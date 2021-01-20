Galatasaray 6 golle 3 puana uzandı

Galatasaray, Süper Lig'in 20. haftasında konuk ettiği Yukatel Denizlispor'u 6-1 yendi.

Galatasaray, Süper Lig'in 20. haftasında Yukatel Denizlispor'u konuk etti.

3. dakikada Babel'in ceza sahası yayı içinden vuruşunda, yerden giden top yandan auta çıktı.

7. dakikada Rodallega'nın ceza sahası dışı sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta, kaleci Muslera meşin yuvarlağı kontrol etti.

8. dakikada sarı-kırmızılı ekip öne geçti. Feghouli'nin ara pasında ceza sahasına hareketlenen Belhanda, sol çaprazda son anda yatarak topu penaltı noktasına doğru çevirdi. Uygun durumdaki Emre Akbaba, bekletmeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

17. dakikada ev sahibi ekip, farkı 2'ye çıkardı. Linnes'in sağdan ortasında altıpas önündeki Babel topu kontrol etti. Kaleye sırtı dönük olan Hollandalı futbolcunun dönmesine izin vermeyen Leismann'ın müdahale ettiği meşin yuvarlak, ceza sahası içi sağ çaprazdaki Feghouli'ye geldi. Cezayirli oyuncu, bekletmeden düzgün bir şut çıkardı ve topu uzak direğin dibinden ağlarla buluşturdu: 2-0.

35. dakikada Sagal'ın pasıyla savunma arkasına sarkan Recep Niyaz, ceza sahası içi sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda zamanında çıkan Muslera, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

45+1. dakikada Galatasaray bir gol daha buldu. Sağdan paslaşılarak kullanılan kornerde savunmadaki Recep Niyaz'ın uzaklaştırmak istediği top yükseklik kazanarak altıpasa düştü. Pozisyonu iyi takip eden Donk, yükselerek yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı kaleci Pantilimon'un sağından ağlara gönderdi: 3-0.

Galatasaray karşılaşmanın ilk yarısını 3-0 önde bitirdi.

İkinci yarı

48. dakikada Denizlispor farkı 2'ye indirdi. Sağ kanatta topu alan Rodallega, pasını savunma arkasına koşu yakan Tusha'ya aktardı. Kaleci Muslera ile karşı karşıya kalan bu oyuncunun vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-1.

59. dakikada Belhanda'nın ara pasıyla savunma arkasına sarkan Feghouli, sol çaprazdan ceza sahasına girdi. Muhammet Özkal'dan sıyrılan Cezayirli futbolcunun vuruşunda Pantilimon, soluna gelen topu kornere tokatladı.

60. dakikada Galatasaray farkı yeniden 3'e çıkardı. Babel'in pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına giren Saracchi, dar açıya rağmen şutunu çekti. Kaleci Pantilimon'dan dönen top, savunmadaki Muhammet Özkal'a çarparak ağlara gitti: 4-1.

64. dakikada sarı-kırmızılı ekip, 5. golü buldu. Ceza sahası içi sağ çaprazda Belhanda'nın pasıyla buluşan Linnes, uygun açı bulamayınca topu ceza sahası yayı sağındaki Faslı oyuncuya yeniden gönderdi. Meşin yuvarlağa düzgün bir vuruş yapan Belhanda, uzak köşeden topu ağlara gönderdi: 5-1.

70. dakikada Denizlispor savunmasının hatasında araya giren Babel, uzun süre topu sürerek ceza sahasına sokuldu. Kaleci Pantilimon ile karşı karşıya kalan Hollandalı oyuncunun aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

85. dakikada soldan ceza sahasına giren Sagal'ın vuruşunda kaleci Muslera, meşin yuvarlağın ağlara gitmesini önledi.

90+2. dakikada Galatasaray 6. golü buldu. Hızlı gelişen ev sahibi ekip atağında Babel'in pasıyla sağdan ceza sahasına giren Sekidika, çaprazdan sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 6-1.

Müsabaka, 6-1 Galatasaray'ın üstünlüğüyle sona erdi.

Bu sonuçla Galatasaray, ligdeki 19. maçında 11. galibiyetini aldı. Ligde 3 de beraberliği bulunan sarı-kırmızılılar, puanını 36'ya çıkardı ve üçüncülüğe yükseldi. Ligde 19. haftadaki derbide Beşiktaş'a mağlup olan Galatasaray, zirve takibini devam ettirdi. Sarı-kırmızılı ekip, lider Beşiktaş ve averajla ikinci Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 2'ye indirdi.

Son sıradaki Yukatel Denizlispor ise 11. kez mağlup oldu ve 14 puanda kaldı.

İç sahada son 7 maçta yenilmedi

Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda çıktığı son 7 lig karşılaşmasında mağlup olmadı.

Bu sezon evindeki tek yenilgisini 5. haftada Aytemiz Alanyaspor'a karşı yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki karşılaşmalarda 5 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

Galatasaray, bu süreçte MKE Ankaragücü, Atakaş Hatayspor, Göztepe, Gençlerbirliği ve Yukatel Denizlispor'u mağlup ederken, Hes Kablo Kayserispor ve Fraport TAV Antalyaspor ile berabere kaldı.

Sarı-kırmızılılar, bu karşılaşmalarda 20 kez fileleri havalandırırken, kalesinde sadece 3 gol gördü.

İç sahadaki son 2 maçta 12 gol

Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda oynadığı son 2 maçta 12 gol attı.

Ligin 18. haftasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 6-0 mağlup eden sarı-kırmızılı ekip, 20. haftadaki rakibi Yukatel Denizlispor'u da 6 golle geçti.

Bu 2 müsabakada rakip fileleri 12 kez havalandıran Galatasaraylı futbolcular, kalelerinde sadece 1 gol gördü.

Söz konusu müsabakalarda toplamda 4 gol atan Younes Belhanda, takımı adına yıldızlaşan isim oldu.

Emre Akbaba ve Ryan Donk, bu sezon ilk kez gol attı

Sarı-kırmızılı futbolcular Emre Akbaba ve Ryan Donk , Süper Lig'de bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı.

Galatasaray'da son golünü geçen sezonun ikinci yarısında 17 Temmuz 2020'deki Göztepe müsabakasında kaydeden Emre, 6 ay sonra bir lig müsabakasında gol kaydetti.

Son golünü geçen sezon mart ayında Gençlerbirliği'ne karşı kaydeden Donk da yaklaşık 10 ay sonra rakip fileleri havalandırdı.

Feghouli golle döndü

Sakatlığını atlatan ve 4 maç sonra forma giyen Sofiane Feghouli, iyi bir dönüş yaptı.

Ligin 15. haftasındaki Trabzonspor müsabakasında sakatlanan Feghouli, Fraport TAV Antalyaspor, İttifak Holding Konyaspor, Gençlerbirliği ve Beşiktaş müsabakalarında yer alamadı. Sakatlığının geçmesinin ardından Beşiktaş derbisinde kadroya giren ancak süre alamayan Feghouli, Yukatel Denizlispor mücadelesine ilk 11'de başladı.

Cezayirli oyuncu, sakatlıktan sonra çıktığı ilk maçta gol sevinci yaşadı. Tecrübeli hücum oyuncusu, ligde bu sezonki gol sayısını 2'ye çıkardı.

Galatasaray'da en golcü ikinci oyuncu Belhanda

Younes Belhanda, takımdaki en golcü ikinci oyuncu oldu.

Müsabakanın 64. dakikasında ağları havalandıran Faslı futbolcu, bu sezonki gol sayısını 6'ya çıkardı. Karşılaşma öncesinde sakatlığı nedeniyle istikrarlı bir şekilde forma giyemeyen Radamel Falcao ile aynı sayıda golü bulunan Belhanda, Kolombiyalı futbolcuyu geride bıraktı.

Sarı-kırmızılı ekibin en skorer unvanını 9 golle Mbaye Diagne elinde bulunduruyor.

Sekidika, siftah yaptı

Galatasaraylı oyuncu Jesse Sekidika, sarı-kırmızılı takımdaki kariyerinde ilk golünü attı.

Geçen sezonun devre arasında kadroya katılan Nijeryalı oyuncu, 11. Süper Lig maçına çıktı. 24 yaşındaki kanat oyuncusu, ilk kez bir maçta skoru değiştirmeyi başardı.

Sekidika, Türkiye Kupası'ndaki 4 müsabakada gol sevinci yaşayamadı.

Türk Telekom Stadı'ndaki 500. gol Sekidika'dan

Galatasaray'ın Türk Telekom Stadı'nda resmi maçlardaki 500. golü Jesse Sekidika'dan geldi.

Sarı-kırmızılı takımın, Yukatel Denizlispor karşısındaki 6. golünü atan Sekidika, Türk Telekom Stadı'ndaki 500. golü de atan Galatasaraylı futbolcu olmayı başardı.

Tusha, ilk maçında golle tanıştı

Yukatel Denizlispor'un genç oyuncusu Veton Tusha, A takımla çıktığı ilk maçta fileleri havalandırdı.

Sezon başında altyapıya transfer edilen ve 5 gün önce sözleşme imzalanan Kosovalı 18 yaşındaki oyuncunun lisansı bugün çıkarıldı. Galatasaray maçıyla Denizlispor'da ilk kez forma giyen Tusha, 46. dakikada oyuna dahil oldu.

Genç oyuncu, müsabakanın 48. dakikasında ağları havalandırdı.

Muhammet Özkal'ın büyük üzüntüsü

Müsabakada kendi kalesine gol atan Denizlisporlu savunma oyuncusu Muhammet Özkal, büyük üzüntü yaşadı.

Maçın 60. dakikasında Marcelo Saracchi'nin vuruşunda kaleci Costel Pantilimon'dan dönen top, Muhammet'e çarparak ağlara gitti. 21 yaşındaki stoper, golün ardından kale arkasındaki reklam panosuna dayanarak bir süre üzüntüsünü gösterdi.

Fatih Terim: Farklı galibiyetlerden sonra konuşmak kolaydır

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, maçın ardından basın toplantısında yaptığı açıklamada, takım olarak iyi oynadıklarını belirterek, "Deplasmanda da kazanma alışkanlığına döndüğümüz anda buradaki farklı galibiyetlerin ve farklı sonuçların daha da fazla anlamı olacaktır." dedi.

İyi bir futbol sergilediklerini aktaran Fatih Terim, "Bol pozisyonlu, bol gollü bir maç oldu. Çok fazla teknik analiz yapmak istemiyorum. Farklı galibiyetlerden sonra konuşmak kolaydır. Denizlispor birçok problemle uğraşıyor. Oynamaya da çalışıyorlar. Böyle sonuçlar herkes için olabilir." ifadelerini kullandı.

Sakatlıklar, kart cezaları ve koronavirüs vakaları nedeniyle tam takım halinde çalışamadıklarını aktaran Terim, "İnşallah tam takım bir arada olabiliriz. Feghouli, sakatlığından dolayı 4 maç olmaması nedeniyle fizik açısından ideal değil. Babel, 52 gün sonra yeni yeni oynuyor. Bazı oyuncularımızın durumları eşit seviyeye gelirse daha iyi olacağız. Oyuncularımı kutluyorum. Muslera'nın dönüşünü sevinçle karşılıyorum. Kendisi bizim için önemli. Kalede olması, takımla olması çok hoş bir şey. O bize güç veriyor. Bütün takımı tebrik ediyorum. Güzel bir geceydi. Zaten 3-4 günde bir maç oynuyoruz. Hiç kimse için kolay değil. Kaybedilen puanların değerini de biliyoruz. Elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalışacağız." diye konuştu.

Fatih Terim, yaklaşık 7 ay sonra sahalara dönen Fernando Muslera ile ilgili şunları kaydetti:

"Muslera, kolay bir süreç geçirmedi. Ayağı kırıldıktan sonra bir de annesini kaybetti. Bu kolay değildi ama bunların hepsinin üstesinden geldi. Burası da onun bir ailesi. En büyük özelliğimiz, ihtiyacı olan kim olursa olsun onları sevgiyle tedavi etmek. Gerek bizler gerek arkadaşları gerekse kaleci departmanı, ona bu yaşadıklarını hissettirmemeye çalıştık. Takım da böyle olunuyor. Muslera bizim için sadece bir kaleci değil, daha fazla anlam ifade eden bir oyuncu. Yaklaşık 10 yıl önce gelişini biz istedik. Bu 10 senede Galatasaray'a çok önemli hizmetler yaptı. İnşallah daha uzun yıllar burada oynayacaktır."

"Arda'nın Galatasaray'ın geleceğinde teknik olarak bir yeri olacaktır"

Arda'nın maç öncesi kaptanlık pazubendini Muslera'ya vermesini değerlendiren Fatih Terim, şöyle konuştu:

"Arda böyle bir karaktere sahip. Onun için de çok seviliyor. Benim haberim yoktu. Soyunma odasında böyle bir jest yapmış. Bana söylediklerinde çok mutlu oldum. Arda'ya da yakışan budur. O, büyüdükçe küçülmeyi bilen bir oyuncumuz. İçeride veya dışarıda Arda bizim için Muslera gibi çok şey ifade ediyor. Kendi ocağından yetişmiş, Galatasaray'ı iyi bilen, güvendiğim bir futbolcu. Muhakkak Galatasaray'ın geleceğinde teknik olarak bir yeri olacaktır. O kadar ona inanıyor ve güveniyorum."

"Bağış kampanyası mı, kim başlattı. Haberim yok"

Galatasaray Teknik Direktörü Terim, kulüp başkanı Mustafa Cengiz'in açıkladığı bağış kampanyasından haberinin olmadığını söyledi.

Terim, Cengiz'in maçtan önce açıkladığı kampanyayla ilgili bir soru üzerine şaşırarak, "Bağış kampanyası mı, kim başlattı?" diye sordu. "Başkan Mustafa Cengiz başlattı." denmesi üzerine Terim, "Haberim yok. Haberim olmadığı şey hakkında yorum yapmayayım. İlk defa duyuyorum." diye konuştu.

"Omar ve ailesi, büyük Galatasaray ailesinin ne olduğunu da gördü"

Fatih Terim, yılbaşı gecesi yaşadığı havai fişek kazası nedeniyle tedavi gören Omar Elabdellaoui'nin Galatasaray ailesini bu süreçte gördüğünü belirtti.

Elabdellaoui'nin Norveç Milli Takımı ve Galatasaray için önemine değinen Terim, şöyle devam etti:

"Omar, ailesi ve çocuklarını sevindirmek için bir eylemde bulundu ve bir kaza geçirdi. İlk andan itibaren hepimiz yanındaydık. Nasıl Muslera'nın yanındaysak hepimiz Omar'ın da yanına koştuk. Çok zor bir süreci insanlar ancak sevdikleriyle atlatabilir. Bir saniye bizden birinin olmadığı bir anı olmadı. Hepimiz sırayla veya hep birlikte orada olduk. Doktorlarımıza ve hastanemize çok teşekkür ederiz. Onlar da seferber oldular. Her türlü kontrolü veya yapabileceklerini fazlasıyla yaptılar. Omar ve ailesi, büyük Galatasaray ailesinin ne olduğunu da gördü. Omar, Muslera gibi ailemizin bir parçası. Bugün de hayatımda gördüğüm en anlamlı sahnelerden bir tanesiydi. Biz antrenmandayken aniden kardeşiyle birlikte içeri girdi. Bütün takım birden bire spontane bir şekilde alkış reaksiyonu gösterdi. Hepimiz çok içtendik. Kucaklaşmalar başladı. Birkaç kelime söylemek istedi ama söyleyemedi. Antrenman devam ederken biraz konuştuk. Gayet iyi. Yüzü gayet iyiye gidiyor. İnşallah en kısa zamanda da futbola döner. Hırslı ve inançlı bir oyuncumuz. Ne olursa olsun yalnız olmadığını hissettirdik. İnşallah umduğu gibi olur. Futbola döneceğine inanıyorum. Diyelim ki olmadı, o zaman da Allah ailesine bağışladı diyerek şükretmek lazım."

"Transfer olmazsa dünyanın sonu değil"

Tecrübeli teknik adam, transfer döneminin kapanmasına 10 gün kaldığını ve kadroyu güçlendirmek için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Fatih Terim, "Daha 10 günümüz var. Yapabileceğimizin en iyisini yapacağız. Olması için liste de verdik, isimleri de saydık. Olmadığı zaman da oturup ağlayacak halimiz yok. 'Kalan sağlar bizimdir.' deyip şimdiye kadar nasıl oynadıysak, 'Transfer olmadı vay.' diyecek bir adam değilim. Daha önce demedim, bundan sonra da demem. Olursa çok iyi olur olmazsa dünyanın sonu değil." şeklinde görüş belirtti.