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Galatasaray'dan TFF'ye: Nihai takım harcama limitlerini açıklayın

06 Şubat 2020, Perşembe 23:33
Galatasaray Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonunu (TFF) kulüplerin nihai takım harcama limitlerini açıklamaya davet etti.

Sarı-kırmızılı kulüp, TFF Başkanı Nihat Özdemir'in bugün düzenlediği basın toplantısındaki sözleri üzerine bir açıklama yayımladı.

Galatasaray'ın internet sitesinde yer alan açıklamada, kulüplerin 2 Eylül 2019 tarihinde TFF tarafından açıklanan takım harcama limitlerinin, Kulüp Lisans Talimatnamesi'nin Takım Harcama Limitinin Artırılması (EK XII-G) maddesine dayanarak artırılabildiği vurgulanarak, "Bu maddede takım harcama limiti artırım son başvuru tarihi 15 Aralık, takım harcama limiti artırım gerekçeleri de hedeflenen gelir artışı, sermaye artışı, UEFA müsabakalarına katılım ve transfer faaliyetlerinde gelir fazlası olmak üzere 4 konu olarak açıkça belirlenmiştir." denildi.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Takım harcama limitlerinin açıklandığı 31 Aralık 2019 tarihinden sonra bir kulübün özellikle finansman işlemlerine dayanarak limit artırım başvurusunun devam ettiği ve bu limit artırım başvurusunun Ek-XII G maddesine göre dayanaksız olmasına rağmen TFF tarafından kabul edildiği açıklanmıştır. TFF Başkanı Nihat Özdemir, yaptığı basın toplantısında bu kulübe limit artırımı yapıldığını açıkça ilan ve beyan etmiştir. İlgili Ek-XII G maddesi açık bir şekilde ortadayken, TFF'nin limit artırımını hangi gerekçeyle yaptığı anlaşılmamaktadır. Bu tespit yapılırken, TFF'nin 9 Aralık 2019 tarihinde Kulüp Lisans Talimatnamesi'ne eklediği ve 20 Aralık 2019 tarihinde Kulüp Lisans Talimatnamesi'nden çıkardığı Ek-XII G.5 maddesi de göz önünde bulundurulmaktadır.

Bu tespitler doğrultusunda TFF Başkanı Nihat Özdemir'in yaptığı açıklamaların yetersiz olduğunu kamuoyunun bilgisine sunarız. TFF'yi takım harcama limitlerinin açıklandığı 31 Aralık 2019 tarihinden sonra kulüplere yapılan takım harcama limiti revizyonlarının Ek-XII G maddesinin dört alt başlığından hangisine dayanarak yapıldığını açıklamaya ve transfer döneminin kapanmasıyla beraber kulüplerin nihai takım harcama limitlerini ilan etmeye davet ediyoruz."

AA

Etiketler: galatasaray
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