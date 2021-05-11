Filistin unutulmadı

İsrail'in Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırıları, Süper Lig'in 41. haftasında Fenerbahçe ile Demir Grup Sivasspor arasında oynanacak karşılaşma öncesi unutulmadı.

Ülker Stadı'ndaki karşılaşma öncesinde her iki takım da sahaya Filistin'e destek amacı taşıyan tişörtlerle çıktı.

Her iki takım da tişörtlerinde İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarını protesto eden sloganlar bulundurdu.

Emre Belözoğlu: Kudüs'teki bu zulme göz yumanlara yazıklar olsun

Fenerbahçe Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu, Demir Grup Sivasspor'a karşı oynayacakları maç öncesinde beIN Sports'a açıklamalarda buldu.

Kudüs'ten gelen görüntülerin dünyanın kanını dondurduğunu söyleyen Belözoğlu, "Bunun dini, ırkı ve inancı yok. İnanca saygısı olmayanların dünyada bence yeri de yok. Bu görüntüleri görmekten çok üzgünüm. Kudüs'teki bu zulme göz yumanlara da yazıklar olsun demekten başka söyleyecek bir şeyim yok." şeklinde konuştu.

Belözoğlu ayrıca "Dün İdlib'de verdiğimiz şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ömür boyu bu acıyı yaşayacak ailesine sabırlar diliyorum. Yaralı askerlerimize de acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.