Galatasaray ile Beşiktaş 8 Mayıs Cumartesi günü karşılaşacak

Süper Lig'de 40, 41 ve 42. haftanın programı belli oldu.
Ligin 40. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak derbi, 8 Mayıs Cumartesi günü yapılacak.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, son 3 haftada tamamı saat 20.30'da başlayacak maçların programı şöyle:
40. hafta
8 Mayıs Cumartesi:
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Kasımpaşa
Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir
Hes Kablo Kayserispor-Gaziantep
Çaykur Rizespor-Helenex Yeni Malatyaspor
Atakaş Hatayspor-Yukatel Denizlispor
Fatih Karagümrük-Gençlerbirliği
Göztepe-İttifak Holding Konyaspor
Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor
MKE Ankaragücü-Fenerbahçe
Galatasaray-Beşiktaş
41. hafta
11 Mayıs Salı:
Aytemiz Alanyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor
Kasımpaşa-MKE Ankaragücü
Medipol Başakşehir-Hes Kablo Kayserispor
Gaziantep-Çaykur Rizespor
Helenex Yeni Malatyaspor-Atakaş Hatayspor
Gençlerbirliği-Göztepe
İttifak Holding Konyaspor-Trabzonspor
Yukatel Denizlispor-Galatasaray
Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor
Beşiktaş-Fatih Karagümrük
42. hafta
15 Mayıs Cumartesi:
MKE Ankaragücü-Aytemiz Alanyaspor
Demir Grup Sivasspor-Kasımpaşa
Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir
Atakaş Hatayspor-Gaziantep
Fatih Karagümrük-Yukatel Denizlispor
Fraport TAV Antalyaspor-İttifak Holding Konyaspor
Trabzonspor-Gençlerbirliği
Göztepe-Beşiktaş
Hes Kablo Kayserispor-Fenerbahçe
Galatasaray-Helenex Yeni Malatyaspor
AA