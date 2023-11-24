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24 KASIM 2023 CUMA - YIL: 54

EURO 2024'ün en genci Türkiye

24 Kasım 2023, Cuma 14:31
A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’na (EURO 2024) gitme hakkı kazanan 20 takım içinde en genç ekip olarak dikkati çekti.

Milli Takım, tarihinde ilk kez büyük bir turnuvaya grup lideri olarak gidiyor

 

Grup eleme maçları baz alınarak ve toplamda en az 15 dakika forma giyen oyuncular üzerinden yapılan değerlendirmeye göre, ay-yıldızlılar 25,42’lik yaş ortalamasıyla mücadele etti.

Bu sonuç Türkiye’ye, "EURO 2024’ün en genç takımı" ünvanını getirirken, millilerin en yakın takipçisi 25,59’luk ortalamayla Fransa oldu.

Yaş klasmanında üçüncü sırada 25,78’le Hollanda bulunuyor.

Şampiyona vizesi alan takımların en yaşlısı konumundaysa 28,44’lük ortalamayla Slovakya yer alıyor.11 takımda yaş ortalaması 26’larda

Türkiye, Fransa ve Hollanda’dan sonraki 11 ülkenin yaş ortalaması 26’larda seyrediyor.

Romanya, Belçika, Çekya, İspanya, İngiltere, Macaristan, Avusturya, Arnavutluk, Danimarka, Sırbistan ve Slovenya’da grup maçlarında forma giyen oyuncuların yaş ortalaması 26,03 ile 26,96 arasında değişiyor.

İtalya, Portekiz, İskoçya, İsviçre ve Hırvatistan takımlarında yaş ortalaması 27’lere ulaşırken, 28’in üzerine çıkan tek ülke Slovakya.

20 ülkenin eleme maçlarındaki yaş ortalaması 26,7

EURO 2024 elemelerinde boy gösteren ve finallere gitmeye hak kazanan 20 takımın yaş ortalaması 26,7 olarak gerçekleşti.

En genç takım unvanını Türkiye’nin aldığı, Slovakya’nın da en yaşlı ekip konumunda bulunduğu klasmanda takımların yaş ortalamaları şöyle:

EURO 2024

ÜLKELER

YAŞ ORT.

TÜRKİYE

25,42

FRANSA

25,59

HOLLANDA

25,78

ROMANYA

26,03

BELÇİKA

26,07

ÇEKYA

26,42

İSPANYA

26,51

İNGİLTERE

26,52

MACARİSTAN

26,64

AVUSTURYA

26,65

ARNAVUTLUK

26,72

DANİMARKA

26,84

SIRBİSTAN

26,85

SLOVENYA

26,96

İTALYA

27,11

PORTEKİZ

27,13

İSKOÇYA

27,37

İSVİÇRE

27,42

HIRVATİSTAN

27,61

SLOVAKYA

28,44

A Milli Takım’da 17 futbolcu, 22 ila 25 yaşında

Ay-yıldızlılarda, grup eleme maçlarında toplam 36 futbolcu görev aldı.

Bu oyuncuların 17’si (yüzde 47), 22 ila 25 yaşında.

Türk milli takımındaki 13 oyuncunun yaşı, 26 ile 29 arasında değişirken, 21 yaş altındaki futbolcuların sayısı 3’te kaldı.

Millilerde 3 oyuncu da 30 ve üzeri yaşta bulunuyor.

AA

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