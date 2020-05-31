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Fenerbahçe para arıyor

31 Mayıs 2020, Pazar 23:29
SALGIN DÖNEMİNDE EKONOMİK SIKINTIYA GİREN F.BAHÇE KULÜBÜ, KADIKÖY’DE SEYİRCİSİZ OYNACAĞI MAÇLARDA TRİBÜNLERE ASILACAK TARAFTARLARA AİT BASKILI FOTOĞRAF KAMPANYASINDAN ÖNEMLİ BİR GELİR ELDE ETMEYİ PLÂNLIYOR.

Fenerbahçe Kulübü, seyircisiz oynayacağı maçlar için taraftarına yönelik projesini hayata geçiriyor.  Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Tribünlerin sessiz kaldığı bu günlerde Fenerbahçeni yalnız bırakma! #SevdikSeniHerŞeydenÇok diyorsan sen de hemen katıl, Kadıköy'de tribünler Fenerbahçe için yeniden dolsun! Çektiğin fotoğrafın gerçek boyutlarda çıktısını alıp tribündeki koltuklara koyalım. Fotoğrafın Kadıköy'de oynayacağımız son 5 lig ve 1 kupa maçında tribünde yerini alsın. Tribündeki fotoğrafını #SevdikSeniHerŞeydenÇok etiketiyle sosyal medya hesaplarında paylaş, desteğini herkes görsün." ifadeleri yer aldı. Taraftarların "www.sevdikseni.fenerbahce.org" adresi üzerinden kayıt yaptırabileceği kampanya, Fenerbahçe üyeleri ve kombine sahipleri için 99 liradan satışa sunulurken, genel satış fiyatı ise 129 lira olarak belirlendi. Sağlık çalışanlarının ise kampanyadan ücretsiz yararlanabileceği açıklandı. Kampanyaya katılan taraftarlar tribünlerdeki baskılı fotoğraflarını maç günü "www.sevdikseni.fenerbahce.org" adresinden görebilecek.

Kayseri maçının hazırlığı sürüyor

Fenerbahçe Futbol Takımı, 12 Haziran Cuma günü sahasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde kampta bulunan sarı-lacivertli takımın bir bölümünü, başkan Ali Koç ile yönetim kurulu üyeleri Mustafa Kemal Danabaş ve Selahattin Baki de izledi.Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman pas çalışmasıyla devam etti. İdman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçın ardından taktiksel çalışmalarla sona erdi.

MASKE SATIŞI BAŞLIYOR

Fenerbahçe Kulübü, üzerinde kulüp logosu olan koruyucu sağlık maskelerini "www.fenerium.com.tr" internet sitesinden satışa sundu.

Açıklamada, "Farkındalık adına önemli bir adım atan kulübümüz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını karşısında alınan önlemlerin başında gelen ve kullanımı zorunlu hale getirilen koruyucu sağlık maskelerini logolu olarak üretip, bugün itibarıyla www.fenerium.com.tr adresinden satışa sundu. Sağlık protokolüne uygun bir şekilde; 6,5 cm x 9,5 cm ölçülerinde, yüzde 80 pamuktan üretilen ve dış yüzeyi antibakteriyel özelliği sayesinde 40 derecede 30 yıkamaya kadar 8 saat koruma sağlayan Fenerbahçe logolu koruyucu maskeler, korumalı filtre özelliğiyle dikkat çekiyor." ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, maskelerin bugünden itibaren de Fenerium mağazalarındaki yerini alacağı belirtildi.

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