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6 AĞUSTOS 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Galatasaray, Antalyaspor'a misafir olacak

06 Ağustos 2022, Cumartesi 13:12
Galatasaray, Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun ilk haftasında yarın Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacak.

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda yapılacak maç saat 21.45'te başlayacak. Müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Ligde geride kalan sezonu 13. tamamlayarak tarihinin en kötü performansını gösteren sarı-kırmızılı ekip, yeni sezona iyi bir şekilde girerek moral bulmak istiyor.

Galatasaray'da sakatlığı bulunan yeni transfer Leo Dubois, yarınki müsabakada forma giyemeyecek.

Yeni transferler Haris Seferovic, Sergio Oliveira, Fredrik Midtsjö, Abdülkerim Bardakcı ve Kazımcan Karataş teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda ilk kez bir resmi maçta sarı-kırmızılı formayı terletecek.

Gözler Seferovic'te

Yeni transfer Haris Seferovic, sarı-kırmızılı takımın Antalyaspor maçındaki en önemli gol ayağı olacak.

Portekiz'in Benfica takımından transfer edilen Bosna Hersek asıllı İsviçreli santrfor, hazırlık döneminde çıktığı 3 maçta 2 gol atarken, 2 golün de pasını verdi.

Galatasaray ile Antalyaspor 53. randevuda

Galatasaray ile Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'de yarın 53. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 52 maçta sarı-kırmızılılar 31, kırmızı-beyazlılar 7 galibiyet aldı, taraflar 14 müsabakada ise eşitliği bozamadı.

Galatasaray'ın 101 golüne, Akdeniz ekibi 47 golle karşılık verdi.

Galatasaray son 12 maçta mağlup olmadı

Galatasaray, Antalyaspor ile ligde oynadığı son 12 müsabakada mağlubiyet yaşamadı.

Sarı-kırmızılı takımı son olarak 2015-2016 sezonunun ikinci yarısında 4-2 mağlup etmeyi başaran Antalyaspor, sonraki 6 sezonda rakibiyle yaptığı lig maçlarında galibiyet elde edemedi.

Bu süreçte 8 galibiyet, 4 beraberlik alan Galatasaray 27 gol attı. Antalyaspor ise galibiyete hasret kaldığı 12 maçta fileleri 7 kez havalandırabildi.

Antalya'daki maçlar

Galatasaray ile Antalyaspor, lig tarihinde Antalya'da 26 maç yaptı.

Antalya'daki maçlarda Galatasaray 15, ev sahibi ekip 3 kez galip geldi, 8 maç da berabere sonuçlandı.

Sarı-kırmızılı takım, deplasmanda Antalyaspor'a 47 gol atarken, kalesinde 24 gol gördü.

Deplasmanda rakibiyle yaptığı son 6 maçı kaybetmeyen Galatasaray, söz konusu maçlarda üçer galibiyet ve beraberlik aldı. Bu müsabakalarda 9 gol atan sarı-kırmızılı ekip, kalesindeki 6 gole engel olamadı.

AA

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