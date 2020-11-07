Fenerbahçe'ye Konyaspor şoku

Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe konuk ettiği İttifak Holding Konyaspor'a 0-2 yenildi.

23. dakikada Ozan Tufan'ın uzak mesafeden sert vuruşunda, top yandan dışarı çıktı. 27. dakikada Fenerbahçe savunmasının arkasına atılan topa hareketlenen Milosevic, kaleci Altay Bayındır ile karşı karşıya kaldı. Milosevic'in aşırtma vuruşunda, Altay Bayındır iki hamlede topa sahip oldu. 31. dakikada Fenerbahçe'nin golü iptal edildi. Pelkas'ın ceza sahası sağ çaprazından topun gelişine aşırtma vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti. İlk anda golü veren maçın hakemi Ali Şansalan, VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu saha kenarında ekrandan izledi. Gol pozisyonunda Valencia'nın topa eliyle müdahale ettiğini belirleyen Şansalan, golü iptal etti. İlk yarının kalan bölümünde başka pozisyon olmadı ve takımlar soyunma odasına golsüz eşitlikle gitti. İkinci yarı hakemin işaretiyle başladı. 59. dakikada Gökhan Gönül'ün pasına hareketlenen Samatta, Konyaspor savunmasının hatası sonrası sağ çaprazda topla buluşarak ceza sahasına girdi. Samatta'nın sağ ayağının dışıyla vuruşunda, kaleci Sehic meşin yuvarlağı ayaklarıyla uzaklaştırdı. 67. dakikada İttifak Holding Konyaspor öne geçti. Soldan arka direğe atılan uzun topta Shengelia'nın indirdiği meşin yuvarlağı Jevtovic, şık bir voleyle ağlara gönderdi: 0-1 78. dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. Savunmadan atılan uzun topa hareketlenen Kravets, kaleci Altay Bayındır'la karşı karşıya durumda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-2 87. dakikada Luiz Gustavo'nun ceza yayının gerisinden sağ ayağıyla plasesinde, top az farkla üstten dışarı gitti. Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve İttifak Holding Konyaspor sahadan 2-0 galip ayrıldı. AA

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