 2. sırada giren Abalı Denizlispor, 33. haftada ağırladığı Kardemir Karabükspor'u 6-0 yendi.

Bu sonuçla puanını 69'a yükselten ve son hafta öncesinde adını Süper Lig'e yazdıran yeşil-siyahlı ekibin 9 yıllık Süper Lig hasreti sona erdi.

Ligin 8. haftasında lider Gençlerbirliği'nin 11 puan gerisine düşmesine rağmen 13. haftada 2. sıraya kadar yükselen Denizlispor, bu haftadan sonra sürekli ilk 2 içinde yer aldı.

Futbolcular coşkularını taraftarlarla paylaştı

Kardemir Karabükspor maçının bitiş düdüğünden sonra yeşil-siyahlı futbolcular, coşkularını stadı dolduran taraftarlarıyla paylaştı.

Abalı Denizlispor formasıyla daha önce Süper Lig'de forma giyen Roman Kratochvil ve Tomas Abraham da bu coşkuya katıldı.

Oyuncular önce sevinçlerini teknik direktör Yücel İldiz'e sarılarak paylaştı. Daha sonra Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin sahaya inerek orta sahaya Denizlispor bayrağı dikti.

Kulüp başkanı Ali Çetin, teknik direktörü Yücel İldiz ve yönetim kurulu üyeleri sahada futbolcularla kutlama gerçekleştirdi.

Önce tribünden futbolcuların sevincine katılan taraftarlar daha sonra sahaya inip tezahürat yaptı, meşale yaktı, "en büyük horoz, şampiyon horoz" şeklinde tezahürat yaptı.

Daha sonra seyirciler stat içine inerek futbolcularla fotoğraf çektirdi.

4. kez Süper Lig'e yükseldi

Daha önce 1982-1983'te Halil Güngördü, 1993-1994'te Ömer Kaner ve 1998-1999'da Ersun Yanal yönetiminde Süper Lig'e çıkan Abalı Denizlispor, 4. kez Süper Lig vizesi aldı.

Süper Lig'de 19 sezon geçiren yeşil-siyahlı ekip, 2002-2003'te Türkiye'yi UEFA Kupası'nda temsil etmişti.

2000-2001'de Malatyaspor'u, 2009-2010 ve 2015-2016'da Kardemir Karabükspor'u Süper Lig'e taşıyan Abalı Denizlispor Teknik Direktörü Yücel İldiz, teknik direktörlük kariyerinde 4. kez Süper Lig'e yükselme sevinci yaşadı.

Tecrübeli teknik adam, daha önce dörder kez takımlarını Süper Lig'e taşıyan Kadri Aytaç ve Yılmaz Vural'ın başarısına ortak oldu.

TFF, Gençlerbirliği ve Abalı Denizlispor'u kutladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 1. Lig'de 33. hafta maçları sonucunda Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Gençlerbirliği ve Abalı Denizlispor'u tebrik etti.

Federasyonun internet sitesinde yayımlanan kutlama mesajında, "Türkiye Futbol Federasyonu olarak Gençlerbirliği ve Abalı Denizlispor'u tebrik eder, önümüzdeki sezon Spor Toto Süper Lig'de başarılar dileriz." denildi.