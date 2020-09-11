"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 EYLÜL 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Fenerbahçe 3 puanla başladı

11 Eylül 2020, Cuma 22:30
Süper Lig'de 2020-2021 sezonun ilk maçında Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u 2-1 yendi.

7. dakikada Samudio'nun ara pasında sol çaprazdan ceza sahası içerisine giren Melnjak'ın bekletmeden vuruşunda, defansa çarpan top az farkla kornere çıktı. Kornerden gelen top kaleci Altay Bayındır'da kaldı.

11. dakikada kazanılan faul atışında Caner Erkin'in soldan ceza sahası içerisine ortasında altıpas içerisinde Serdar Aziz'in kafa vuruşunda kaleci Gökhan Akkan, yerden sekerek filelere gitmekte olan meşin yuvarlağı son anda parmaklarının ucu ile çelmeyi başardı.

18. dakikada Deniz Türüç ile paslaşan Frrey'in sol taraftan ceza sahası içerisine ortasında ön direkte Thiam'ın bekletmeden vuruşunda, top yan filelerde kaldı.

30. dakikada Video Yardımcı Hakemden (VAR) gelen uyarı sonrası pozisyonu izleyen maçın hakemi Arda Kardeşler, Selim Ay'ın ceza sahası içerisindeki elle müdahalesinde penaltı noktasını gösterdi.

32. dakikada Caner Erkin'in vuruşunda kaleci Gökhan Akkan, kendi soluna yatarak penaltı vuruşunda topu çelmeyi başardı. 

35. dakikada Fenerbahçe defansındaki son adam Serdar Aziz'i geçen Boldrin'in ceza sahası içerisinde yerden vuruşunda iyi kapanan kaleci Altay Bayındır topu çelmeyi başardı.

42. dakikada Samudio'un defansın arkasına pasında hareketlenen Boldrin'den önce tehlikeyi fark ederek kalesini terk ederek ceza sahası dışına çıkan Altay Bayındır, meşin yuvarlağı ayağı ile taca uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

İkinci yarı

47. dakikada Gökhan Gönül'ün sağ kanattan ceza sahası içerisine ortasında Deniz Türüç'ün bekletmeden vuruşunda kaleci Gökhan, topu iki hamlede kontrol etmeyi başardı.

59. dakikada ev sahibi ekip 1-0 öne geçmeyi başardı. Melnjak'ın sol taraftan soldan ortasında iyi yükselen Skoda'nın kafa vuruşunda top filelere gitti: 1-0

74. dakikada Caner Erkin'in sol taraftan ceza sahası içerisine ortasında, Valencia bir adım gecikince, top kaleci Gökhan Akkan'ın kontrolünde az fakla auta çıktı.

76. dakikada kazanılan köşe vuruşunda Caner Erkin'in sağdan ceza sahası ön direğine ortasında Gökhan Gönül'ün kafa vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan'ın müdahalesine rağmen top çizgiyi geçerek filelere gitti: 1-1

82. dakikada Ozan Tufan'ın ceza sahası içerisine yerden pasında Frey'in dönüp vuruşunda kaleci Gökhan Akkan, yakın direk dibinde yatarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.

85. dakikada Moroziuk'un ceza sahası içerisinde Valencia'ya müdahalesinde hakem Arda Kardeşler penaltı kararı verdi .

87. dakikada Sosa'nın kullandığı penaltı atışında top filelere gitti: 1-2

90+2. dakikada Sinan Gümüş'ün caza sahası dışından yerden sert şutunda kaleci Gökhan Akkan, yatarak topu kornere çeldi.

Karşılaşma, Fenerbahçe'nin 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

AA

Okunma Sayısı: 122
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Darbelerle ayırımsız hesaplaşılmalı

    Krediler zenginlere yaradı

    Bahreyn: İsrail ile anlaşmaya vardık

    Fenerbahçe 3 puanla başladı

    İsrail ile 'normalleşen' Bahreyn'e FKÖ'den sert tepki

    Kolombiya’da ölü sayısı 10'a, yaralı sayısı 403’e yükseldi

    Trump: İsrail ve Bahreyn de 'normalleşme' konusunda anlaştı

    'Kifayetsiz muhterisler fitne sokmaya çalışıyor'

    Koca: Bugün 56 can sevdiklerini geride bırakıp aramızdan ayrıldı.

    İçişleri Bakanlığı: Van'da 3 asker şehit oldu

    Ankara Valiliği'nden mesai saatlerine ilişkin yeni düzenleme

    'Med7 Zirvesi Ortak Bildirisi gerçeklerden kopuk'

    'Libya'ya silah ambargosu hiçe sayılıyor'

    'Macron'un Türkiye karşıtlığının hızını İspanya ve İtalya kesti'

    AB - İngiltere görüşmeleri tıkandı mı?

    Gelir eşitsizliği en fazla hangi bölgelerde?

    İzolasyon koşullarına uymayanlarla ilgili yeni genelge yayınlandı

    Market ve pazar yerlerinde bu uyarılara dikkat!

    Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz'dan İstanbul uyarısı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    28 Şubat'tan 15-20 Temmuz'a gençlik
    Yasemin YAŞAR

    Zamanımız daha da daralıyor
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    Sahtekârları deşifrenin yolu şeffaflıktır
    Faruk ÇAKIR

    Şeffaflık olmazsa fakirlik bitmez
    Ali HAKKOYMAZ

    Duâ: İnsanın en güzel fotoğrafı
    Ahmet BATTAL

    Demokratların cumhuriyeti
    Risale-i Nur'dan

    Hürriyetten hakkıyla istifade, iman iledir
    Mehmet ÇETİN

    Risale okuma takip tablomuz
    Genel

    Darbelerle ayırımsız hesaplaşılmalı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.