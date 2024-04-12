Sivasspor, Trabzonspor deplasmanından 3 puanla ayrıldı

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında EMS Yapı Sivasspor, deplasmanda Trabzonspor'u 1-0 yendi.

24. dakikada Visca'nın soldan ortasında, ceza alanı içinde Umut Güneş'in gelişine sert vuruşunda kaleci Nikolic yatarak meşin yuvarlağı kornere çeldi. 31. dakikada Pepe'nin soldan ortasında, ceza alanında Trezeguet'in gelişine şutunda, top direğin az farkla yanından auta çıktı. 32. dakikada Murat Paluli'nin sağdan ortasında, savunmada Meunier'un uzaklaştırmak istediği top Koita'nın önüne düştü. Bu futbolcunun yerden şutunda, kaleci Uğurcan Çakır, yatarak iki hamlede topa sahip oldu. 33. dakikada Trezeguet ile ver-kaç yaparak ceza alanına giren Meunier'in şutunda, savunmaya da çarpan topu kaleci Nikolic, güçlükle üsten kornere gönderdi. 45. dakikada Umut Güneş'in ceza yayı üzerinden şutunda kaleci Nikolic topu üsten kornere gönderdi. 45+1. dakikada Koita'nın pasında, ceza alanı sağ çaprazda kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kalan Murat Paluli'nin sert şutunda top üsten auta gitti. 52. dakikada konuk ekip öne geçti. Manaj, kalabalık savunmanın arasından topu ceza alanı içindeki Menig'e aktardı. Bu futbolcu da savunmanın arkasında buluştuğu meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan Çakır'ın sağ köşesinden filelere gönderdi: 0-1 79. dakikada Visca'nın sağdan kullandığı köşe atışında, savunmanın uzaklaştırmak istediği topa ceza alanı içinde Mendy vurdu. Kaleci Nikolic, tehlikeyi yatarak önledi. 89. dakikada sağ taraftan rakiplerinden sıyrılan Koita'nın sert şutunda, kaleci Uğurcan Çakır, güçlükle topu üsten kornere gönderdi. Konuk takım karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı. AA

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