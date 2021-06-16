Galatasaray'ın Avrupa'daki rakibi belli oldu

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Hollanda'nın PSV Eindhoven takımıyla karşılaşacak.

Devler Ligi'ne 2. ön eleme turundan itibaren katılacak olan Galatasaray'ın rakibi bugün yapılan kura çekimi sonrası belli oldu. İsviçre'nin Nyon kentinde yapılan kura çekiminde Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turunda Hollanda ekibi PSV Eindhoven ile eşleşti. İlk maçlar 20-21 Temmuz'da, rövanş ise 27-28 Temmuz'da oynanacak. Galatasaray kura çekimine seri başı olmadan katılmıştı. AA

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