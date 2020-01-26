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27 OCAK 2020 PAZARTESİ - YIL: 50

Galatasaray 3 puana 3 golle uzandı

26 Ocak 2020, Pazar 22:00
Süper Lig'de Galatasaray, İttifak Holding Konyaspor'u deplasmanda 3-0 mağlup etti.

İlk yarı

Süper Lig'de İttifak Holding Konyaspor-Galatasaray karşılaşmasının ilk yarısı, konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle bitti. 

5. dakikada Jevtovic'in ceza sahası dışından sert şutunda, kaleci Muslera meşin yuvarlağı tokatladı.

12. dakikada Mariano'nun ceza yayı üzerinden şutunda, meşin yuvarlak savunmadan döndü. Pozisyonun devamında topu önünde bulan Feghouli'nin şutunda, meşin yuvarlak kaleci Serkan Kırıntılı'da kaldı. 

17. dakikada Ömer Bayram'ın sağ taraftan kullandığı kornerde, altıpas üzerinden topa yükselen Falcao'nun kafa vuruşunda, boşta kalan meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı. 

26. dakikada Galatasaray öne geçti. Emre Akbaba'nın pasında sol kanatta topla buluşan Ömer Bayram, meşin yuvarlağı ceza sahasındaki Falcao'ya aktardı. Topu kontrol eden Falcao'nun vuruşunda, savunmaya da çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1

37. dakikada Jevtovic'in ortasında Skubic'in kafa vuruşunda, top yandan auta gitti.

39. dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. Sol kanattan Saracchi'nin yerden ortasında ceza sahasında topu kontrol eden Emre Akbaba, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-2

Karşılaşmanın ilk yarısı, Galatasaray'ın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarı

50. dakikada Ömer Ali Şahiner'in sağ kanattan ortasında Donk'un uzaklaştırmaya çalıştığı top, Thuram'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun bekletmeden şutunda, top az farkla auta gitti. 

64. dakikada Miya'nın kullandığı serbest atışta meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı. 

74. dakikada Ömer Bayram'ın sol taraftan kullandığı kornerde topa iyi yükselen Ahmet Çalık'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı. 

79. dakikada Galatasaray, farkı 3'e çıkardı. Adem Büyük'ün pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Mariano'nun yerden içeriye ortasında Adem Büyük, altıpas önünden meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-3

86. dakikada Shengelia'nın ceza sahası çizgisi üzerinden plasesinde, kaleci Muslera güçlükle topu kornere çeldi.

Karşılaşma, Galatasaray'ın 3-0 üstünlüğüyle bitti.

 

AA

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