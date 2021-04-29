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29 NİSAN 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

Galatasaray ile Beşiktaş 8 Mayıs Cumartesi günü karşılaşacak

29 Nisan 2021, Perşembe 15:30
Süper Lig'de 40, 41 ve 42. haftanın programı belli oldu.

Ligin 40. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak derbi, 8 Mayıs Cumartesi günü yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, son 3 haftada tamamı saat 20.30'da başlayacak maçların programı şöyle:

40. hafta

8 Mayıs Cumartesi:

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Kasımpaşa

Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir

Hes Kablo Kayserispor-Gaziantep

Çaykur Rizespor-Helenex Yeni Malatyaspor

Atakaş Hatayspor-Yukatel Denizlispor

Fatih Karagümrük-Gençlerbirliği

Göztepe-İttifak Holding Konyaspor

Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor

MKE Ankaragücü-Fenerbahçe 

Galatasaray-Beşiktaş

41. hafta

11 Mayıs Salı:

Aytemiz Alanyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor

Kasımpaşa-MKE Ankaragücü 

Medipol Başakşehir-Hes Kablo Kayserispor

Gaziantep-Çaykur Rizespor 

Helenex Yeni Malatyaspor-Atakaş Hatayspor

Gençlerbirliği-Göztepe

İttifak Holding Konyaspor-Trabzonspor

Yukatel Denizlispor-Galatasaray

Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor

Beşiktaş-Fatih Karagümrük

42. hafta

15 Mayıs Cumartesi:

MKE Ankaragücü-Aytemiz Alanyaspor 

Demir Grup Sivasspor-Kasımpaşa

Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir

Atakaş Hatayspor-Gaziantep

Fatih Karagümrük-Yukatel Denizlispor

Fraport TAV Antalyaspor-İttifak Holding Konyaspor

Trabzonspor-Gençlerbirliği 

Göztepe-Beşiktaş

Hes Kablo Kayserispor-Fenerbahçe

Galatasaray-Helenex Yeni Malatyaspor

AA

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