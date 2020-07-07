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Fenerbahçe, Ankara'dan 1 puanla döndü

07 Temmuz 2020, Salı 20:43
Süper Lig'de 31. haftanın açılış maçında Gençlerbirliği ile Fenerbahçe 1-1 berabere kaldı.

İlk yarı

5. dakikada Fenerbahçe savunmasından seken topla buluşan Soner Dikmen, Jailson'dan sıyrıldıktan sonra kaleci Altay Bayındır ile karşı karşıya kaldı. Soner, müsait pozisyonda topu yandan dışarı gönderdi.

9. dakikada Soner'in sağdan içeriye çevirdiği topu Jailson ıskaladı. Bir anda topu önünde bulan Stancu'nun ceza sahası sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

19. dakikada Gençlerbirliği bir fırsattan daha yararlanamadı. Candeias'ın soldan kullandığı kornerde, Sefa Yılmaz'ın uygun durumda yaptığı kafa vuruşunda top az farkla üstten auta çıktı.

32. dakikada savunmanın arkasına sarkan Stancu'nun şutunda topu kaleci Altay çeldi. Altay, ikinci pozisyonda kaleye yönelen topu son anda çizgiden çıkarmayı başardı.

45. dakikada Jailson ile duvar pası yapan Muric'in dar açıdan yaptığı vuruşta kaleci Ertaç Özbir, gole izin vermedi.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

İkinci yarı

49. dakikada Deniz Türüç'ün ceza sahası dışı sağ çaprazdan çektiği sert şutta top kaleci Ertaç Özbir'de kaldı.

57. dakikada Emre Belözoğlu'nun pasında ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kalan Muric'in şutunda kaleci topa iyi uzandı ve gole izin vermedi.

60. dakika Gençlerbirliği öne geçti. Erdem Özgenç, sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahasına ortasını yaptı. Kale önünde seken topu iyi takip eden Stancu, yakın mesafeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

68. dakikada Candeias'ın ceza sahası dışı sol çaprazdan çektiği şutta kaleci Altay Bayındır, topu kornere çeldi.

71. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun sol kanattan yaptığı ortada, Tolgay Arslan'ın ceza sahasında dokunduğu top direğe çarparak auta gitti.

81. dakikada Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Tolgay'ın pasında Emre Belözoğlu'nun ceza sahası yayı üzerinden gelişine yaptığı sert vuruşta, top kalecinin solundan ağlarla buluştu: 1-1.

90+1. dakikada Gençlerbirliği'nde kaleci ve savunmanın anlaşamaması sonucu topla buluşan Rodrigues'in kale önünden yaptığı vuruşta, savunmadan seken meşin yuvarlak kaleci Ertaç Özbir'de kaldı.

Karşılaşma 1-1 bitti.

AA

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