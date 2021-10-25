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26 EKİM 2021 SALI - YIL: 52

Derbide 3 puan Beşiktaş'ın

25 Ekim 2021, Pazartesi 22:00
Süper Lig'in 10. haftasında oynanan derbide Beşiktaş, sahasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti.

Maçın ilk yarısı 1-1 beraberlikle tamamlandı.

10. dakikada Pjanic'in sağdan kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta çıktı.

20. dakikada Larin'in ara pasında Galatasaray savunmasının uzaklaştıramadığı topla buluşan Teixeira, kötü bir vuruşla meşin yuvarlağı auta gönderdi.

31. dakikada Cicaldau'nun serbest vuruşunda meşin yuvarlak üstten farklı bir şekilde auta gitti.

35. dakikada Galatasaray üstünlük golünü buldu. Kerem'in pasıyla ceza alanı önünde topla buluşan Cicaldau, sert bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.

39. dakikada Beşiktaş skoru eşitledi. Umut'un soldan ortasında altıpasta Muslera'dan önce topa hamle yapan Larin, meşin yuvarlağı kafayla filelere gönderdi: 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 beraberlikle tamamlandı.

57. dakikada Rosier'in sağdan yerden ortasında arka direkte Larin'den önce Yedlin topu auta gönderdi.

64. dakikada Pjanic'in sağdan kullandığı korner atışında ön direkte Necip'in kafayla dokunduğu topu arka direkte önünde bulan Larin, meşin yuvarlağı bekletmeden filelere göndererek takımını 2-1 öne geçirdi.

66. dakikada Kerem'in kafayla indirdiği topu ceza alanı önünde bulan Halil'in sert şutunda, meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.

79. dakikada Galatasaray'ın sağdan geliştirdiği atakta ceza alanı içinde topla buluşan Kerem'in yerden şutunda müdahale eden Vida'nın top eline çarpınca hakem Fırat Aydınus penaltı noktasını gösterdi.

81. dakikada Mustafa Muhammed'in kullandığı penaltı atışında sağa giden topu kaleci Ersin tokatladı ve gole izin vermedi.

90+1. dakikada Kerem'in ceza alanı önünden şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

Beşiktaş karşılaşmayı 2-1 kazandı.


Galatasaray, Dolmabahçe'den puansız dönüyor

Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmada Alexandru Cicaldau'nun 35. dakikada attığı golle 1-0 öne geçen Galatasaray, Cyle Larin'in 39 ve 64. dakikalarda kaydettiği gollere engel olamayıp, sahadan puansız ayrıldı.

Süper Lig'de üç maçlık galibiyet serisi sona eren sarı-kırmızılı takım 17 puanda kalırken, Beşiktaş ise puanını 20'ye çıkardı.

Mustafa Muhammed penaltı kaçırdı

Galatasaraylı futbolcu Mustafa Muhammed, derbide kullandığı penaltı atışını gole çeviremedi.

Müsabakanın 79. dakikasında Kerem Aktürkoğlu'nun yerden şutunda top, ceza sahasında Vida'dan sekti. Hakem Fırat Aydınus, siyah-beyazlı oyuncunun meşin yuvarlağa elle müdahalede bulunduğu gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi.

Müsabakanın 81. dakikasında topun başına geçen Mustafa Muhammed'in şutunda, kaleci Ersin Destanoğlu meşin yuvarlağı çıkartarak gole izin vermedi.

Cicaldau gol sayısını 3'e çıkardı

Beşiktaş karşısında Galatasaray'ın golünü atan Alexandru Cicaldau, bu sezon Süper Lig'de üçüncü kez ağları havalandırdı.

Rumen futbolcu, ligde daha önce GZT Giresunspor ve Kasımpaşa maçlarında da birer kez topu filelere göndermişti.

Vodafone Park'ta yine kazanamadı

Galatasaray, Beşiktaş'ın 2016 yılında faaliyete geçen stadı Vodafone Park'ta oynadığı 6. maçta da galibiyet elde edemedi.

Vodafone Park'ta 2016-2017 sezonunda oynadığı ilk maçta rakibi ile 2-2 berabere kalan sarı-kırmızılı takım, bu statta sonraki 5 sezonda yaptığı 5 karşılaşmayı da yitirdi.

Terim ilk kez bir takım karşısında üst üste 4 deplasman mağlubiyeti gördü

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Beşiktaş yenilgisiyle kariyerinde bir ilki yaşadı.

Tecrübeli teknik adam, ilk kez bir takım karşısında üst üste 4 deplasman mağlubiyeti gördü.

Sarı-kırmızılı takım, Terim yönetiminde Süper Lig'de Beşiktaş'a konuk olduğu son 4 maçı da kaybetti.

Deplasmanda puan kaybetmeye devam ediyor

Galatasaray, Süper Lig'de deplasmanda oynadığı maçlarda 4. kez puan kaybı yaşadı.

Sarı-kırmızılı takım, bu sezon konuk olarak çıktığı 6 lig maçında ikişer galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet yaşadı.

Galatasaray, deplasman maçlarında alabileceği 18 puanın sadece 8'ini hanesine yazdırabildi.

AA

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