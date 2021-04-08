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9 NİSAN 2021 CUMA - YIL: 52

Fenerbahçe, Malatya'da 1 puana razı oldu

08 Nisan 2021, Perşembe 21:45
Fenerbahçe, Süper Lig'in 33. haftasında konuk olduğu, Helenex Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Süper Lig'in 33. haftasında Helenex Yeni Malatyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmanın 4. dakikasında gelişen Fenerbahçe atağında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Valencia'nin arka direğe paralel vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

13. dakikada Helenex Yeni Malatyaspor atağında, sol kanattan açılan ortaya iyi yükselen Acquah'ın kafa vuruşunda top üsten dışarı çıktı.

17. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Valencia'nın ceza yayının gerisinden hücum yönüne göre solundan kullandığı serbest vuruşta top filelerle buluştu: 0-1.

27. dakikada orta alandan topla hareketlenen Fofana'nın ceza yayı üzerinden yerden şutunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

34. dakikada Helenex Yeni Malatyaspor beraberliği yakaladı. Fenerbahçe'nin kullandığı köşe vuruşunda ceza yayı üzerinden topu alan Fofana, meşin yuvarlağı yaklaşık 80 metre sürdükten sonra ceza sahasında soldan bindiren Mustafa Eskihellaç'ın önüne bıraktı. Mustafa'nın gelişine vuruşunda top filelere gitti: 1-1.

39. dakikada Caner'in sol kanattan açtığı yerden ortaya Hafes'in ters vuruşunda kaleci Ertaç Özbir etkili bir refleksle meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Müsabakanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

İkinci yarı

48. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazda Pelkas'ın vuruşunda top dışarıya gitti.

52. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşuna iyi yükselen Semih Kaya'nın kafa vuruşunda top savunmaya çarparak kornere gitti.

57. dakikada Ozan Tufan'ın ceza yayı civarından arka direğe plasesinde kaleci Ertaç Özbir'in müdahale ettiği top kale direğinin üstüne çarparak kornere gitti.

88. dakikada sağdan gelişen Fenerbahçe atağında ceza sahası içinde topu önünde bulan Valencia'nın gelişine çektiği şut, Ertaç'ın müdahalesinin ardından üst direğe çarparak kornere çıktı.

Müsabaka 1-1 berabere bitti.

AA

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