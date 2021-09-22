Galatasaray kötü gidişe dur diyemedi

Kayserispor deplasmanında galibiyet arayan Galatasaray bozguna uğradı. Kayserispor 3-0'lık net skorla kazanırken Galatasaray'ın ligdeki galibiyet hasreti 4 maça çıktı.

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, Kayserispor'un konuğu oldu. Ligde bundan önce çıktığı son üç maçta galibiyet elde edemeyen sarı-kırmızılı ekip Kayseri deplasmanında da umduğunu bulamadı. Kayserispor'un 3-0'lık net bir galibiyet elde ettiği maçta Galatasaray sahadan hayal kırıklığıyla ayrıldı. Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim birçok oyuncuyu dinlendirdi. Sarı-kırmızılı ekipte Kayserispor karşısına; Muslera, Yedlin, Alpaslan, Nelsson, Van Aanholt, Taylan Antalyalı, Assunçao, Emre Kılınç, Feghouli, Oğulcan Çağlayan ve Mostafa Mohamed sahaya ilk 11'de çıktı. Galatasaray'ın yeni transferi Assunçao ilk kez forma şansı buldu. Perdeyi Thiam açtı, Thiam kapattı Hareketli başlayan mücadelede gol perdesi 39. dakikada açıldı. Mensah'ın asistinde topu filelere gönderen Mame Thiam takımını 1-0 öne geçirdi. Galatasaray ilk golün şokunu atlatamamışken Kayserispor ilk yarının sonunda ikinci golü de buldu. Galatasaray'ın eski oyuncusu Emrah Başsan 45. dakikada attığı şık golle skoru 2-0'a getirdi. Mücadelede dakikalar 53'ü gösterdiğinde hakem Yaşar Kemal Uğurlu, VAR'a gitti ve Yedlin'in ceza sahası içinde elle oynadığını işaret ederek kontrolün ardından penaltı kararı verdi. Penaltıda topun gerisine geçen Mame Thiam skoru 3-0'a getirdi ve perdeyi açan Senegalli golcü perdeyi kapatan isim oldu. Kalan dakikalarda Kayserispor skoru korumayı başardı. Sarı-kırmızılı iki ekibin karşılaşmasında Kayserispor, Galatasaray'ı 3-0'lık net skorla mağlup etti ve 3 puanı hanesine yazdırdı. Bu sonucun ardından Kayserispor puanını 10'a yükseltirken Galatasaray ise 8 puanda kaldı. NTV

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