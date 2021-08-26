Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalmayı başardı

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında, temsilcimiz Fenerbahçe, deplasmanda Helsinki'yi 5-2 yenerek gruplara kaldı. Fenerbahçe'nin gollerini Valencia(3), Fatih ve Peltola (KK) attı.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında, Fenerbahçe deplasmanda HJK Helsinki ile karşı karşıya geldi. Fenerbahçe 11. dakikada Valencia'nın golüyle öne geçti: 0-1 Valencia, 14. dakikada Fenerbahçe'nin 2. golünü attı: 0-2 27. dakikada Riski'nin golüyle Helsinki farkı 1'e indirdi: 1-2 Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle sona erdi: 1-2 52. dakikada Valencia kendisinin ve Fenerbahçe'nin 3. golünü attı: 1-3 Riski'nin 88. dakikada attığı golle Helsinki farkı1'e indirdi: 2-3 90. dakikada Fatih Yiğit Şanlitürk'ün golüyle Fenerbahçe öne geçti: 2-4 90+3. dakikada Peltola Kendi kalesine attığı golle farkı 3'e çıktı. 2-5 Karşılaşma Fenerbahçe'nin 5-2'lik üstünlüğüyle sona erdi. Uefa Avrupa Ligi kura çekimi, yarın İstanbul'da yapılacak. NTV

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