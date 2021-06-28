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28 HAZİRAN 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

Fenerbahçe'den 'teknik direktör' açıklaması

28 Haziran 2021, Pazartesi 19:43
Kulüpten yapılan açıklamada, "Bugün açıklamayı planladığımız teknik direktörümüz ile ilgili imza aşamasına gelinmiş olmasına rağmen sözleşme süreci nihayete ermemiştir" denildi.

Fenerbahçe Kulübü, futbol A takımının yeni teknik direktörünün birkaç gün içinde kamuoyuna duyurulacağını bildirdi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, futbol takımının yeni sezon yapılanması kapsamında teknik direktör anlaşmasının yeni sezonu ve gelecek yılları kapsayacak uzun vadeli bir planlama ile yapılacağı kaydedildi.

Yeni teknik direktörün çok yönlü bir değerlendirmeden geçtiğinin aktarıldığı açıklamada, "Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu olarak, önümüzdeki sezon için mutlak şampiyonluk hedefi ile yola çıkarken, camiamızı mutlu edecek sonuçlara imza atacak teknik direktörümüzü kulübümüzün imkanları başta olmak üzere, uzun vadeli futbol aklı, oynatacağı oyun sistemi gibi detayları ile değerlendirmekteyiz. Bu doğrultuda, bugün açıklamayı planladığımız teknik direktörümüz ile ilgili imza aşamasına gelinmiş olmasına rağmen sözleşme süreci nihayete ermemiştir. Sözleşme sürecinin nihayete ermesiyle birlikte yeni teknik direktörümüz birkaç gün içinde camiamız ve kamuoyu ile paylaşılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

AA

Etiketler: Fenerbahçe, teknik direktör, açıklama
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