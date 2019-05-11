"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
11 MAYIS 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

Fikret Orman Beşiktaş’ta 5. defa başkan olacak mı?

11 Mayıs 2019, Cumartesi 23:11
Bugünkü seçimli kongrede mevcut başkan Fikret Orman ile Hürser Tekinoktay başkanlık için yarışacak.

Beşiktaş Kulübünde olağan seçimli genel kurul toplantısı bugün yapılacak. Akatlar Kompleksi’nde gerçekleştirilecek kongre saat 10.30’da başlayacak. Genel kurulda, başkan Fikret Orman ile Hürser Tekinoktay, yeni dönem başkanlığı için yarışacak.  Kongrede, aidatlarını yatıran 14 bin 204 üye, 20 sandıkta oy kullanabilecek. Fikret Orman beyaz, Hürser Tekinoktay ise sarı renkli zarfla genel kurulda başkanlık yarışı verecek. Ayrıca, genel kurulda denetim, disiplin ile seçme ve sicil kurullarında da seçim olacak. Seçme ve sicil kurulunda 3, denetim ile disiplin kurullarında ise ikişer liste seçime girecek.      

Yönetimde üye sayısı düşecek      

Beşiktaş Kulübünde bugünkü seçimden itibaren bir başkan ve 13 yönetim kurulu üyesi görev yapacak. Siyah-beyazlı kulübün 15 Eylül 2018’de gerçekleştirilen tüzük tadil kongresinde kulüp yönetim kurulu üye sayısının 16’dan 14’e düşmesi yönündeki talep kabul edilmişti.   Buna göre geçmiş dönemlerde bir başkan, 10 asıl ve 5 yedek üyenin görev aldığı siyah-beyazlı kulübün yönetim kurulu, yeni dönemde bir başkan, 8 asıl ve 5 yedek olmak üzere 14 kişiden oluşacak. Yapılan bu değişiklik, 1 Ocak 2019’da yürürlüğe girmişti. 

Fikret Orman’ın listesi      

Fikret Orman’ın yönetim kurulu aday listesinde şu isimler yer alıyor: Asıl üyeler: Serdal Adalı, Umut Güner, Ahmet Ürkmezgil, Deniz Atalay, Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Ahmet Kavalcı, Hüseyin Yücel, Doğan Küçükemre Yedek üyeler: Hüseyin Mican, Hakan Özköse, Erdal Karacan, Melih Aydoğdu, Serkan Yazıcıoğlu      

Hürser Tekinoktay’ın listesi      

Hürser Tekinoktay’ın yönetim kurulu aday listesi ise şu isimlerden oluştu: Asıl üyeler: Tamer Mert, Emre Esen, Yağmur Sağnak, Levon Kamer Dökmeciyan, Ercan Özcan, Nilay Yılmaz, Mehmet Bilal Özokur, Ersan Aksoylu Yedek üyeler: Aker Çıtak, Murat Guci Geçgil, Mehmet Terzi, Engin Bayraktutan, Mehmet Serkan Ergin      

Fikret Orman’ın 5. kongresi      

Başkanlığa ilk olarak 25 Mart 2012’de seçilen Fikret Orman, 7 yılı aşkın görev süresi içinde 5. kez seçime girecek. Orman, kulübün eski başkanı Yıldırım Demirören’in Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı’na seçilmesinin ardından 2012’deki olağanüstü seçimli genel kurulda Bülent Deriş ve Nazmi Koca ile yarıştı. Seçimlerde kullanılan 4 bin 545 oyun 4 bin 27’sini alan Fikret Orman, siyah-beyazlı kulübün başkanı oldu. Fikret Orman, 16 Haziran 2013’te yapılan seçimde ise bu dönem yönetim kurulunda yer verdiği Serdal Adalı karşısında seçimi kazandı. Söz konusu kongrede 5 bin 988 geçerli oyun 3 bin 850’sini alan Fikret Orman, 3 yıllığına yeniden başkan seçildi. 16 Mayıs 2016’daki seçime tek aday olarak giren Orman, kullanılan oyların 3 bin 658’ini alarak başkanlığını sürdürdü. Orman, 16 Ekim 2018’de gerçekleştirilen seçime bir kez daha tek aday olarak girerken, bu sefer geçerli oyların 1911’ini alarak başkanlık koltuğuna oturdu.      

Etiketler: Fikret Orman, Beşiktaş, başkan, Hürser Tekinoktay
Okunma Sayısı: 72
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Davutoğlu’ndan Abdülhamid dizisine tepki

    2 bin 397 gazetecinin basın kartı iptal edildi

    Hiçbir çocuğun yeri cezaevi olmamalı

    Tunceli'den acı haber: 1 askerimiz şehit oldu

    Endonezya'da 34 mahkum firar etti

    Üsküdar'da yolcu teknesinde yangın çıktı

    Georgetown Üniversitesinde ezan ve iftar

    Arabulucular teyit etti: İsrail ateşkese bağlı kalacak

    Libya'da çatışmalar yeniden başladı

    Otomotivde üretim de, ihracat da azaldı

    Asırlık geleneği genç hafızlar devam ettiriyor

    Reyhanlı'daki bombalı saldırıda ölen 53 kişi anıldı

    'Çin ile anlaşmak için aceleye gerek yok'

    'Bizim için Anneler Günü yok'

    Bebek katili PKK'lı terörist yakalandı

    Reuters: Türk bankaları TL'de değer kaybını durdurmak için 4,5 milyar dolar sattı

    İmamoğlu: 23 Haziran seçimleri bir demokrasi sınavı olacak

    Avrupa Komisyonu üyesi Hahn: Seçimi yenileme gerekçesi bir güldürü

    İmamoğlu: Haddini bilmesi gereken siyasilerdir

    En Çok Okunanlar

    M. Latif SALİHOĞLU

    “Bunlar seçimle geldi, ama seçimle gitmezler”
    Ahmet BATTAL

    Kumpassan Genel Müdürlüğü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Hafıza tazelemek için bazı notlar
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Cevher İLHAN

    “Siyasî dalâvereler”le değil...
    Genel

    Korkunun tuzağına düşmeyin
    Hüseyin Şahinoğlu

    Kabre imanla girmek
    Mustafa Göknur

    "Adalet istiyorum!"
    Mehmet KARA

    YSK kararının ardındaki sorular
    Genel

    Gücün tek elde toplanması AB’den uzaklaştırdı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.