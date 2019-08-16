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16 AĞUSTOS 2019 CUMA - YIL: 50

Fenerbahçe'nin lig tarihinin 'en'leri

16 Ağustos 2019, Cuma 15:33
Süper Lig'de 2019-2020 sezonuna 19 Ağustos Pazartesi günü deplasmanda Göztepe maçıyla başlayacak Fenerbahçe, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerini 8-1 ve 7-0'lık sonuçlarla aldı.

Geride kalan 61 sezonda en farklı skorlu yenilgilerini 6-1 ve 5-0 ile alan Fenerbahçe, bir maçta kalesinde en fazla 6 gol gördü. Bir maçta en fazla 8 gol atan sarı-lacivertliler, üst üste en fazla 12 karşılaşma kazandı, 3 müsabaka yitirdi.

Toplamda üst üste 31 maç yitirmeyen sarı-lacivertliler, buna karşın en uzun süre 9 karşılaşma galibiyet alamadı. Lig tarihinde 12 maç üst üste kalesinde gol görmeyen Fenerbahçe, en uzun süre art arda 5 müsabakada gol yollarında suskun kaldı. Fenerbahçe ayrıca, kalesini üst üste 14 maçta gole kapatamadı.

Fenerbahçe, lig tarihinde en farklı skorlu galibiyetlerini 7 farkla aldı, en farklı skorlu yenilgileri 5 farkla yaşadı, lig tarihinde bir maçta en fazla 8 gol attı.

Gol yeme serisi

Fenerbahçe, lig tarihinde en uzun süre 14 maç üst üste kalesinde gol gördü.

Sarı-lacivertliler 2016-2017 sezonun son 6 haftasıyla, 2017-2018 sezonunun ilk 8 haftasında toplam 14 maç kalesini gole kapatamadı.

Gol atma serisi

Fenerbahçe, lig tarihinde üst üste 34 maçta gol atma başarısı gösterdi.

Sarı-lacivertli takım, 27'si 1988-1989 sezonunun sonunda, 7'si de 1989-1990 sezonun başında olmak üzere toplam 34 lig maçında rakip fileleri en az 1 kez havalandırdı.

Golsüzlük serisi

Fenerbahçe, lig tarihinde en fazla 5 maçta üst üste gol atamadı.

AA

Etiketler: fenerbahçe, süper lig
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