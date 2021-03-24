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24 MART 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Eski FIFA Başkanı'na futboldan men cezası

24 Mart 2021, Çarşamba 15:05
Eski FIFA Başkanı Sepp Blatter, finansal konularda görevini kötüye kullanma gerekçesiyle futboldan 6 yıl 8 ay men edildi.

Eski FIFA Başkanı Sepp Blatter ve eski FIFA Genel Sekreteri Jerome Valcke, özellikle üst düzey FIFA yönetim yetkililerine ödenen FIFA turnuvalarıyla ilgili bonus ödemeleri, iş sözleşmelerindeki çeşitli değişiklikler ve uzatmalarından dolayı yargılanıyordu.

Sepp Blatter ve Jerome Valcke, altı yıl sekiz aylık süre boyunca ulusal ve uluslararası düzeyde futbolla ilgili tüm faaliyetlerden (idari, spor veya diğer) men edildi.

Ayrıca Blatter ve Valcke'ye 1 milyon İsvirçe Frangı ödeme cezası verildi.

AA

Etiketler: Eski FIFA Başkanı, futboldan men, ceza
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