Eski Arda olur mu?

İSPANYA KULÜBÜ ATLETİCO MADRİD’E 12 MİLYON, BARCELONA’YA İSE 37 MİLYON AVRO KARŞILIĞINDA TRANSFER OLUP, EN PAHALI TÜRK FUTBOLCU ÜNVANINI ELDE EDEN ARDA TURAN G.SARAY’DA YILDA 540 BİN DOLAR ALACAK.

Türk futbolunun tartışmasız en büyük yıldızlarından biri olan Arda Turan’ın Galatasaray’da yılda 540 bin dolar (yaklaşık 400 milyon lira) ücret alacağının açıklanması spor kamuoyunda büyük bir sürprizle karşılandı. Galatasaray Sportif A.Ş’nin geçen hafta Arda Turan'ın transferi için anlaşmaya varıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi. KAP’a yapılan bildirim şu şekilde: "Profesyonel futbolcu Arda Turan ile 2020-2021 sezonu için anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşma gereği Şirketimiz futbolcuya net 4.000.000 TL tutarında sabit transfer ücreti ödeyecektir. Buna ek olarak, 2020-2021 sezonu içerisinde futbolcu A Takım’ın UEFA Avrupa Ligi ve Türkiye Süper Lig müsabakalarının toplamının yarısından fazlasında ilk 11’de başlaması halinde, futbolcunun sözleşmesi bir sezon için uzayacaktır. Bu durumda futbolcuya 2021-2022 sezonu için net 5.000.000 TL sabit transfer ücreti ödenecektir."

Arda Turan, Galatasaray forması ile birer Süper Lig, Türkiye Kupası ve Türkiye Süper Kupası şampiyonluğu yaşadı. 2011 yılının Ağustos ayında, 12 milyon avro bonservis ücreti karşılığında İspanyol kulübü Atlético Madrid'e transfer oldu. Ödenen bu bonservis bedeliyle birlikte Türkiye'den yurt dışına transfer olan en pahalı Türk futbolcu oldu. Madrid ekibindeki ilk resmî maçına 28 Ağustos 2011'de, Osasuna ile oynanan La Liga maçında çıktı. Atlético Madrid'de oynadığı sezonlarda birer La Liga, UEFA Süper Kupası, İspanya Kral Kupası, İspanya Süper Kupası ile 1 UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşarken, 2014 yılında, Şampiyonlar Ligi yarı finalinde attığı gol ile takımının finale yükselmesinde etkin rol oynadı. 2015-16 sezonu öncesinde 34 milyon avro bonservis bedeli karşılığında bir başka İspanyol takımı Barcelona'ya transfer oldu ve en pahalı Türk futbolcu unvanını elde etti.

100 yıldız futbolcu arasında en iyi 8. isim seçilmişti

Arda Turan G.Saray’da forma giyerken 2008 yılında İspanyol spor dergisi Don Balón tarafından, 1987 ve üstü doğumlu 100 yıldız futbolcu arasında en iyi 8. futbolcu seçildi. Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu tarafından 2009 yılının en popüler aktif futbolcusu olarak gösterildi.