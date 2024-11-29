Galatasaray, AZ Alkmaar ile 1-1 berabere kaldı

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde konuk olduğu Hollanda ekibi AZ Alkmaar'la 1-1 berabere kalarak namağlup serisine devam etti.

AFAS Stadı'nda yapılan maça iyi başlayamayan sarı-kırmızılı takım, 2. dakikada Sven Mijnans'ın golüyle 1-0 geriye düştü. 43. dakikada Osimhen'in vuruşunun ardından Koopmeiners'ın müdahalesi yeterli olmadı ve skor 1-1'e geldi. İlk yarının 1-1 bitmesinin ardından sarı-kırmızılılar, mücadelenin ikinci yarısına daha iyi başladı. Galatasaray, ikinci yarının başlarında Osimhen ile Batshuayi'nin kafa vuruşlarıyla birçok kez öne geçmeye yaklaştı ancak golü bulamadı ve müsabaka 1-1 sona erdi.

Galatasaray, bu sonuçla UEFA Avrupa Ligi'nde 5 maç sonunda 11 puana ulaştı.

Çıktığı son 15 maçta mağlup olmadı

Galatasaray, tüm kulvarlarda çıktığı son 15 resmi maçta da mağlubiyet görmedi.

Son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında konuk ettiği İsviçre temsilcisi Young Boys'a 1-0 yenilen sarı-kırmızılı takım, sonrasında 5 UEFA Avrupa Ligi ve 10 Süper Lig maçı oynadı. "Cimbom", söz konusu müsabakaların 12'sini kazandı ve 3'ünde berabere kaldı.

AZ Alkmaar, Türk takımlarına karşı yine kaybetmedi

AZ Alkmaar, Türk takımlarına karşı yenilmeme serisini 8. maçında da devam ettirdi.

Hollanda ekibi, bu maça kadar Türkiye'den Başakşehir, Fenerbahçe ve Kayserispor'la karşı karşıya geldiği 7 maçta 4 galibiyet ve 3 beraberlik yaşarken, hiç yenilmemişti. AZ Alkmaar, ilk kez karşılaştığı Galatasaray'la 1-1 berabere kaldı ve bu alanda namağlup serisini sürdürdü.

Avrupa Ligi'nde son 19 maçın 17'sini kaybetmedi

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ndeki son 19 karşılaşmanın 17'sinde yenilmedi.

Sarı-kırmızılı takım, 2021-22 sezonuyla başlayan süreçte "Kupa 2"de 19 karşılaşmaya çıktı. Galatasaray, bu maçların 9'unu kazanırken 8 beraberlik yaşadı.

İspanya ekibi Barcelona'ya sahasında 2-1 yenilen "Cimbom" deplasmanda da Çekya temsilcisi Sparta Prag'a 4-1 mağlup oldu.

Galatasaray'ın son dakikalardaki golü ofsayt sebebiyle sayılmadı

Galatasaray'ın 90+3. dakikada attığı gol, ofsayt sebebiyle geçerli olmadı.

Mertens'in sağ kanattan yaptığı ortada arka direkte Osimhen'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu ancak VAR incelemesinin ardından gol geçerli sayılmadı.

Sıradaki rakip Malmö

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki sıradaki rakibi İsveç ekibi Malmö olacak.

İlk 5 maçını 11 puanla geçen sarı-kırmızılı ekip, Malmö ile deplasmanda 12 Aralık Perşembe günü karşılaşacak.

İlk yarı

AZ Alkmaar, 2. dakikada öne geçti. Maikuma'nın sağ çaprazdan şutunda Muslera'dan dönen topu Mijnans, filelere gönderdi: 1-0.

9. dakikada savunma arkasına sarkan Ruben van Bommel'in sol çaprazdan çektiği şutta Muslera'dan dönen topu önünde bulan Lahdo'nun vuruşunun Uruguaylı kaleci, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

13. dakikada Mertens'in sağ kanattan ortasında Osimhen, altıpas çizgisi üzerinde topa kafayla vurdu. Meşin yuvarlak, üstten auta çıktı.

43. dakikada Galatasaray, beraberliği yakaladı. Mertens'in sağ taraftan ortasında Osimhen, arka direkte iyi yükselerek kafayla topa vurdu. Koopmeiners'ın uzuklaştırmak için müdahalesinde meşin yuvarlak gol çizgisini geçti. Hakem, VAR uyarısının ardından golü geçerli saydı: 1-1.

Maçın ilk yarısı, 1-1 tamamlandı.

İkinci yarı

47. dakikada Mertens'in ortasında Batshuayi, ceza alanında topa kafayla vurdu. Zoet'ten dönen topu Osimhen tamamlamak istedi ancak Hollandalı kaleci, meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

52. dakikada Sara'nın ceza sahası dışı sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta Abdülkerim Bardakcı, topu ceza alanında arkaya doğru aşırttı. Altıpas çizgisi üzerinde Osimhen'in kafa vuruşunda meşin yuvark üstten auta gitti.

69. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın sağ kanattan ortasında Osimhen'in kafa vuruşunda kaleci Zoet topu kornere çeldi.

75. dakikada Kerem Demirbay'ın hızlı kullandığı serbest vuruşta Sara, topu sol kanattan ceza alanına ortaladı. Abdülkerim Bardakcı'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak, direkten oyun alanına döndü.

Karşılaşma 1-1 eşitlikle tamamlandı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: AZ Alkmaar, çok iyi hücum geçişleri yaptı

Okan Buruk, maçın ardından AFAS Stadı'nda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

AZ Alkmaar'ın iyi bir takım olduğunu belirten Buruk, "AZ Alkmaar, çok iyi hücum geçişleri yaptı. Buna iyi cevap veremedik. Maça bizden daha iyi başladılar. Oyuncu değişikliği yaptık ve Davinson Sanchez'i merkeze aldık ve Metehan Baltacı'yı sağ tarafa yerleştirdik. Topun bizde daha fazla kalmasını sağladık. Parott'un da bağlantı oyununa çıkmasına engel olduk. İkinci yarı daha başarılı olduk. İkinci yarıda kazanmaya yakın bizdik. Deplasmanda aldığımız puanlar önemli. Bir sonraki deplasman maçını kazandığımızda bu müsabakada aldığımız puanın değeri ortaya çıkacak. Ben rakibimizi tebrik etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

"Nelsson'un geçen sene şampiyonlukta önemli katkısı vardı"

Zor bir karşılaşmayı geride bıraktıklarını aktaran Okan Buruk, "Batshuayi'nin de oynamaya ihtiyacı var. Bu yüzden ona da sabretmemiz gerekiyor. Çok iyi bir oyuncu. Geçen hafta gol attı. Rahatlamaya ve öz güvene ihtiyacı var. Metehan da genç bir oyuncu. Kendi altyapımızdan yetişti. Mümkün olduğunca ona da süre vermek istiyorum. Altyapıdan gelen oyunculara daha fazla süre vereceğim. Nelsson'un geçen sene şampiyonlukta önemli katkısı vardı. Bu sene belki de iyi başlamadı ama yine de her zaman ona güveniyoruz. Bugün de erken yediğimiz gol moralimizi bozdu. Nelsson'la ilgili taktiksel bir değişiklik yaptım ama onun daha iyi olacağını düşünüyorum." şeklinde konuştu.

AZ Alkmaar Teknik Direktörü Maarten Martens: Tempoyu Türk takımlarına karşı artırmamız lazımdı

Maarten Martens, müsabakanın ardından AFAS Stadı'nda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Karşılaşmada 3 puanı hak ettiklerini belirten Martens, "Planımız iyi işliyordu. Güzel baskı yapıyorduk. Onlara fazla nefes aldırmamaya çalıştık. Ruben van Bommel'in oynadığı taraflarda hassaslardı. 2-0 yapabilirdik ama olmadı. Organizasyonda 7 puan aldık. Çok memnunum. Daha da güçlendiğimizi fark ediyorum." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın iyi oynadığını belirten Martens, "Oyun sistemimizi rakibe göre ayarladık. Oyuncularım, bu konuda başarılı. Bazen maçlar kilitlendiğinde uzun paslar kullanmamız gerekiyor." şeklinde konuştu.

Fenerbahçe ile Galatasaray'ı kıyaslayan Martens, "Galatasaray, Fenerbahçe'den daha fazla risk alıyor. 3 kişi arkada kalıyorlar. Galatasaray'ın stoperleri hızlı ve güçlü. Gol atmaya da daha yakınlar. Bizim oynadığımız maçlara baktığım zaman Galatasaray, Fenerbahçe'den daha ateşli diyebilirim. Böyle bir kulüple berabere kaldığımız için mutluyum." şeklinde görüş belirtti.

Türkiye'de oyunun temposunun düşük olduğunu belirten 40 yaşındaki teknik direktör, "Biz, daha az deneyimli olabiliriz ama genç oyuncularımız çok istekli. Tempoyu Türk takımlarına karşı artırmamız lazımdı. Fenerbahçe'ye bu sayede fark attık. Galatasaray ise fiziksel olarak daha yüksek seviyede. Galatasaray, daha fazla koşan bir takım. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Tempoyu yüksek seviyede tutabiliyorlar. Rakiplerimize zorluk çıkarabildik. Fenerbahçe'ye karşı 3, Galatasaray'a karşı da 1 puan çıkardık." değerlendirmesinde bulundu.

Galatasaraylı futbolu Metehan Baltacı: Finale kadar emin adımlarla ilerleyeceğiz

Metehan Baltacı, maçın ardından yaptığı açıklamada "3 puan alamadığımız için üzgünüz ancak ilk yarıya kıyasla ikinci yarıda daha iyi oynadığımızı düşünüyorum. Net fırsatlarımız vardı. Üzgünüz ama yolun sonuna kadar devam edeceğiz. Hedefimiz olan finale kadar emin adımlarla ilerleyeceğiz." dedi.

Savunma organizasyonlarına ilişkin soruya Baltacı, "Hepimiz elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Ufak tefek hatalar futbolun içinde olan şeyler. Hocamız bir sistem oturttu. Takımda çok önemli ve kaliteli oyuncular var. Maç maç değişiyor, rakibe göre farklı şeyler deniyoruz. Bazen dinlenme süremiz az oluyor ama sonuçlara baktığımızda hem ligde hem Avrupa'da istediğimiz noktadayız." yanıtını verdi.

Forma fırsatı bulduğu için mutlu olduğunu dile getiren genç oyuncu, "Daha çok oynamak istiyorum. Hocam ikinci yarıda bana güvendi. Ben de elimden geldiğince iyi şeyler yapmaya çalıştım. Takımda herkes bu formayı giydiği anda en iyisini vermek istiyor ve vermeli. Çünkü burası Galatasaray Kulübü, burada kimse vazgeçilmez değil." ifadelerini kullandı.