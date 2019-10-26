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Fenerbahçe'den Konyaspor'u bol golle mağlup etti

26 Ekim 2019, Cumartesi 22:29
Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, İttifak Holding Konyaspor'u 5-1 yenerek 3 puanın sahibi oldu.

6. dakikada Fenerbahçe gole yakalaştı. Rodrigues'in soldan ceza sahasına girerek kale sahasına çevirdiği topa Muric'in vuruşunda kaleci Ertuğrul Taşkıran'ın kurtardığı top direğe çarparak oyun alanına döndü.

11. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sol kanattan Emre Belözoğlu'yla yaptığı verkaç sonucunda rakibinden de sıyrılan Rodrigues, yaklaşık 30 metrede çektiği sert şutla topu filelere gönderdi: 1-0.

14. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Korner organizasyonu sonrasında çalımlarla ceza sahasına soldan giren Moses, top kale sahasının içindeki Zanka'ya çıkardı. Müsait durumdaki Zanka'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0.

16. dakikada İttifak Holding Konyaspor farkı 1'e indirdi. Sağ kanatta gelişen konuk ekip atağında Skubic, topu yerde ceza sahasına gönderdi. Ters bir vuruş yapan Fenerbahçeli oyuncu Serdar Aziz, meşin yuvarlağı kendi filelerine yolladı: 2-1.

28. dakikada Fenerbahçe 3. golünü attı. Soldan ceza sahasına giren Rodrigues, pasını ceza yayının üzerindeki Ozan Tufan'a çıkardı. Yerden düzgün bir vuruş yapan Ozan Tufan, topu kalecinin sağından direk dibinden filelere gönderdi: 3-1.

32. dakikada sarı-lacivertlilerin sol kanattan geliştirdiği atakta Rodrigues, topu ceza sahası içindeki Muric'e çıkardı. Muric'in bekletmeden çektiği şutta top az farkla üstten auta gitti.

Maçın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı

58. dakikada konuk ekipte Alper Uludağ'ın yaklaşık 30 metreden çektiği sert şutta kaleci Altay Bayındır, topu soluna uzanarak kurtardı. Altay'dan dönen topu Volkan Fındıklı içeri çevirdi ancak Anicic, kale sahası önünde meşin yuvarlağa dokunamadı ve savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

78. dakikada Fenerbahçe farkı 3'e çıkardı. İttifak Holding Konyaspor savunmadan çıkarken Gustavo, yaptığı hücum presle topu Volkan Fındıklı'dan kazandı. Gustavo kazandığı topla ceza sahasının hemen önünden çektiği plase şutla meşin yuvarlağı kalecinin solundan ağlara yolladı: 4-1.

83. dakikada Fenerbahçe, 5. golü buldu. Vedat Muric'in ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 5-1.

87. dakikada ceza sahası içinde Isla ve kaleci Altay Bayındır'ın çarpışmasıyla top kale sahasının sol tarafında Bajic'in önünde kaldı. Boş kale olmasına rağmen açısı dar olan Bajic, topu yandan auta gönderdi.

Fenerbahçe, sahadan 5-1 galip ayrıldı.

AA

Etiketler: fenerbahçe, konyaspor, süper lig
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