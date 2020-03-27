Galatasaray'da Başkan Yardımcısı Günay'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, COVID-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı. Kontrol amaçlı tutulduğu hastanede dün yaptırdığı koronavirüs testi negatif çıkan Günay’ın Sağlık Bakanlığı’ndan aldığı test sonucu ise pozitif çıktı. Yusuf Günay yaptığı açıklamada, "COVID-19 testim maalesef pozitif çıktı, genel durumum iyi, tedavime devam ediliyor. İyi dileklerini ileten tüm dostlarıma şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı. AA

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