Galatasaray'da Başkan Yardımcısı Günay'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, COVID-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Kontrol amaçlı tutulduğu hastanede dün yaptırdığı koronavirüs testi negatif çıkan Günay’ın Sağlık Bakanlığı’ndan aldığı test sonucu ise pozitif çıktı.
Yusuf Günay yaptığı açıklamada, "COVID-19 testim maalesef pozitif çıktı, genel durumum iyi, tedavime devam ediliyor. İyi dileklerini ileten tüm dostlarıma şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.
AA