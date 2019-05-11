Fikret Orman Beşiktaş’ta 5. defa başkan olacak mı?

Bugünkü seçimli kongrede mevcut başkan Fikret Orman ile Hürser Tekinoktay başkanlık için yarışacak.

Beşiktaş Kulübünde olağan seçimli genel kurul toplantısı bugün yapılacak. Akatlar Kompleksi’nde gerçekleştirilecek kongre saat 10.30’da başlayacak. Genel kurulda, başkan Fikret Orman ile Hürser Tekinoktay, yeni dönem başkanlığı için yarışacak. Kongrede, aidatlarını yatıran 14 bin 204 üye, 20 sandıkta oy kullanabilecek. Fikret Orman beyaz, Hürser Tekinoktay ise sarı renkli zarfla genel kurulda başkanlık yarışı verecek. Ayrıca, genel kurulda denetim, disiplin ile seçme ve sicil kurullarında da seçim olacak. Seçme ve sicil kurulunda 3, denetim ile disiplin kurullarında ise ikişer liste seçime girecek.

Yönetimde üye sayısı düşecek

Beşiktaş Kulübünde bugünkü seçimden itibaren bir başkan ve 13 yönetim kurulu üyesi görev yapacak. Siyah-beyazlı kulübün 15 Eylül 2018’de gerçekleştirilen tüzük tadil kongresinde kulüp yönetim kurulu üye sayısının 16’dan 14’e düşmesi yönündeki talep kabul edilmişti. Buna göre geçmiş dönemlerde bir başkan, 10 asıl ve 5 yedek üyenin görev aldığı siyah-beyazlı kulübün yönetim kurulu, yeni dönemde bir başkan, 8 asıl ve 5 yedek olmak üzere 14 kişiden oluşacak. Yapılan bu değişiklik, 1 Ocak 2019’da yürürlüğe girmişti.

Fikret Orman’ın listesi

Fikret Orman’ın yönetim kurulu aday listesinde şu isimler yer alıyor: Asıl üyeler: Serdal Adalı, Umut Güner, Ahmet Ürkmezgil, Deniz Atalay, Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Ahmet Kavalcı, Hüseyin Yücel, Doğan Küçükemre Yedek üyeler: Hüseyin Mican, Hakan Özköse, Erdal Karacan, Melih Aydoğdu, Serkan Yazıcıoğlu

Hürser Tekinoktay’ın listesi

Hürser Tekinoktay’ın yönetim kurulu aday listesi ise şu isimlerden oluştu: Asıl üyeler: Tamer Mert, Emre Esen, Yağmur Sağnak, Levon Kamer Dökmeciyan, Ercan Özcan, Nilay Yılmaz, Mehmet Bilal Özokur, Ersan Aksoylu Yedek üyeler: Aker Çıtak, Murat Guci Geçgil, Mehmet Terzi, Engin Bayraktutan, Mehmet Serkan Ergin

Fikret Orman’ın 5. kongresi

Başkanlığa ilk olarak 25 Mart 2012’de seçilen Fikret Orman, 7 yılı aşkın görev süresi içinde 5. kez seçime girecek. Orman, kulübün eski başkanı Yıldırım Demirören’in Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı’na seçilmesinin ardından 2012’deki olağanüstü seçimli genel kurulda Bülent Deriş ve Nazmi Koca ile yarıştı. Seçimlerde kullanılan 4 bin 545 oyun 4 bin 27’sini alan Fikret Orman, siyah-beyazlı kulübün başkanı oldu. Fikret Orman, 16 Haziran 2013’te yapılan seçimde ise bu dönem yönetim kurulunda yer verdiği Serdal Adalı karşısında seçimi kazandı. Söz konusu kongrede 5 bin 988 geçerli oyun 3 bin 850’sini alan Fikret Orman, 3 yıllığına yeniden başkan seçildi. 16 Mayıs 2016’daki seçime tek aday olarak giren Orman, kullanılan oyların 3 bin 658’ini alarak başkanlığını sürdürdü. Orman, 16 Ekim 2018’de gerçekleştirilen seçime bir kez daha tek aday olarak girerken, bu sefer geçerli oyların 1911’ini alarak başkanlık koltuğuna oturdu.