DSÖ'den 'EURO 2020' tepkisi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Futbol Şampiyonası Euro 2020'ye ev sahipliği yapan ülkelerde Kovid-19 kısıtlamalarının hafifletilmesinin endişe verici olduğunu açıkladı.

DSÖ Avrupa Bölge Ofisi'nden Robb Butler, "Ev sahipliği yapan bazı şehirlerin maçların oynandığı bölgelerinde Kovid-19 vakaları şimdiden yükselişte" diyerek bazı stadyumlarda azami taraftar sayılarının artırılmasına yeşil ışık yakılmasını üzüntüyle karşıladıklarını ifade etti. DSÖ'den açıklama, İngiltere'nin Wembley Stadyumu'nda yapılması planan yarı final ve final karşılaşmalarına 60 binden fazla futbol severin katılmasına izin vereceğini açıklamasının ardından geldi. İtalya Başbakanı Mario Draghi Alman Şansölye Angela Merkel ile görüşmesinin ardından İngiltere'de Covid-19'un Hint varyantı Delta'ya yakalanan kişi sayısının hızlı bir artış göstermesinden dolayı final karşılaşmasının Londra'dan vaka sayısının düşük olduğu bir ülkeye çekilmesi çağrısında bulundu. Danimarka'da bir karşılaşma sonrası taraftarlar üzerinde yapılan Kovid-19 testlerinin 29'unun pozitif çıktığı belirlendi. Bu kişilerin maça gitmeden önce hasta olup olmadıklarının bilinmediğini açıklayan yetkililer, stadyumda virüsün bulaştığı kişi sayısının çok daha fazla olmasından endişe duyulduğunu belirtti. Euronews Türkçe

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