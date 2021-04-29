Galatasaray ile Beşiktaş 8 Mayıs Cumartesi günü karşılaşacak

Süper Lig'de 40, 41 ve 42. haftanın programı belli oldu.

Ligin 40. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak derbi, 8 Mayıs Cumartesi günü yapılacak. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, son 3 haftada tamamı saat 20.30'da başlayacak maçların programı şöyle: 40. hafta 8 Mayıs Cumartesi: Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Kasımpaşa Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir Hes Kablo Kayserispor-Gaziantep Çaykur Rizespor-Helenex Yeni Malatyaspor Atakaş Hatayspor-Yukatel Denizlispor Fatih Karagümrük-Gençlerbirliği Göztepe-İttifak Holding Konyaspor Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor MKE Ankaragücü-Fenerbahçe Galatasaray-Beşiktaş 41. hafta 11 Mayıs Salı: Aytemiz Alanyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kasımpaşa-MKE Ankaragücü Medipol Başakşehir-Hes Kablo Kayserispor Gaziantep-Çaykur Rizespor Helenex Yeni Malatyaspor-Atakaş Hatayspor Gençlerbirliği-Göztepe İttifak Holding Konyaspor-Trabzonspor Yukatel Denizlispor-Galatasaray Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor Beşiktaş-Fatih Karagümrük 42. hafta 15 Mayıs Cumartesi: MKE Ankaragücü-Aytemiz Alanyaspor Demir Grup Sivasspor-Kasımpaşa Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir Atakaş Hatayspor-Gaziantep Fatih Karagümrük-Yukatel Denizlispor Fraport TAV Antalyaspor-İttifak Holding Konyaspor Trabzonspor-Gençlerbirliği Göztepe-Beşiktaş Hes Kablo Kayserispor-Fenerbahçe Galatasaray-Helenex Yeni Malatyaspor AA

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