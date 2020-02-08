Furkan Korkmaz'dan kariyer rekoru

Memphis Grizzlies maçında 34 sayıyla kariyer rekoru kıran Philadelphia 76erslı Furkan Korkmaz, NBA'de sergilediği performansla beğeni toplamaya devam ediyor

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Philadelphia 76ers'ta forma giyen ulusal oyuncu Furkan Korkmaz, bu sezon performansıyla göz doldurmaya devam ediyor. Bu sezon 76ers'ın önemli parçalarından biri olduğunu gösteren ve takımında daha fazla sorumluluk almaya başlayan 22 yaşındaki Furkan, Memphis Grizzlies'ı 119-107 yendikleri maçta 34 sayı atarak kariyer rekoru kırdı. NBA kariyerinde 30 üstü sayıya ilk kez çıkan genç basketbolcu, bu yıl ayrıca Phoenix Suns maçında 20, Detroit Pistons karşılaşmasında 21 ve Chicago Bulls'a karşı 24 sayı attı.

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