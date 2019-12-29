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Fenerbahçe Rize'den 3 puanla döndü

29 Aralık 2019, Pazar 21:45
Süper Lig'in 17. haftasında yapılan maçta Fenerbahçe, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 yendi.

6. dakikada ceza sahası üzerinde defansın uzaklaştırmak istediği topu Tolga Ciğerci önünde buldu. Bu futbolcunun ara pasında ceza sahası içerisinde Vedat Muric'in plase vuruşunda kaleci Gökhan Akkan, yatarak topu kontrol etmeyi başardı.

11. dakikada Kruse ile verkaça giren Ozan Tufan'ın ceza sahası içerisine girdikten sonra bekletmeden yerden vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan meşin yuvarlağı ayakları ile uzaklaştırdı.

13. dakikada sarı-lacivertli ekip öne geçti. Diomande'nin topa elle müdahalesinde maçın hakemi Halil Umut Meler serbest vuruşa hükmetti. Ceza yayı üzerinde Deniz Türüç'ün vuruşunda barajı aşan top kaleci Gökhan Akkan'ın kapattığı sağdan filelere gitti: 0-1.

18. dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Kazanılan köşe vuruşunda Boldrin'in sağdan ceza sahası içerisine ortasında arka direkte Melnjak kafa ile topu altıpas içerisindeki Abarhoun'un önüne indirdi. Bu futbolcu, Zanka'dan önce kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 1-1. 

33. dakikada Deniz Türüç'ün sağdan ceza sahası sol çaprazına ortasında Dirar'ın kontrol edip vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.

42. dakikada Dirar'ın soldan ceza sahsı içerisine ortasında, Ozan Tufan'ın penaltı noktası üzerinde kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.

İlk yarı 1-1 tamamlandı.

58. dakikada Ozan Tufan'ın ceza yayı üzerinde düşürülmesi ile Fenerbahçe faul atışı kazandı. Deniz Türüç'ün yerden vuruşunda kaleci Gökhan Akkan'ı geçen top yandan auta çıktı.

61. dakikada Umar'ın defansın arkasına pasına hareketlenen Oğulcan Çağlayan'ın ceza sahasına girmeden sağ taraftan şutunda, kaleci Altay Bayındır yatarak meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti. 

70. dakikada Fenerbahçe bir kez daha öne geçti. Jailson, yaklaşık 25 metreden sert ve düzgün vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Gökhan Akkan'ın solundan filelere gönderdi: 1-2. 

77. dakikada sağ çaprazdan kazanılan faul atışında, Boldrin'in direkt kaleye şutunda, Altay Bayındır meşin yuvarlağı tokatlayarak kornere çeldi. 

85. dakikada Oğulcan Çağlayan'ın uzun pasında defansın arkasına sarkan Umar ceza sahasına girdi. Savunmada rakibinden sıyrılan Umar'ın yerden vuruşunda kaleci Altay Bayındır yatarak topu kontrol etti.

90+2. dakikada Melnjak'ın ceza sahasına ortasında, Boldrin'in kontrol edip düşerken vuruşunda defansa çarpan top az farkla kornere çıktı.

Karşılaşma, Fenerbahçe'nin 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı.

AA

Etiketler: fenerbahçe, süper lig, çaykur rizespor
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