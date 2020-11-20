Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ne misafir olacak

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 9. haftasında yarın sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Eryaman Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmada hakem Halil Umut Meler görev yapacak.

Gençlerbirliği, teknik direktör değişikliğinin ardından ilk maçına çıkacak.

Sezona ilk teknik direktörlük deneyimini yaşayan Mert Nobre ile başlayan başkent temsilcisi, 7 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet almıştı.

Milli arada teknik direktör değişikliğine giden yönetim, kırmızı-siyahlı ekibi daha önce de çalıştıran sportif direktör Mustafa Kaplan'ı takımın başına getirmişti.

Ligde 4 maçtır kazanamayan Gençlerbirliği, 5 puanla 19. sırada yer alıyor.

Başkent ekibinde sakatlığı bulunan Rumen golcü Bogdan Stancu ile kırmızı kart cezalısı İsveçli sağ bek Mattias Johansson, bu maçta forma giyemeyecek.

Fenerbahçe'de 4 eksik

Ligde ilk mağlubiyetini milli ara öncesinde evinde İttifak Holding Konyaspor'dan alan Fenerbahçe, Gençlerbirliği karşısında kazanarak yeni bir seriye başlamak istiyor.

Teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki sarı-lacivertli takım, haftaya 17 puanla 2. sırada giriyor.

Fenerbahçe, Gençlerbirliği deplasmanına ikisi sakatlık, ikisi de koronavirüs nedeniyle 4 oyuncusundan yoksun çıkacak.

Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları süren Gökhan Gönül ve Harun Tekin, Ankara deplasmanında takımlarıyla olamayacak.

Milli takımında koronavirüs testi pozitif çıkan Enner Valencia ile ismi açıklanmayan bir futbolcu daha hastalığı sebebiyle Gençlerbirliği maçında yer almayacak.

Samandıra'da takımdan ayrı program uygulayan Nabil Dirar'ın da kadroda yer alması beklenmiyor.

Luiz Gustavo ceza sınırında

Fenerbahçe'nin Brezilyalı tecrübeli futbolcusu Luiz Gustavo, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Gustavo, Gençlerbirliği karşısında sarı kart görmesi durumunda bir sonraki hafta Beşiktaş derbisinde takımını yalnız bırakacak.

Kadroda zorunlu değişiklikler

Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, Gençlerbirliği deplasmanında takımında zorunlu değişikliklere gidecek.

Genç teknik adamının, 4 eksik futbolcusunun yanı sıra milli takımından hafif sakat dönen Ferdi Kadıoğlu'nu oynatması beklenmiyor.

Fenerbahçe'nin, Gençlerbirliği karşısındaki muhtemel 11'i şöyle:

Altay Bayındır, Nazım Sangare, Marcel Tisserand, Lemos (Serdar Aziz), Caner Erkin, Luiz Gustavo, Jose Sosa, Ozan Tufan, Diego Perotti, Pelkas, Samatta.

93. randevu

Fenerbahçe ile Gençlerbirliği, yarın yapacakları maçla ligde 93. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 92 maçta sarı-lacivertliler 46, kırmızı-siyahlılar 15 kez kazandı, 31 müsabakada ise eşitlik bozulmadı.

Rekabetteki son 8 lig maçından 6'sını kazanıp, ikisinde berabere kalan Fenerbahçe'nin attığı toplam 163 gole, Gençlerbirliği 97 golle karşılık verdi.

Fenerbahçe son 37 maçta sadece 3 kez yenildi

Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ne karşı son yıllarda lig maçlarında genelde başarılı sonuçlar aldı.

Başkent temsilcisi önünde 2000-2001 sezonunun ilk yarısında Ankara'da 3-1'lik skorla yenilen Fenerbahçe, daha sonraki 37 lig maçından sadece 3'ünü yitirdi.

Sarı-lacivertliler, söz konusu dönemdeki karşılaşmaların 26'sını kazandı, 8'inde berabere kaldı.

Gençlerbirliği deplasmanda galibiyete hasret

İki ekip arasında İstanbul'da yapılan lig maçlarında, sarı-lacivertlilerin galibiyetlerde 29-3, gol sayısında da 106-41 üstünlüğü bulunuyor. İstanbul'daki 12 maç ise berabere sonuçlandı.

Başkent ekibi, İstanbul'da Fenerbahçe karşısında son galibiyetini, 5 Mayıs 2000 tarihinde 3-1'lik skorla aldı, daha sonraki 19 maçtan 17'sini yitirdi, 2'sinde berabere kaldı.

Bu arada, iki takım arasında 2003-2004 ve 2006-2007 sezonlarında İstanbul'da yapılması gereken karşılaşmalar sarı-lacivertlilerin cezası nedeniyle İzmir'de oynandı. Fenerbahçe, 2003-2004'teki maçı 1-0, 2006-2007'dekini ise 2-1 kazandı.

En farklı galibiyetler

Fenerbahçe, Gençlerbirliği karşısında ligde en farklı galibiyetlerini 1993-1994 sezonunda 5-0, 2011-2012'de de 6-1'lik skorlarla aldı.

Kırmızı-siyahlı ekip ise Fenerbahçe karşısında en farklı galibiyetlerini, 1990-1991 ve 1997-1998 sezonlarında 3-0, 1996-1997'de de 4-1'lik sonuçlarla elde etti.

İki ekip arasındaki en gollü karşılaşmalarda ise 7 gol atıldı. 1959-1960 sezonunda Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ni, 1992-1993'te Gençlerbirliği, Fenerbahçe'yi 4-3 yendi. Fenerbahçe, 2011-2012'de 6-1, geçen sezon ise 5-2'lik galibiyetlerle sahadan ayrıldı.