Feerbahçe, derbiyi kaybederse Ersun Yanal kesin gönderilir

DEPLASMANDA ANKARAGÜCÜ’NE 2-1 YENİLEREK ŞAMPİYONLUK YARIŞINDAN HIZLA UZAKLAŞAN F.BAHÇE’DE GÖZLER G.SARAY DERBİSİNE ÇEVRİLDİ. YORUMCU RIDVAN DİLMEN, “ERSUN YANAL’IN GELECEĞİ G.SARAY DERBİSİNDE ALACAĞI SONUCA BAĞLI” DEDİ.

Süper Lig’de 22. haftanın kritik maçında Fenerbahçe deplasmanda Ankaragücü’ne 2-1 yenilerek şampiyonluk yarışından uzaklışırken, futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen de karşılaşmayı NTV’deki “Yüzde Yüz Futbol” programında yorumladı.

“Trabzonspor maçı Fenerbahçe’yi kandırdı. Yok tek kale oynadık falan. Ne oldu? Sonraki 3 maçta 1 puan… Kim derdi ki Galatasaray, Kadıköy’e 4 puan önde gelecek diye” ifadelerini kullanan Dilmen, “Fenerbahçe, Ankaragücü maçı, ligin son maçı gibi, sadece kazanmak zorunda değil de, 5-0 kazanmak zorunda gibi, olağanüstü riskle oynuyor” dedi. Teknik Dirökter Ersun Yanal’lın geleceği hakkında da konuşan Dilmen, “Bir gerçek var ki Fenerbahçe, Galatasaray maçını kaybederse Ersun Hoca falan gider. Fenerbahçe, Galatasaray’ı yenemezse yüzde 50 gider. Fenerbahçe, Galatasaray’ı yenerse sezon sonuna kadar kalır. Bu kadar net” diyerek derbinin kritik olduğunun da altını çizdi. Fenerbahçe’nin telaşlı oynadığını söyleyen Dilmen, “Ersun Yanal’ın rakip analizini yapma şansı olmadı, 10 kişi kalan Malatya’ya karşı izledi Ankaragücü’nü, ilk yarı ile alakası olmayan bir Ankaragücü. Her hafta 30’dan vurmaya başladılar, Gustavo 1 tane, Ozan 4 tane vuruyor. Böyle gol atınca oyuncu, eyvah der antrenör. Fenerbahçe’nin aceleci, telaşlı oyununundan vazgeçip, gerçek bek ve ön oyuncusuyla oynaması gerek” ifadelerini kullandı. Nabil Dirar ve Tolga Ciğerci’nin performansını da eleştiren Rıdvan Dilmen, “Tribünler Hasan Ali’nin saçını gösterseler, ‘Ooooo’ diyorlar, Roberto Carlos geliyor sanıyorlar. Hasan Ali’nin 45 dakika kadar gücü vardır, o gücü olmasa bile Dirar’ın şu halinden iyi oynar. Dirar da sağ önde Tolga’dan iyi oynar.” diye konuştu.

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Emre Belözoğlu’nın sol bacağında yırtık çıktı

Fenerbahçe’nin Süper Lig’de Ankaragücü ile yaptığı maçta sakatlanan Emre Belözoğlu’nun sol bacağında yırtık tespit edildiği bildirildi. Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, maçın ikinci yarısında oyuna giren ve kısa süre sonra sakatlanan Emre Belözoğlu’nun sol bacağının iç kısmındaki kas zarında yırtık tespit edildiği belirtildi. Kasında minimal yırtık olduğu belirlenen futbolcunun tedavisine başlandığı kaydedildi. Emre Belözoğlu’nu bu hafta yapılacak Galatasaray derbisinde forma giymesinin memkün olmadığı ifade edildi.