"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 TEMMUZ 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Galatasaray'dan 3 futbolcuya ilişkin açıklama

23 Temmuz 2021, Cuma 19:30
Galatasaray Kulübü, Rumen orta saha oyuncusu Alexandru Cicaldau, Fransız sağ bek Sacha Boey ve Hollandalı sol bek Patrick Van Aanholt'un transferi için resmi görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, "08.07.1997 doğum tarihli Alexandru Cicaldau'nun transferi konusunda Romanya'nın Universitatea Craiova Kulübü ile resmi görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı. 

Boey'in transfer görüşmeleri için yapılan açıklamada ise şunlar kaydedildi:

"13.09.2000 doğum tarihli Sacha Boey'in transferi konusunda Fransız Stade Rennais FC ile resmi görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Öte yandan bir diğer açıklamada da, "Hollanda Milli Takım oyuncusu 29.08.1990 doğum tarihli Patrick Van Aanholt ile transferi konusunda resmi görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri yer aldı.

AA

Okunma Sayısı: 96
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Yandaşa Devlet fonu: İktidar meydasına tasarruf tedbiri yok

    Azerbaycan ile Ermenistan sınırında tansiyon yeniden yükseldi

    Türkiye'de salgın gündemiyle son 24 saat: Vaka sayısı 12 bine yaklaştı

    Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi 3 milyonu aşkın ziyaretçiyi ağırladı

    Bir milyon insan sel ve kuraklık sebebiyle öldü

    Yeni bir kapanmaya doğru gidiyoruz

    Fikir hürriyeti yoksa baskı var demektir

    Çiftçinin borcu 72 kat attı

    Lübnan’da ilaç tükendi; Eczaneler zorunlu kapanma kararı aldı

    Trudeau: Kanada’da İslamofobiye yer yok

    Küresel e-ticaret 5 trilyon dolara koşuyor

    ÖTV indirimi şart

    Kaş açıklarındaki kayıp göçmenleri arama çalışmaları sürüyor

    Dönüş yoğunluğu başladı

    Türkiye'de uygulanan aşı miktarı 65 milyonu grçti

    Johnson'ı 'yalancılıkla' suçlayan milletvekili Butler, oturumdan çıkarıldı

    Meteoroloji, Orta ve Doğu Karadeniz'i uyardı

    Yüz yüze eğitim başlasın

    Afgan göçü her zamanki gibi

    Bilal Ağa Mescidinde 47 yıl sonra ilk cuma namazı

    En Çok Okunanlar

    Ahmet BATTAL

    Bu bir devlet güvenliği meselesi
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Haklı şûrâ, ihlâs ve tesanüd
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Cevher İLHAN

    Yargıda “siyaset vesayeti”
    Osman ZENGİN

    Burası, Peygamberimizin (asm) amcası Ebu Cehil’in evi
    Ali FERŞADOĞLU

    Müslüman, İslâmın temel kavramlarını bilmezse!
    Orhan Ali YILMAZ

    Ulu’l-Emr’e itaat mi; yoksa Şûrâ’ya tâbi olmak mı?...
    Genel

    Yandaşa Devlet fonu: İktidar meydasına tasarruf tedbiri yok
    Sebahattin YAŞAR

    Dersi mi dinlediniz, okuyanın ruh halini mi?
    Faruk ÇAKIR

    Bayram notları

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.