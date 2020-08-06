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6 AĞUSTOS 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

Fenerbahçe, Gökhan Gönül'ü açıkladı

06 Ağustos 2020, Perşembe 16:54
Fenerbahçe, Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren eski futbolcusu Gökhan Gönül'ü transfer etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 35 yaşındaki futbolcu ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Çubuklu formamız altında 9 sezonda 6 şanlı kupa kazanan Gökhan Gönül'e, Saracoğlu çimlerinde taraftarlarımızın limit tanımayan sevgisi ve desteğiyle yaşanacak nice başarılar diliyoruz. Yuvana hoş geldin Gökhan Gönül." denildi. 

Bu arada kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan videoda, sarı-lacivertli takımda giyeceği 77 numaralı formayı üzerinden çıkaran Gökhan Gönül, Türkiye Futbol Federasyonunun 2020-2021 sezonu için belirlediği takım harcama limitlerinden dolayı kulübe destek veren taraftarlara teşekkür amacıyla 12 numaralı formayı giyerek, "Sevgi limit tanımaz, biz Fenerbahçeliyiz." ifadesini kullandı.

AA

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