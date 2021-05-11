Erzurumspor ve Ankaragücü Süper Lig'e veda etti

Süper Lig'in 41. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 3-2 yendi. ﻿﻿Aldığı galibiyete rağmen tehlikeli bölgenin üstüne çıkamayan ve ligde son haftayı bay geçecek konuk ekibin küme düşmesi kesinleşti. Süper Lig'in 41. haftasında Kasımpaşa, sahasında MKE Ankaragücü'nü 3-1 mağlup etti. Sezonun bitimine bir hafta kala başkent temsilcisinin küme düşmesi kesinleşti.

Süper Lig'in 41. haftasında oynanan Aytemiz Alanyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ilk yarısını, ev sahibi ekip 2-1 önde tamamladı. 24. dakikada hızlı gelişen Büyükşehir Belediye Erzurumspor atağında, Emrah Başsan'ın ara pasında Ricardo Gomes ceza sahası içinde topla buluştu. Bu futbolcunun hafif çaprazdan vuruşunda, Caulker'a çarpan top kornere çıktı. 30. dakikada Aytemiz Alanyaspor, penaltı golüyle öne geçti. Ev sahibi ekip atağında ceza sahası içinde Mustafa Pektemek, Teikeu'nun müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Alper Ulusoy penaltı noktasını gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Efecan Karaca, meşin yuvarlağı ve kaleciyi ayrı köşelere gönderdi: 1-0 41. dakikada ev sahibi ekip farkı ikiye çıkardı. Ceza sahasında Davidson, kaleci Szumski'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Alper Ulusoy, bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Efecan Karaca, kendisinin ve takımının ikinci golünü attı: 2-0 45. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor farkı bire indirdi. Sol kanattan gelişen atakta, Rashani son çizgiye inerek içeriye ortaladı. Topu uzaklaştırmak isteyen Tzavellas'ın ters kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1 İlk yarıyı, ev sahibi ekip 2-1 önde bitirdi. İkinci yarı 47. dakikada sol taraftan Berkan İsmail Kutlu'nun kullandığı köşe atışında, ceza sahası içinde seken top, Davidson'un önüne düştü. Bu futbolcunun sağ köşeden vuruşunda, kaleci Szumski topu önledi. 58. dakikada sağ kanada atılan topla buluşan Cenk Ahmet Alkılıç, rakip ceza sahası son çizgisine inerek içeriye ortaladı. Ricardo Gomes'in vuruşunda, kademeye giren Alanyasporlu futbolcular golü önledi. 73. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor beraberliği yakaladı. Sağ kanattan gelişen atakta Cenk Ahmet Alkılıç, ceza sahasına ortaladı. Kaleyi hafif çaprazdan gören yerden Rashani'nin gelişine vurduğu top, ağlarla buluştu: 2-2 84. dakikada konuk ekip öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Cenk Ahmet Alkılıç, ceza sahasına ortaladı. Kimsenin müdahale etmediği top yerden sekerek uzak direğin yanından ağlarla buluştu: 2-3 Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmayı 3-2 kazandı. *** Ankaragücü de veda etti Süper Lig'in 41. haftasında oynanan Kasımpaşa-MKE Ankaragücü maçının ilk yarısını, ev sahibi takım 2-0 üstün tamamladı. 5. dakikada Kasımpaşa penaltı kazandı. Hajradinovic'in ceza sahası içinde Pinto'nun temasıyla yerde kalması üzerine maçın hakemi Mete Kalkavan penaltı noktasını gösterdi. VAR odasının uyarısıyla pozisyonu saha kenarında monitörden izleyen Mete Kalkavan, kararını değiştirmedi. 9'uncu dakikada penaltıda topun başına geçen Hadergjonaj, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0 13. dakikada ev sahibi takım farkı 2'ye çıkardı. Sarlija'nın uzaklaştırmak istediği top, Koomson'un kafasına çarptıktan sonra Thelin'in önüne düştü. Thelin, sağ taraftan ceza sahasına girdikten sonra meşin yuvarlağı Anıl Koç'a aktardı. Anıl'ın penaltı noktası civarından uygun durumda yaptığı vuruşta, top ağlara gitti: 2-0 Kalan dakikalarda iki takım da yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi ve Kasımpaşa soyunma odasına 2-0 önde gitti. İkinci yarı 53. dakikada Atila Turan'ın soldan ortasında Badji'nin ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı. 56. dakikada sağ kanattan son çizgiye inen Kitsiou, pasını Endri Çekiçi'ye verdi. Endri Çekiçi'nin ceza sahası sağ çaprazından çıkardığı sert şutta, meşin yuvarlağı kaleci Ertuğrul Taşkıran kontrol etti. 85. dakikada MKE Ankaragücü farkı 1'e indirdi. Alper Potuk'un kullandığı serbest vuruşta ceza yayı üzerinde önce Hajradinovic'e sonra da Kulusic'e çarpan meşin yuvarlak Badji'nin önünde kaldı. Badji'nin ceza sahası içinde yaptığı vuruşta top filelerle buluştu: 2-1 90+5. dakikada Geraldo'nun sağ çaprazdan ortasında, Lobjanidze'nin altıpasın önünden kafa vuruşunda, soluna iyi uzanan kaleci Ertuğrul Taşkıran meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti. 90+6. dakikada Kasımpaşa üçüncü golü buldu. Kitsiou'nun ortasında Alper Potuk'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul'dan döndü. Daha sonra ani gelişen Kasımpaşa atağında sol kanatta Yusuf Erdoğan, pasını Mehmet Feyzi Yıldırım'a aktardı. Ceza sahası dışında kaleci Friedrich'ten meşin yuvarlağı kurtaran Mehmet Feyzi, topu filelere gönderdi: 3-1 Kasımpaşa, karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı. Bu sonuçla, sezonun bitimine bir hafta kala başkent temsilcisinin küme düşmesi kesinleşti. AA

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