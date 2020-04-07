FIFA, futbolcu sözleşmeleri ile ilgili yeni karar aldı

FIFA, sezon sonu bitecek futbolcu sözleşmelerinin ligler tamamlanana kadar geçerli sayılacağını açıkladı.

FIFA Başkan Yardımcısı Alejandro Dominguez ile FIFA Futbol Paydaşlar Komitesi Başkanı Vittorio Montagliani'nin kulüp yöneticileri, futbolcu menejerleri ve ülke futbol federasyonlarıyla yaptığı görüşmeler sonucunda koronavirüs salgını nedeniyle oluşabilecek mağduriyetlerin önlenmesi için bir takım kararlar alındığı bildirildi. FIFA'dan yapılan açıklamada futbolcu sözleşmelerinin normalde sezon sonu bittiği ancak birçok ülkede salgın nedeniyle ligilere ara verildiği belirtilerek, daha önce belirlenen sezonun bitiş tarihinin de değiştiği vurgulandı. Yaşanan bu olağanüstü durum nedeniyle futbolcu sözleşmelerinin liglerin daha önce belirlenen tarihler doğrultusunda değil, ligler tamamlanana kadar devam edilmesi yönünde karar alındı. Euronews Türkçe

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