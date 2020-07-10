"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 TEMMUZ 2020 CUMA - YIL: 51

Devler Ligi'nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu

10 Temmuz 2020, Cuma 14:59
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının çeyrek ve yarı final eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimiyle belirlendi.

Kura çekimine göre oluşan çeyrek final eşleşmeleri şöyle:

Real Madrid-Manchester City / Olympique Lyon-Juventus

Leipzig - Atletico Madrid

Barcelona-Napoli / Bayern Münih-Chelsea

Atalanta - Paris Saint Germain

Yarı final eşleşmeleri ise şu şekilde:

(Real Madrid-Manchester City) - (Olympique Lyon-Juventus) / (Barcelona-Napoli) - (Bayern Münih-Chelsea)

Leipzig-Atletico Madrid / Atalanta-Paris Saint Germain

Kupa, 8'li final formatıyla sahibini bulacak

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2019-2020 sezonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 8'li final formatıyla tamamlanacak.

Portekiz'in başkenti Lizbon'un ev sahipliğini üstlendiği 8'li final karşılaşmaları, 12-23 Ağustos tarihlerinde yapılacak.

Tek maçlı eleme sisteminin uygulanacağı turnuvada 12-15 Ağustos'ta çeyrek final, 18-19 Ağustos'ta yarı final ve 23 Ağustos'ta da final maçı oynanacak.

İtalya'nın Atalanta, İspanya'nın Atletico Madrid, Almanya'nın Leipzig ve Fransa'nın Paris Saint-Germain takımlarının son 8'e kaldığı turnuvada diğer çeyrek finalistler, 7-8 Ağustos'taki son 16 turu karşılaşmalarıyla belli olacak.

Son 16 turu rövanşlarında oynanacak Bayern Münih-Chelsea (3-0), Barcelona-Napoli (1-1), Manchester City-Real Madrid (2-1), Juventus-Olympique Lyon (0-1) maçlarının ardından son çeyrek finalistler belirlenecek.

AA

Okunma Sayısı: 172
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Srebrenitsa Soykırımı unutulamıyor...

    AB'nin nüfusu açıklandı

    Devler Ligi'nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu

    Çin, Güney Kore, Brezilya, Meksika ve Hindistan'da son durum?

    Anzer balı rakipsiz

    TÜİK işsizlik rakamlarını açıkladı

    Kovid-19 aşısına ilişkin Trump'tan açıklama

    Kritik son 3 hafta öncesinde Süper Lig'de son durum?

    'İstanbul'daki tüm dolmuşlardan söz istiyoruz'

    Barolara ilişkin teklifin birinci bölümü kabul edildi

    Hukukçular yine devre dışı

    CHS ile ekonomi diplerde

    Esad rejimi 10 yıldır yargılanmıyor

    İstanbul zirveyi gördü

    ‘Pandemi gazetelerimizi çok fazla etkiledi’

    Merhum Mahir İz’i rahmetle anıyoruz

    Bakan Koca günlük koronavirüs verilerini açıkladı

    Güney Kore'de Seul Belediye Başkanı ölü bulundu

    Molla İbrahim Dursun vefat etti

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Bir kez daha “Neden hayır?”
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Adalet namına: Kontakt!
    Risale-i Nur'dan

    İhlâs ile kim ne isterse Allah verir
    M. Latif SALİHOĞLU

    126 yıl önceki İstanbul Zelzelesi
    Cevher İLHAN

    Ayasofya cami olarak ibadete açılmalı
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Hukukçular yine devre dışı
    Süleyman KÖSMENE

    Mahşerde şefaat nasıl olacaktır?
    Faruk ÇAKIR

    Filistin’i kim unuttu?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.